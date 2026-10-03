Gold hat binnen sechs Monaten rund zehn Prozent verloren. Morgan Stanley bleibt trotzdem bullish. Drei Faktoren könnten den Goldpreis stützen. Und bei einer wichtigen Marke sieht die Strategin besonders starken Rückhalt. Gold verliert an Glanz - zumindest was den Kurs betrifft. In den letzten sechs Monaten gab das Edelmetall rund zehn Prozent nach. Anfang dieser Woche näherte es sich einem Siebenwochentief. Amy Gower, Leiterin der Metall- und Bergbaustrategie bei Morgan Stanley, bleibt jedoch auf Sicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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