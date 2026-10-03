Solana Prognose für Oktober 2026, SOL hält 122 Dollar nach dem Fiserv-Start, kommt jetzt der Sprung über 125 Dollar?

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Die Solana Prognose für Oktober bekommt neuen Rückenwind, denn SOL hat am Freitag die Marke von 120 Dollar zurückerobert und notiert bei rund 122 Dollar. Gleichzeitig wickelt der US-Zahlungsriese Fiserv einen echten Bank-Stablecoin über Solana ab, und zwar nicht als Test, sondern im laufenden Betrieb. Trotzdem hängt der Kurs seit einer Woche unter derselben Hürde fest. Genau dort entscheidet sich, ob SOL in Richtung 135 Dollar läuft oder wieder an die nächste Unterstützung zurückfällt. Noch spannender ist die Frage, wie viel Rendite ein Coin mit über 70 Milliarden Dollar Marktwert überhaupt noch liefern kann.

Solana Prognose nach dem Fiserv-Start und 13 Wochen ETF-Zuflüssen

Der Solana Kurs stand am Freitagnachmittag bei 122,09 Dollar, nachdem er am Donnerstag unter 120 Dollar gerutscht war. Wie CryptoTicker berichtet, meldete Kraken für die letzten 24 Stunden eine Spanne von 116,70 bis 123,74 Dollar. Die Solana Prognose startet damit nach zwei starken Monaten in den Oktober, denn SOL legte im September um 14,6 Prozent zu, nachdem der Kurs schon im August um 41,4 Prozent gestiegen war.

Den stärksten Impuls liefert aber Fiserv, denn der Zahlungsdienstleister hat am 1. Oktober seine Plattform für digitale Vermögenswerte gestartet. Erster Anwendungsfall ist der Roughrider Coin der Bank of North Dakota, dessen Transaktionen über Solana laufen und den mehr als 90 Banken nutzen können. Laut CoinEdition verbuchten die US-Spot-ETFs auf Solana 13 Wochen in Folge Zuflüsse, zuletzt 188,22 Millionen Dollar in der Woche bis 25. September. Für die Solana Prognose zählt auch der Rekord beim Handel mit tokenisierten Aktien, der im September 4,35 Milliarden Dollar erreichte.

Charttechnisch bewegt sich SOL in einem steigenden Kanal, dessen obere Kante bei etwa 135 Dollar liegt. Erst ein Tagesschluss über dem Septemberhoch von 125 Dollar würde den Weg dorthin öffnen, während die 20-Tage-Linie bei 114,43 Dollar als erste Unterstützung dient. Damit bleibt die Solana Prognose an eine klare Marke gebunden, doch selbst das Ziel von 135 Dollar entspricht nur einem Plus von rund elf Prozent. Ein Coin mit über 70 Milliarden Dollar Marktwert braucht für jeden Prozentpunkt gewaltige Kapitalströme, deshalb suchen viele Anleger nach Projekten, die noch ganz am Anfang stehen.

Während SOL um Prozente ringt, füllt sich der Pepeto Presale vor dem erwarteten Binance-Listing

Der Rekord beim Handel mit tokenisierten Aktien beweist, dass großes Geld in den Kryptomarkt zurückkehrt und auf Solana wieder kräftig getauscht wird. Die Solana Prognose zeigt aber auch, dass SOL vor allem geduldige Halter belohnt, während Käufer auf der Suche nach den größten Renditen dieses Herbstes ihren Blick zunehmend auf einen Presale richten. Genau hier kommt Pepeto ins Spiel, denn die Begeisterung rund um das Projekt wächst, während die Nachfrage im Presale weiter anzieht.

Gebaut wurde Pepeto von einem Mitgründer von Pepe, und im Zentrum steht PepetoSwap, über das Meme Coins direkt im eigenen Netzwerk getauscht werden. Jede Gebühr bleibt so im Pepeto-Ökosystem, statt an fremde Plattformen abzufließen. Je mehr Handel über PepetoSwap läuft, desto stärker wächst der Wert, den das Netzwerk für sich behält. Eine Cross-Chain-Bridge bringt Token ohne Extragebühren von Ethereum oder der BNB Chain zu Pepeto und macht damit jede unterstützte Blockchain zu einem direkten Weg in den Presale.

Im Presale sind bereits 10,38 Millionen Dollar von Käufern eingegangen, die sich vor dem erwarteten Binance-Listing positionieren, und der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Diese Zahlen haben Gewicht, weil sich jede Presale-Stufe schneller füllt als die vorherige. Ist die aktuelle Stufe früher ausverkauft, startet die nächste sofort zu höheren Kosten. Als Sicherheitsargument dient das Audit von SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code von Pepeto kontrolliert und verifiziert, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde.

Auf der Website von Pepeto lassen sich alle Kennzahlen live verfolgen, und das Tempo neuer Einstiege steigt weiter. Wer die Rally bei Solana beobachtet und sich fragt, wo die echten Vielfachen liegen könnten, sollte diesen Zeitdruck ernst nehmen, denn jede ausverkaufte Stufe macht den Einstieg teurer. Für Anleger, die bei Solana nur noch Prozente sehen, entscheidet sich der Unterschied im Portfolio jetzt, solange der Presale-Preis noch gilt.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt für Oktober konstruktiv, solange SOL über 114 Dollar hält. Die Rally zeigt, dass Kapital zurückkehrt, doch für echte Vervielfachungen ist ein Marktwert von über 70 Milliarden Dollar zu hoch. Die letzte Presale-Stufe von Pepeto war schneller ausverkauft als geplant, und Käufer sichern sich weiter Token zu Bruchteilen eines Cents. Dieser Preis dürfte verschwinden, sobald das erwartete Binance-Listing ihn durch einen Börsenkurs ersetzt. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht auf der Seite, die den Abstand zum späteren Börsenkurs mitnehmen könnte. Wer nur zuschaut, während das Kapital im Presale weiter wächst, könnte den größten verpassten Einstieg dieses Zyklus erleben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Oktober 2026?

Die Solana Prognose für Oktober 2026 sieht 125 Dollar als erstes und 135 Dollar als zweites Ziel, solange der Kurs über 114,43 Dollar bleibt. Fällt SOL unter die 50-Tage-Linie bei 104,40 Dollar, droht ein Rückgang Richtung 96 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit PepetoSwap und Cross-Chain-Bridge, das im Presale 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat und von SolidProof geprüft wurde. Teilnahme über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.