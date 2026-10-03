XRP Prognose am 2. Oktober, ETF-Gelder fließen bei 1,52 Dollar, doch wie viel Rendite bleibt noch?

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Die XRP Prognose für Oktober beginnt mit einem Widerspruch, denn die US-Spot-ETFs auf XRP haben im September rund 121 Millionen Dollar eingesammelt, während der Kurs bei etwa 1,52 Dollar feststeckt. Ripple hat am 1. Oktober eine Milliarde XRP aus dem Escrow freigegeben und davon bisher nur 300 Millionen wieder gesperrt. Großanleger kaufen also, während neues Angebot auf den Markt drückt. Für jede XRP Prognose stellt sich deshalb eine unbequeme Frage. Wie viel Rendite kann ein Coin mit rund 96 Milliarden Dollar Marktwert überhaupt noch liefern?

XRP Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und Escrow-Druck

Für die XRP Prognose liegt die erste wichtige Hürde laut CaptainAltcoin zwischen 1,55 und 1,60 Dollar, wo mehrere Ausbruchsversuche zuletzt gescheitert sind. Erst ein klarer Schlusskurs über 1,60 Dollar würde den Weg zum Septemberhoch bei etwa 1,66 Dollar und zur Zone um 1,70 Dollar öffnen. Auf der Unterseite gilt der Bereich zwischen 1,45 und 1,47 Dollar als erste Unterstützung, darunter rückt die Marke von 1,40 Dollar in den Blick.

Die Nachfrage der Großanleger stützt die XRP Prognose dabei deutlich. Nach Daten von CryptoTimes summieren sich die Zuflüsse der XRP-Fonds nach 121,40 Millionen Dollar im September inzwischen auf 1,79 Milliarden Dollar. Am selben Tag zogen Anleger rund 301 Millionen XRP von Binance, Coinbase, Bybit und Bitget ab, wobei Transfers von mehr als einer Million Token den größten Anteil hatten. Der RSI bleibt mit knapp 49 trotzdem neutral.

Genau hier liegt die Grenze jeder XRP Prognose. Selbst ein Anstieg auf 1,70 Dollar würde vom aktuellen Niveau aus nur rund zwölf Prozent bringen. Für eine Verdopplung müssten bei etwa 96 Milliarden Dollar Marktwert noch einmal so viele Milliarden in den Coin fließen. Das ist mehr als fünfzigmal so viel, wie alle XRP-ETFs seit ihrem Start eingesammelt haben. Wer auf große Sprünge hofft, sucht deshalb nach einem Einstieg, bei dem der Markt den Preis noch gar nicht festgelegt hat.

Während jede XRP Prognose in Monaten rechnet, baut Pepeto die Rendite vor der Börsennotierung auf

Die XRP Prognose rechnet in Monaten, wenn es um eine Verdopplung geht, während Käufer im Pepeto-Presale durchrechnen, was am Tag der Notierung passiert. Dieser Unterschied liegt in der Struktur und nicht in der Spekulation, denn das Projekt liefert schon vor dem ersten Börsenkurs funktionierende Werkzeuge, die den Einstieg wertvoll machen sollen. Bislang haben Käufer dafür mehr als 10 Millionen Dollar in den Vorverkauf investiert. Genau in der Lücke zwischen Presale-Preis und Börsennotierung könnten in diesem Zyklus die schnellsten Renditen entstehen.

Im Zentrum steht eine Swap-Engine ohne Gebühren, die Handelskosten über alle unterstützten Blockchains hinweg entfernt. Kapital, das zum Presale-Preis einsteigt, kann damit ohne Handelskosten bewegt werden, sobald die Börsen öffnen. Eine Cross-Chain-Bridge verschiebt diese Werte anschließend zwischen den Netzwerken, sodass kein Halter in einer einzigen Blockchain festsitzt. Pepeto gibt der Wallet also alles, was sie braucht, bevor die Notierung ihr einen Preis gibt.

Genau dieses Werkzeugset hat einen ehemaligen Binance-Experten in das Entwicklerteam geholt. Auch das Talent hinter dem ursprünglichen Pepe hat sich bewusst für dieses Projekt entschieden, um die nächste kulturelle Welle zu tragen. Die Sicherheit des Presales stützt sich auf SolidProof, denn die Prüfer haben den gesamten Code samt dem Angebot von 420 Billionen Token kontrolliert und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde.

Rückt die erwartete Binance-Notierung näher, könnte jeder Presale-Einstieg zu einer Position an der Börse werden. Sobald der Handel startet, gibt es nur noch den Börsenpreis. Die Wallets, die zu 0,000000188 Dollar eingestiegen sind, sitzen dann auf genau der Lücke, aus der lebensverändernde Renditen entstehen können. Selbst eine volle Erholung braucht bei XRP dagegen Monate, um zu liefern, was ein Presale-Einstieg von heute schon am ersten Handelstag zeigen kann.

Fazit

Die XRP Prognose für Oktober zeigt, dass 1,60 Dollar die entscheidende Linie bleibt, doch selbst Optimisten rechnen dafür in Monaten, während Presale-Wallets ab dem Tag der Notierung zählen. Pepeto bringt eine erwartete Binance-Notierung, ein SolidProof-Audit, einen ehemaligen Binance-Entwickler und das Talent hinter dem ursprünglichen Pepe zusammen. XRP braucht bei rund 96 Milliarden Dollar Marktwert enorme Summen für jede Verdopplung, und genau das bremst jede optimistische XRP Prognose. Die Lücke zwischen Presale- und Börsenpreis kann deshalb liefern, was ein Coin dieser Größe kaum noch schafft. Der Presale schließt sich jetzt, und der Börsenpreis danach dürfte seine Rendite an jede Wallet geben, die eingestiegen ist, solange dieses Fenster offen war.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose für Oktober 2026 sieht den Kurs zwischen 1,45 und 1,60 Dollar. Ein Schlusskurs über 1,60 Dollar könnte den Weg zu 1,70 Dollar öffnen.

Warum beobachten Anleger den Pepeto-Presale?

Pepeto verbindet eine gebührenfreie Swap-Engine mit einem SolidProof-Audit und einer erwarteten Binance-Notierung, im Presale flossen bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Details liefert die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.