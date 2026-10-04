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BDAG hat seit seinem Allzeithoch im März 2026 mehr als 99 Prozent seines Wertes verloren. Der Kurs startete am 5. März bei 0,05 Dollar, erreichte am 29. März seinen Höchststand bei 0,40 Dollar und steht heute bei rund 0,000015 Dollar. CoinGabbar nennt das Szenario, dass BDAG im Oktober einen Dollar erreicht, rechnerisch unerreichbar. Die BlockDAG Prognose fällt je nach Quelle völlig unterschiedlich aus, und genau diese Spanne verunsichert Anleger. Dieser Artikel prüft die Zahlen und stellt ein Presale-Projekt daneben, dessen Infrastruktur bereits vor dem Listing läuft.

BlockDAG Prognose Oktober 2026: Der Absturz von 0,40 auf 0,000015 Dollar

BDAG ging am 5. März 2026 auf Coinstore, LBank und weiteren Plattformen live. Am 29. März erreichte der Token sein Allzeithoch von 0,4005 Dollar, doch danach setzte ein massiver Verkaufsdruck ein. Am 19. September markierte BDAG mit 0,00001017 Dollar sein bisheriges Allzeittief. Laut CoinGabbar steht der Token Anfang Oktober bei rund 0,000015 Dollar mit einem Tagesvolumen von etwa 723.000 Dollar. Der Weg auf einen Dollar erfordert ein Vielfaches von über 66.000, und selbst der stärkste Widerstand im Chart bei 0,00009708 Dollar liegt 581 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Laut BeInCrypto liegt die BDAG-Kursprognose für 2026 zwischen 0,00001605 und 0,0935 Dollar. BlockDAG sammelte in seinem Presale über 452 Millionen Dollar ein, doch nach dem Listing verkauften viele frühe Teilnehmer ihre Bestände. BDAG handelt heute auf XT.COM, P2B und Pionex, und das tägliche Volumen bleibt dünn. Wer bei BDAG den Einstieg verpasst hat, sucht jetzt nach Projekten, die ihre Produkte vor dem Listing beweisen, nicht danach.

Pepeto setzt auf getestete Infrastruktur statt auf Versprechen nach dem Listing

BDAGs Absturz zeigt, was passiert, wenn 312.000 Presale-Käufer gleichzeitig verkaufen und kein getestetes Produkt den Kurs auffängt. Pepeto dreht diese Reihenfolge um und stellt seine Infrastruktur fertig, bevor der Token den offenen Markt erreicht.

Großanleger hatten gegenüber Kleinkäufern immer einen Vorteil, weil ihre Handelskosten niedriger sind und sie einen Smart Contract prüfen können, bevor sie einsteigen, und Pepeto gibt genau diesen Vorteil an alle weiter. Die Handelsplattform bietet drei Werkzeuge, mit denen Nutzer ohne Gebühren tauschen, Token zwischen Blockchains bewegen und einen Vertrag vor dem Kauf prüfen können, und jedes dieser Werkzeuge ist bereits aktiv. Der Scanner prüft Smart Contracts mit 42 Detektoren und zeigt mögliche Risiken, bevor ein Handel stattfindet. Die Bridge arbeitet als ständige Verbindung zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

Der Vorab-Scan ist die Sicherheitsschicht, die Honeypots von Anfang an blockiert, und PepetoSwap ist die gebührenfreie Börse mit 0,00 Prozent pro Tausch, getestet bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales von SolidProof geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass die technische Grundlage von einer unabhängigen Stelle bestätigt wurde. Über 43.000 Inhaber haben mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale gegeben, und der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Dieser Preis steigt, sobald eine Stufe ihr Ende erreicht, und die nächste Stufe beginnt auf einem höheren Niveau.

Der niedrige Einstiegspreis ist nur ein Teil davon, warum Händler Pepeto als einen der aussichtsreichsten Presales 2026 einstufen. Ethereum hat seine frühen Käufer bereits belohnt und steht jetzt bei einer Marktkapitalisierung von 326 Milliarden Dollar, wo ein Vielfaches von 100 rechnerisch kaum noch möglich ist. Pepeto steht genau dort, wo diese frühen Käufer einmal standen, und die Börse läuft bereits, bevor der Token überhaupt den freien Markt erreicht.

Fazit

Die BlockDAG Prognose zeigt einen Token, der 99 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt und dessen Weg zurück nach oben laut Analysten extrem schwer wiegt. Pepeto hat im Gegensatz dazu seine Börse, seine Bridge und seinen Scanner vor jedem Listing live geschaltet, sodass frühe Käufer das Produkt testen, während der Presale noch läuft. Das schafft einen Wissensvorsprung, der frühen Inhabern entgegenkommt, und in Handelsgruppen gilt dieser Moment als das entscheidende Einstiegsfenster für Pepeto. Der Stufenpreis ist niedrig, aber er steigt jedes Mal, wenn eine Stufe ihr Ende erreicht, und wer später einsteigt, zahlt für dieselben Token mehr. Dieses Fenster schließt sich mit jeder Stufe weiter, und die Einzelheiten zum Einstieg stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die BlockDAG Prognose für Oktober 2026?

BDAG steht bei rund 0,000015 Dollar und hat seit seinem Höchststand von 0,40 Dollar im März über 99 Prozent verloren. CoinGabbar stuft ein Dollar-Ziel als rechnerisch unerreichbar ein.

Warum gilt Pepeto als einer der besten Presales 2026?

Pepeto hat seine gebührenfreie Börse, die Bridge über fünf Chains und den Scanner mit 42 Detektoren bereits live geschaltet. Über 43.000 Inhaber haben mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, und jede Stufe hebt den Preis.