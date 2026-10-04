Bombardier, Honeywell Aerospace und FACC: Warum eine Flugzeugnase Radarstrahlen durchlassen muss

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Die Spitze eines Flugzeugs muss zwei scheinbar gegensätzliche Aufgaben erfüllen. Sie soll empfindliche Technik vor Wind, Wetter und mechanischen Einflüssen schützen - und gleichzeitig elektromagnetische Signale möglichst ungestört passieren lassen. Genau dafür gibt es das Radom. Die abnehmbare Verkleidung am Bug sitzt vor Radar- und Kommunikationsantennen und gehört zum Aerostructures-Portfolio der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2).

Was von außen wie eine einfache aerodynamische Abdeckung aussieht, ist deshalb ein Spezialbauteil. Material, Wandstärke und Fertigungsqualität beeinflussen nicht nur Gewicht und Stabilität. Das Radom darf auch die dahinterliegende Radartechnik nicht unnötig abschirmen oder deren Signale verfälschen.

Honeywell sieht durch die Verkleidung bis weit vor das Flugzeug

Wie wichtig diese Eigenschaft ist, zeigt Honeywell Aerospace Inc. (ISIN: US43849R1059). Das frühere Aerospace-Geschäft von Honeywell ist seit Ende Juni 2026 als eigenständiges Unternehmen unter dem Kürzel HONA an der Nasdaq notiert und erzielte 2025 pro forma 17,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Zum Portfolio gehören unter anderem Wetterradarsysteme für Geschäftsflugzeuge.

Das IntuVue RDR-7000 kann nach Angaben des Unternehmens Turbulenzen bis zu 60 nautische Meilen voraus erkennen und Hinweise auf Hagel oder Blitzaktivität liefern. Honeywell führt als kompatible Plattformen unter anderem mehrere Modelle der Global- und Challenger-Familien von Bombardier auf.

Zwischen der Radarantenne und der Außenwelt sitzt jedoch das Radom. Sein Material muss für die verwendeten Frequenzen ausreichend durchlässig sein. Wird beispielsweise Feuchtigkeit aufgenommen oder verändert eine unsachgemäße Reparatur die Materialstruktur, kann das die Leistung des Radars beeinträchtigen. Genau deshalb ist ein Radom eben keine gewöhnliche Kunststoffhaube.

Bombardier vergab die Radome an FACC

Die Bombardier Inc. (ISIN: CA0977518616) beauftragte FACC bereits 2019 mit der Fertigung von Radomen für bestimmte Programme der Challenger- und Global-Familien. Der Vertrag wurde damals als Life-of-Program-Vereinbarung geschlossen. FACC fertigt die Radome nach den technischen Spezifikationen von Bombardier.

Die Produktfamilien gehören weiterhin zum Kern des kanadischen Business-Jet-Geschäfts. Bombardier erweitert neben dem Global-, Challenger- und Learjet-Flugzeuge sein oberes Produktsegment mit dem Global 8000.

Für FACC ist das Radom dennoch nur ein Bauteil innerhalb eines deutlich größeren Strukturportfolios. Neben Flugzeugnasen fertigt das Unternehmen unter anderem Winglets, Spoiler, Querruder, Höhen- und Seitenruder sowie verschiedene aerodynamische Verkleidungen.

Das Material darf das Radar nicht "blind" machen

Der besondere Reiz des Radoms liegt in einem technischen Zielkonflikt. Eine Außenstruktur soll normalerweise möglichst widerstandsfähig sein. Beim Radom muss diese mechanische Funktion mit elektromagnetischer Durchlässigkeit kombiniert werden.

Metall wäre für viele Strukturaufgaben naheliegend, würde Radarsignale aber stark abschirmen. Deshalb kommen geeignete Verbundwerkstoffe zum Einsatz. Gleichzeitig darf die Form nicht beliebig verändert werden: Sie prägt die Aerodynamik des Flugzeugbugs und sitzt unmittelbar vor der Radarantenne.

Damit hängt die Qualität des Bauteils an drei Ebenen gleichzeitig: mechanischer Schutz, aerodynamische Form und elektromagnetische Eigenschaften.

Ein unscheinbares Bauteil verbindet drei Unternehmen

Honeywell Aerospace entwickelt die Technik, die Wetter und Gefahren vor einem Flugzeug erkennen soll. Bombardier integriert solche Systeme in seine Business Jets. FACC fertigt für bestimmte Global- und Challenger-Programme jene Außenstruktur, durch die die Signale hindurchmüssen.

Gerade diese Arbeitsteilung macht das Radom zu einem guten Beispiel für die Tiefe moderner Flugzeugproduktion. Das Bauteil muss möglichst wenig auffallen - aerodynamisch ebenso wie für das Radar.

Seine wichtigste Eigenschaft besteht deshalb paradoxerweise darin, für einen Teil der Technik nahezu unsichtbar zu sein.

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Quellen



FACC - Aerostructures und Radome

https://www.facc.com/de/was-wir-tun/aerostructures/

FACC - Bombardier-Radome

https://www.facc.com/en/news/bombardier-selected-facc-to-manufacture-aircraft-radomes/

Honeywell Aerospace - Weather Radar

https://www.honeywellaerospace.com/us/en/products-and-services/products/cabin-and-cockpit/weather-radar

Bombardier - Unternehmensinformationen

https://bombardier.com/

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