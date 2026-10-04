Die Nervosität in der Sportartikelbranche steigt. Erst Anfang Oktober sorgten schwache Geschäftszahlen und ein enttäuschender Ausblick eines der weltweit größten Hersteller für deutliche Kursbewegungen im gesamten Sektor. Das Problem reicht inzwischen weit über einzelne Unternehmen hinaus: Die Branche muss sich gleichzeitig mit zurückhaltenden Verbrauchern, intensivem Wettbewerb und einem zunehmenden Preiskampf auseinandersetzen. Gerade das macht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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