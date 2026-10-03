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Die Ethereum Prognose von Citigroup steht bei 3.028 Dollar, und das klingt zunächst stark. Doch Ethereum ist in nur 90 Tagen bereits um 53 Prozent gestiegen, ein großer Teil des Weges liegt also schon hinter dem Coin. Am Freitagnachmittag kostet ein ETH knapp 2.700 Dollar. Bis zum Citi-Ziel bleibt damit nur noch gut zwölf Prozent Spielraum. Wo also steckt das große Wachstum, wenn selbst eine Großbank für Ethereum nur noch so wenig Luft sieht?

Ethereum Prognose zwischen Citi-Kursziel und Widerstand bei 2.800 Dollar

Ethereum hat am Freitag kurzzeitig die Marke von 2.750 Dollar überschritten, ist bis zum Nachmittag aber wieder unter 2.700 Dollar gerutscht. Laut CoinDesk notierte ETH zuletzt bei 2.697 Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent in 24 Stunden. Für die Ethereum Prognose entscheidend ist der Börsenwert von rund 329 Milliarden Dollar, denn er bestimmt, wie viel Kapital jeder weitere Kursschritt braucht.

Wie eine Analyse von 24/7 Wall St. zeigt, setzt Citigroup das Zwölfmonatsziel für Ethereum bei 3.028 Dollar an, für Bitcoin sogar bei 113.000 Dollar. Die Bank rechnet mit rund fünf Milliarden Dollar ETF-Zuflüssen pro Jahr, von denen vor allem Bitcoin profitieren dürfte. Für Bitcoin sieht Citi deshalb gut 30 Prozent Luft, in der Ethereum Prognose der Bank zum Zeitpunkt der Analyse dagegen nur rund elf Prozent.

Der Grund für diese Zurückhaltung ist der starke Lauf der letzten 90 Tage. Allein im September schwankte der Kurs um 19 Prozent, was die kurzfristige Ethereum Prognose schwer berechenbar macht. Gleichzeitig werfen zehnjährige US-Staatsanleihen inzwischen 5,17 Prozent Rendite ab, und das ganz ohne Kursrisiko. Technisch bleibt die Zone um 2.800 Dollar die nächste Hürde, die ETH erst einmal nachhaltig überwinden muss.

Für eine Großbank ist ein solches Plus ein klares Signal. Für Anleger, die ihr Kapital vervielfachen wollen, ist es dagegen eher eine ordentliche Rendite als ein echter Sprung. Die spannendere Frage lautet deshalb, wo sich frühes Kapital jenseits jeder Ethereum Prognose noch mit einem ganz anderen Hebel platzieren lässt.

Pepeto zieht ETH-Trader an, denen die Ethereum Prognose von zwölf Prozent nicht reicht

Genau an diesem Punkt verlagert sich die Aufmerksamkeit vieler Trader. Selbst die beste Ethereum Prognose ändert nichts daran, dass ein Coin mit rund 329 Milliarden Dollar Marktwert gewaltige Kapitalströme für jeden weiteren Kursschritt braucht, und das bremst die Rendite für jeden neuen Käufer. Die Wallets, die sich gerade am schnellsten füllen, jagen deshalb keinem Asset bei 2.700 Dollar hinterher, sondern sammeln still Token von Pepeto ein, einem Projekt mit drei Werkzeugen, die bereits live sind.

Pepeto ist ein funktionierendes Meme-Coin-Ökosystem, das Tradern hilft, schneller und günstiger zu handeln. Im Mittelpunkt steht der PepetoAI Risk Scorer, der jeden Trade über seine gesamte Laufzeit bewertet und normalen Wallets einen Vorteil gibt, den institutionelle Handelsdesks sonst für sich behalten. Eine gebührenfreie Swap-Engine wickelt Trades über verschiedene Chains ab, ohne einen Cent zu kosten, sodass die volle Position erhalten bleibt. Die Cross-Chain-Bridge bringt Vermögenswerte genau dorthin, wo sich gerade die Chance bietet. Alle drei Werkzeuge laufen unter einem Projekt, was Pepeto im Alltag praktisch statt kompliziert macht.

Der Zulauf ist deshalb kein reiner Hype, sondern eine Antwort auf Werkzeuge, die Trader schon heute nutzen können. Sie senken das Risiko, streichen Gebühren und bieten einen Schutz, den Trader sonst jeden Tag teuer bezahlen. Im Presale sind bereits 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token und einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Die Sicherheit des Presales ist gut belegt, denn SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde.

Geführt wird das Team von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe, gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten. Das erwartete Binance-Listing rückt schnell näher, und genau daraus ergibt sich die Rechnung früher Käufer. Wer jetzt zum niedrigen Presale-Preis einsteigt, legt die Basis für mögliche Gewinne, denn am Tag des Listings könnte jeder Token deutlich neu bewertet werden.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt nach oben, und das Citi-Ziel von 3.028 Dollar gibt ETH Rückenwind. Gleichzeitig setzen 10,38 Millionen Dollar im Presale darauf, dass die Lücke zwischen Presale-Preis und Listing-Tag bei Pepeto die eigentliche Rendite dieses Zyklus enthalten könnte. Der Markt zahlt erfahrungsgemäß am meisten an die Wallets, die früher handeln als die Masse. Bei Ethereum wurden aus frühen Einstiegen um zehn Dollar später 2.000 Dollar, ein Weg, den ein Coin mit 329 Milliarden Dollar Marktwert kaum wiederholen kann. Viele Trader sehen diese frühe Phase heute in Pepeto, nur ist das Fenster diesmal der Presale selbst, der sich nach dem Listing nicht erneut öffnet. In sechs Monaten könnten genau die Trader über diesen Preis sprechen, die heute gehandelt haben.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose?

Die Ethereum Prognose von Citigroup liegt bei 3.028 Dollar in zwölf Monaten, rund zwölf Prozent über dem aktuellen Kurs von knapp 2.700 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Ökosystem mit gebührenfreiem Swap und PepetoAI Risk Scorer, dessen von SolidProof geprüfter Presale bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.