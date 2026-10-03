© Foto: OpenAIDie reichsten 0,1 Prozent der US-Haushalte besitzen 28 Billionen US-Dollar. Vor allem der Börsenboom lässt die Vermögenskluft weiter wachsen.
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© Foto: OpenAIDie reichsten 0,1 Prozent der US-Haushalte besitzen 28 Billionen US-Dollar. Vor allem der Börsenboom lässt die Vermögenskluft weiter wachsen.
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Die reichsten 0,1 Prozent der US-Haushalte besitzen derzeit rund 28 Billionen US-Dollar, was etwa 15 Prozent des gesamten amerikanischen Vermögens entspricht. Getrieben durch einen massiven Börsenboom hat sich das Vermögen dieser rund 137.000 Haushalte seit Ende 2019 mehr als verdoppelt. Im Durchschnitt verfügt jeder dieser Haushalte über mehr als 200 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Vermögenskluft in den USA erheblich vergrößert hat.