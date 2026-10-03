Bitcoin Prognose am 2. Oktober, BTC Kurs knackt nach dem Jobbericht 87.000 Dollar, hält die Marke diesmal?

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Die Bitcoin Prognose hat sich am Freitag binnen Stunden gedreht, denn BTC sprang nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten kurzzeitig über 87.000 Dollar. Nur 29.000 neue Stellen im September dämpfen die Angst vor einer weiteren Zinserhöhung der Fed. Citigroup hob ihr Kursziel parallel auf 113.000 Dollar an. Doch genau bei 87.500 Dollar ist die letzte Rally bereits gescheitert. Und selbst ein Ausbruch beantwortet nicht die wichtigere Frage dieser Bitcoin Prognose, wie viel Wachstum in einem Coin mit 1,7 Billionen Dollar Marktwert für neue Käufer noch steckt.

Bitcoin Prognose, schwache Jobdaten treiben den BTC Kurs an die Marke von 87.500 Dollar

Der US-Arbeitsmarktbericht für September fiel deutlich schwächer aus als erwartet, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 Prozent. Wie crypto.news berichtet, kletterte Bitcoin daraufhin um rund drei Prozent, angetrieben auch von einer Welle an Liquidationen bei Short-Positionen. Für die Bitcoin Prognose zählt vor allem, dass der Markt nun eher mit einer Zinspause im Oktober rechnet.

Laut Fortune lag der BTC Kurs am Vormittag bei 86.682 Dollar, knapp 3,9 Prozent über dem Vortag und rund zwölf Prozent über dem Vormonat. Citigroup hob ihr Zwölfmonatsziel von 82.000 auf 113.000 Dollar an. Trotzdem notiert Bitcoin rund 28 Prozent unter dem Vorjahresniveau, und bei 87.500 Dollar wartet genau der Widerstand, an dem die vorherige Rally gestoppt wurde.

Für die Bitcoin Prognose entscheidet am Ende ein nüchternes Rechenbeispiel. Um das Kapital neuer Käufer zu verdoppeln, müsste Bitcoin auf etwa 173.000 Dollar steigen, und dafür wären über Monate enorme Zuflüsse nötig, solange eine Zinserhöhung nicht vom Tisch ist. Bitcoin bleibt ein starkes Asset, doch sein Preis begrenzt, was er für Wallets leisten kann, die erst heute einsteigen. Die eigentliche Frage lautet daher, wo ein Einstieg noch vor der breiten Nachfrage möglich ist.

Warum die Bitcoin Prognose den Blick auf Pepeto lenkt

Wer bei 1,7 Billionen Dollar Marktwert kaum noch Hebel sieht, muss früher ansetzen. Der Kryptomarkt dreht sich nicht mehr um den richtigen Coin, sondern um den richtigen Einstieg. Während große Fonds etablierte Token zu vollen Bewertungen hin und her schichten, setzt Pepeto genau dort an, mit drei Börsenwerkzeugen, die jeden Trade vom ersten bis zum letzten Schritt absichern sollen.

Im Mittelpunkt steht eine Swap-Engine, mit der Nutzer ohne Gebühren über verschiedene Blockchains hinweg handeln können. Damit bekommen Trader kostenlos, wofür die größten Börsen sonst Gebühren verlangen. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen den Netzwerken, und der PepetoAI Risk Scorer bewertet jede Position in dem Moment, in dem Kapital fließt. So lassen sich Risiken erkennen, bevor ein einziger Dollar bewegt wird, was Wallets vor blinden Einstiegen schützt, die ein Portfolio mit einer einzigen Kerze auslöschen können.

Im Team arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte, und das Projekt verbindet die Energie eines Meme-Coins mit echten Handelswerkzeugen. Der Presale gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde. Die Gesamtmenge ist fest auf 420 Billionen Token begrenzt. Jeder Token, der im Presale gekauft wird, verringert also das Angebot, das später am offenen Markt verfügbar ist.

Während der Markt noch über Zinsen und Widerstände diskutiert, sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, leise und bevor der breite Markt den Namen überhaupt entdeckt hat. Das erwartete Binance-Listing gilt als der Auslöser, der jede Presale-Position in einen Platz am offenen Markt verwandeln könnte. Erfahrungsgemäß sind die besten Einstiege meist schon vergeben, wenn die großen Schlagzeilen die Nachrichten erreichen. Das Fenster ist noch offen, doch der Preis steigt mit jeder Stufe, die sich füllt, und wer jetzt kauft, sichert sich den Abstand zum ersten Börsenkurs, in dem das größte Renditepotenzial liegen könnte.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen starken Markt, der nach den Jobdaten wieder Kraft schöpft, doch sie belohnt vor allem Geduld. Selbst das neue Citi-Ziel verspricht für die Bitcoin Prognose von heute aus kein Plus, das ein Leben über Nacht verändert. Pepeto steht dagegen noch am Anfang, mit fertigen Handelswerkzeugen und einem Listing, das jeden Tag näher rückt. Ein Coin dieser Größe kann diesen frühen Abschnitt nicht noch einmal durchlaufen, ein Presale-Projekt schon. Wer das Projekt genau prüft, sieht die Daten klar auf der Seite jener Wallets, die noch zu Presale-Preisen kaufen, bevor das Listing den Preis neu bewertet. Der Einstieg ist jetzt, und das Listing könnte den Rest der Geschichte schreiben, sobald es das Presale-Fenster endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Oktober?

Die Bitcoin Prognose hängt an der Marke von 87.500 Dollar. Gelingt der Ausbruch, rückt das Citi-Ziel von 113.000 Dollar näher.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Kryptoprojekt mit gebührenfreier Swap-Engine, dessen Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat, erreichbar über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.