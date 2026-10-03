Der neue Rahmen setzt einen wichtigen Akzent in der sich wandelnden Landschaft der Vermögensmobilität in Lateinamerika, zumal Argentinien bestrebt ist, internationales Kapital, Unternehmer und qualifizierte Fachkräfte anzuziehen

LONDON, Oct. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Argentinien hat Einzelheiten zu seinem neuen Programm für die Staatsbürgerschaft durch Investition bekannt gegeben und damit einen bedeutenden Schritt in der sich wandelnden Landschaft der Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsplanung in Lateinamerika vollzogen.

Das Programm wurde von Wirtschaftsminister Luis Caputo and Kabinettschef Diego Santilli während der Argentinien-Woche in Paris vorgestellt und nimmt ab dem vierten Quartal 2026 Anträge entgegen. Antragsteller müssen eine der folgenden zwei Investitionsoptionen wählen: einen nicht rückzahlbaren Beitrag von 350.000 US-Dollar an die Staatskasse oder die Zeichnung einer speziell für das Programm geschaffenen Staatsanleihe im Wert von 800.000 US-Dollar.

Laut der argentinischen Regierung wird die Initiative im Rahmen der internationalen Öffnung und Integration des Landes umgesetzt, flankiert von Reformen zur Stärkung des Investitionsklimas und zur Förderung von internationalen Kapitalzuflüssen.

Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners, meint, dass der neue Rahmen Argentiniens Bestreben unterstreicht, seine Position im globalen Wettbewerb um international mobiles Kapital, Unternehmer und qualifizierte Fachkräfte zu stärken. "Henley & Partners hat die Gelegenheit sehr geschätzt, sich im Rahmen einer Reihe von Workshops und Gesprächen konstruktiv mit der argentinischen Regierung über den sich entwickelnden Rahmen auszutauschen. Argentinien verfügt über beträchtliche Standortvorteile und diese Initiative bietet dem Land einen weiteren Mechanismus, um mit internationalen Investoren, Unternehmern und unternehmerischen Talenten in Kontakt zu treten. Wir freuen uns über die Fortschritte und werden die internationale Bekanntheit des Programms auf seinem Weg zur Umsetzung gerne unterstützen."

Argentiniens umfassenderes Investitionsangebot

Die Initiative zur Erlangung der Staatsbürgerschaft ist Teil der Bemühungen Argentiniens, seine wirtschaftlichen und strategischen Stärken auf der internationalen Bühne stärker in den Vordergrund zu rücken.

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September machte Präsident Javier Milei Argentiniens internationale Wirtschaftsstrategie an der Öffnung der Wirtschaft für Handel und Investitionen, der Erschließung strategischer Ressourcen und der Umsetzung des technologischen Wandels fest. Er hob insbesondere das Energiepotenzial des Landes, die kritischen Mineralien, die Fachkräfte sowie die Wettbewerbsfähigkeit in aufstrebenden Technologiebranchen hervor.

Diese Investitionsbotschaft setzte sich während der Argentinien-Woche in Paris fort, auf der die Regierung internationalen Investoren Geschäftsmöglichkeiten in strategischen Sektoren präsentierte. Wirtschaftsminister Caputo erklärte, die Veranstaltung stehe im Zeichen von Argentiniens wirtschaftlichem Wandel und von Investitionsmöglichkeiten.

Laut Philippe Amarante, Managing Partner und Head of Government Advisory bei Henley & Partners, sollte das Staatsbürgerschaftsprogramm daher in diesem breiteren nationalen Kontext betrachtet werden. "Die Bedeutung dieser Entwicklung geht weit über den eigentlichen Rahmen für die Staatsbürgerschaft hinaus. Argentinien präsentiert ein viel umfassenderes Investitionsangebot, das auf den beträchtlichen strategischen Vorteilen aufbaut, über die das Land bereits verfügt.

Stärken in den Bereichen Energie, kritische Mineralien, Lebensmittelproduktion, Technologie und Humankapital verschaffen Argentinien eine ungewöhnlich breite Plattform, um international mobiles Kapital und Unternehmen anzuziehen."

"Die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftspolitik kann diese übergeordneten nationalen Ziele unterstützen, sofern sie eng mit den wirtschaftlichen Prioritäten des Landes abgestimmt ist und von Anfang an auf solider Governance, Sorgfaltsprüfung und Transparenz basiert."

Der argentinischen Regierung zufolge wird das Programm Standards für die Sorgfaltsprüfung, finanzielle Transparenz und das Risikomanagement beinhalten, die mit den Empfehlungen der OECD und der FATF im Einklang stehen. Alle Anträge durchlaufen ein strenges Prüfverfahren, das eine Identitätsprüfung, die Überprüfung der rechtmäßigen Herkunft der Mittel, eine Finanz- und Vermögensanalyse, eine Bewertung der Rechtsordnungsrisiken, eine Überprüfung des Strafregisters und der Reputation sowie eine Überprüfung der Einwanderungsgeschichte des Antragstellers umfasst.

Vermögensmobilität wird zunehmend länderübergreifend

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit zunehmenden Nachfrage nach Möglichkeiten zur Gestaltung von Aufenthalt und Staatsbürgerschaft

Henley & Partners betreut derzeit Kunden aus mehr als 100 Ländern im Rahmen von über 40 Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen, wobei 36 % der Antragsteller bereits außerhalb ihres Herkunftslandes leben.

International mobile Investoren und Familien ziehen nicht mehr einfach von einem Land in ein anderes um, sondern sichern sich zunehmend Aufenthaltsrechte und Staatsbürgerschaften in mehreren Ländern und diversifizieren zugleich ihre Investitionen, geschäftlichen Aktivitäten und familiären Interessen über verschiedene Rechtsräume hinweg.

Dominic Volek, Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, sieht in der Vermögensmobilität heute weit mehr als einen einfachen Wohnsitzwechsel. "Viele der Familien, die wir beraten, haben bereits Lebensmittelpunkte, Unternehmen, Investitionen und familiäre Interessen in mehreren Rechtsordnungen und bauen zunehmend souveräne Portfolios auf, die ihnen eine größere geografische Diversifizierung und mehr Handlungsspielraum verschaffen. Argentinien fügt dieser Landschaft eine neue Dimension hinzu. Die Beitragsoption in Höhe von 350.000 US-Dollar bietet Investoren, die eine Staatsbürgerschaftsplanung in Betracht ziehen, eine neue attraktive Möglichkeit und verbindet diese mit den vielfältigen regionalen, wirtschaftlichen und lebensbezogenen Vorzügen einer der größten Volkswirtschaften Lateinamerikas."

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations

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