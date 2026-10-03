BNB Prognose Oktober 2026 nach dem Phantom-Start, hält BNB die Zone bei 770 Dollar?

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Die BNB Prognose für Oktober hat seit gestern einen neuen Treiber, denn die Wallet Phantom hat BNB Chain als neuntes Netzwerk freigeschaltet. BNB notiert am Freitag bei rund 768 Dollar und liegt damit fast 44 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.370 Dollar. Händler sprechen von einer Zone, in der sich der weitere Weg entscheidet. Hält der Kurs über 750 Dollar, rückt in der BNB Prognose die Marke von 850 Dollar in Reichweite. Bricht er nach unten weg, droht ein Rücksetzer bis 718 Dollar. Doch selbst im besten Fall bleibt eine Frage offen, die viele Anleger übersehen. Wie viel Rendite kann ein Coin mit über 100 Milliarden Dollar Börsenwert überhaupt noch liefern?

BNB Prognose nach dem Phantom-Start und dem Test der Zone bei 750 Dollar

Phantom ist mit Solana groß geworden und unterstützt seit dem 1. Oktober nun auch BNB Chain. Wie Crypto Briefing berichtet, können Nutzer BNB-Token direkt in der App halten, senden und tauschen. Eine zweite Wallet für das Netzwerk brauchen sie dafür nicht mehr. Bisher stand BNB Chain bei Phantom auf der Liste der nicht unterstützten Netzwerke. Für BNB Chain entsteht so ein neuer Zugang zu Nutzern, die bislang vor allem auf Solana aktiv waren.

Am Markt fiel die Reaktion verhalten aus, der BNB Kurs gab binnen 24 Stunden sogar leicht nach. Die Analysten von CoinGabbar sehen den Coin in ihrer BNB Prognose genau in einer Entscheidungszone. Der kurze gleitende Durchschnitt liegt bei 757,65 Dollar, der lange bei 718,32 Dollar. Beide bilden eine gestaffelte Unterstützung unter dem Kurs. Der nächste Widerstand wartet bei 850,97 Dollar und öffnet bei einem Bruch den Weg Richtung 1.000 Dollar. Ein Fall unter 718 Dollar würde den Ausbruch aus dem September dagegen infrage stellen. Die Experten werten den jüngsten Rücksetzer bisher als normalen Test nach einer starken Rally.

Selbst das beste Szenario der BNB Prognose hat allerdings eine klare Grenze, denn BNB bringt rund 102 Milliarden Dollar auf die Waage. Ein Anstieg auf 1.000 Dollar wäre ein Plus von knapp 30 Prozent und bräuchte rund 30 Milliarden Dollar frisches Kapital. Für einen etablierten Wert ist das solide, eine Vervielfachung des Einsatzes ist bei dieser Größe aber kaum realistisch. Die Phantom-Nachricht verrät dabei, wonach Händler gerade suchen, nämlich günstigen Handel über mehrere Chains hinweg.

Pepeto setzt dort an, wo die BNB Prognose an ihre Grenze stößt

Händler wollen heute zwischen Netzwerken wechseln, ohne bei jeder Bewegung Gebühren zu verlieren, und genau für sie wurde Pepeto gebaut. Das Projekt richtet sich an Anleger, die Klarheit und Schutz suchen statt nur ein weiteres Chart zu beobachten. Während BNB Milliarden braucht, um sich um zehn Prozent zu bewegen, steht Pepeto noch vor seinem ersten Börsenpreis, und genau diese Lücke kann keine BNB Prognose schließen.

Im Zentrum steht eine Swap-Engine ohne Gebühren, mit der Inhaber über jede Chain hinweg handeln, ohne dass Kosten ihre Position aufzehren. Der Wechsel in ein anderes Netzwerk dauert nur Sekunden, und die volle Position bleibt dabei erhalten. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Vermögen sofort zwischen Blockchains, damit Kapital nicht auf der falschen Chain festsitzt, wenn der Markt dreht. Neu ist der PepetoAI Risk Scorer, der das Risiko eines Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg in eine klare Note übersetzt. Statt Charts zu lesen und zu raten, erhalten Inhaber ein direktes Signal, ob sich eine Position lohnt.

Zusammen machen diese Werkzeuge aus jedem Trade einen geschützten Vorgang ohne Gebühren statt eines Glücksspiels. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut hat. Für die Sicherheit der Käufer hat SolidProof den gesamten Code samt der Struktur aller 420 Billionen Token geprüft und verifiziert, bevor der Presale überhaupt öffnete.

Bisher sind 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen, und das erwartete Listing bei Binance rückt näher. Bei BNB bewegen 30 Milliarden Dollar den Kurs um 30 Prozent, bei einem Projekt in dieser frühen Phase könnte schon ein Bruchteil davon eine ganz andere Rechnung ergeben. Mit jeder abgeschlossenen Stufe schrumpft das Zeitfenster für den Presale-Preis, und wer zu lange zögert, steigt später teurer ein.

Fazit

Die BNB Prognose bleibt freundlich, solange der Coin über 757 Dollar hält, doch der Phantom-Start zeigt, dass Händler einfache Wege über mehrere Chains suchen. Dort setzt Pepeto mit gebührenfreien Werkzeugen an, während ein Coin dieser Größe nur langsam wächst. Große Vermögen haben selten die Klügeren aufgebaut, meist waren es die Schnelleren. Wer bei Dogecoin oder Shiba Inu wartete, verpasste die frühen Preise, und jede gefüllte Presale-Stufe ist ein Preis, den es nicht mehr gibt. Vor dem erwarteten Binance-Listing dürfte sich dieses Fenster schnell schließen, und wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sitzt dort, wo frühe Käufer die größten Gewinne gemacht haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die BNB Prognose für Oktober 2026?

Die BNB Prognose für Oktober sieht den nächsten Widerstand bei 850,97 Dollar, solange BNB über der Unterstützung bei 757,65 Dollar bleibt. Ein Bruch unter 718 Dollar würde das Bild eintrüben.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt mit gebührenfreier Cross-Chain-Swap-Engine, Bridge und PepetoAI Risk Scorer, dessen Code SolidProof geprüft hat. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.