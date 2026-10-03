GOLD: Abwärtsdruck dominiert | Analyse & Prognose

Der Goldmarkt blickt auf eine herausfordernde Woche zurück, die von deutlichen Abgaben geprägt war. Zu Beginn der vergangenen Handelswoche startete das Edelmetall bei 4.179,1 US-Dollar und geriet direkt unter massiven Verkaufsdruck, der den Kurs dynamisch bis an die 4.110 US-Dollar-Marke drückte. Zwar konnte sich der Kurs bis zur Wochenmitte kurzzeitig über die 4.200 US-Dollar-Marke erholen, doch dort setzten sofort wieder Gewinnmitnahmen ein. Letztlich ging Gold bei 4.139,6 US-Dollar aus dem Wochenhandel und verzeichnete damit erneut einen Wochenverlust. Wer den Bereich Gold Aktuell aktiv handelt, sieht sich momentan mit einem technisch angeschlagenen Marktumfeld konfrontiert. Im Folgenden präsentiere ich eine detaillierte Gold Prognose und die entscheidenden Setup-Marken für die laufende Handelswoche.

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