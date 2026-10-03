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Die Cardano Prognose bekommt frischen Rückenwind: ADA springt um 3,58 % nach oben und durchbricht die $0,25-Marke, nachdem der Vermögensverwalter Hashdex Cardano in seinen regulierten US-Indexfonds aufgenommen hat. Gleichzeitig ging das RealFi-Mainnet am 1. Oktober live und bringt dezentrale Finanzdienste mit realen Vermögenswerten auf die Cardano-Blockchain. Die Marktkapitalisierung klettert damit auf $9,31 Milliarden, das höchste Niveau seit Wochen. Trotzdem notiert ADA noch immer ganze 92 % unter seinem Allzeithoch von $3,10 aus dem September 2021.

Cardano Prognose Oktober 2026: Hashdex-ETF, RealFi und die $0,31-Hürde

ADA notiert am 2. Oktober 2026 bei $0,2533 und verzeichnet ein Plus von 3,58 % innerhalb von 24 Stunden bei einer Marktkapitalisierung von $9,31 Milliarden laut CoinMarketCap. Am 1. Oktober nahm der Vermögensverwalter Hashdex ADA offiziell in seinen Nasdaq Crypto Index ETF auf und schuf damit den ersten regulierten US-Indexfonds mit Cardano-Gewichtung.

Am selben Tag ging das RealFi-Mainnet live und verbindet dezentrale Finanzdienste mit realen Vermögenswerten auf der Cardano-Blockchain. Beide Nachrichten kamen am gleichen Handelstag, und der Markt reagierte mit einem Kurssprung über die $0,25-Marke.

Auf dem Wochenchart bleibt die $0,3135-Zone laut CoinGabbar der entscheidende Widerstand, der seit Monaten den Trend bestimmt. Erst ein Wochenschluss über dieser Marke würde eine echte Trendwende signalisieren und den Weg Richtung $0,51 öffnen. Im Hintergrund wartet der Markt auf die SEC-Entscheidung über den Grayscale Spot-Cardano-ETF mit dem Kürzel GADA, dessen Frist Ende Oktober ausläuft.

Eine Genehmigung könnte institutionelles Kapital direkt in ADA lenken. Für langfristige Halter ist das ein solides Szenario, doch wer auf Vervielfachungen setzt, muss rechnen. Ein Coin mit einer Kapitalisierung von $9,31 Milliarden müsste auf $93 Milliarden steigen, um sich zu verzehnfachen, und das würde ADA auf Platz drei hinter Bitcoin und Ethereum bringen. Solche Sprünge passieren bei Coins unter einem Cent deutlich häufiger als bei Large Caps. Genau dort setzt ein Projekt an, das die Werkzeuge mitbringt, die Meme-Coins bisher gefehlt haben, und Käufern zum jetzigen Stufenpreis den größten Hebel bietet.

Pepeto (PEPETO): Der Meme-Coin mit den Werkzeugen für die nächste Welle

ADA braucht $93 Milliarden für eine Verzehnfachung. Pepeto steht im Presale, und genau dieser Abstand zwischen Large Cap und Frühphase entscheidet, wo das Renditepotenzial für neue Käufer liegt.

Pepeto ist kein weiterer Frosch-Coin, der den viralen Lauf von PEPE kopiert. Es nennt sich das nächste Kapitel von Pepe, und das kann es auch, denn der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin aufgebaut, und diesmal steigen Käufer ganz am Anfang ein statt nach dem großen Lauf. Wo PEPE auf Memes setzte, liefert Pepeto Werkzeuge, die das reparieren, was frühere Meme-Coins zum Scheitern brachte.

Im Kern steht PepetoSwap, eine aktive Börse für Meme-Tokens mit $50 Millionen täglichem Volumen und einer Swap-Gebühr von 0,00 %. Die Börse blockiert Bots durch MEV-Schutz über ein privates Relay und eignet sich für kleine Händler und große Investoren gleichermaßen. Der integrierte Sicherheitsscanner setzt 42 Detektoren ein, simuliert bei jedem Vertrag einen Kauf und Verkauf und blockiert riskante Trades standardmäßig. Jeder sichere Trade über diesen Scanner erzeugt Volumen für Pepeto und Nachfrage nach dem Token.

Im Presale hat das Projekt bisher mehr als $10,38 Millionen eingesammelt, und mehr als 43.000 Wallets halten bereits Tokens. Der Listing-Preis liegt dreimal höher als der aktuelle Stufenpreis, und der Abstand verringert sich mit jeder neuen Stufe. Analysten sehen für Käufer zum aktuellen Stufenpreis ein Renditepotenzial von über 10.000 %, sofern Börse und Bridge weiter wachsen.

Das Entwicklerteam umfasst einen ehemaligen Binance-Experten neben dem Mitgründer, der den originalen Pepe aufgebaut hat. Eine Binance-Listung rückt näher, und weitere Börsennamen sollen folgen. Bevor der Presale startete, hat SolidProof die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert, sodass Käufer mit einem geprüften Smart Contract handeln. Alle Details zum aktuellen Stufenpreis stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Cardano bleibt mit dem RealFi-Mainnet und der ETF-Fantasie ein solider Langzeit-Coin. Doch die großen Vervielfachungen hat ADA bereits hinter sich, und neue Käufer kaufen die Marktkapitalisierung, nicht den frühen Einstieg. Pepeto steht ganz am Anfang, mit einer aktiven Null-Gebühren-Börse und einem Team, das den originalen Pepe aufgebaut hat.

PEPE ging 2023 von null auf $1,6 Milliarden, und die Käufer, die diese Geschichte besitzen, kauften vor dem Chart. Ob die Cardano Prognose aufgeht oder nicht, der Presale schließt bald, und mit ihm das Fenster für den günstigsten Einstieg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagt die Cardano Prognose für Oktober 2026?

ADA notiert bei $0,2533, getragen vom Hashdex-ETF und dem RealFi-Mainnet. Der Widerstand bei $0,3135 bestimmt den Trend, und Ende Oktober fällt die SEC-Entscheidung zum Grayscale Spot-ETF GADA.

Welcher Presale ist die beste Wahl 2026?

Pepeto, weil es funktionierende Produkte, ein SolidProof-Audit und einen Listing-Preis dreimal über dem Stufenpreis bietet. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.