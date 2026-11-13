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WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker: LLY
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13.11.26 | 08:07
1.295,40 Euro
-0,03 % -0,40
Branche
Pharma
Aktienmarkt
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Unternehmen / AktienKurs%
ACCENTURE PLC226,100,00 %
ATTENDO AB11,9400,00 %
BARRATT REDROW PLC3,9800,00 %
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC21,5900,00 %
BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST15,6000,00 %
BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC10,3760,00 %
BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TERM TRUST21,7600,00 %
BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST22,9550,00 %
BRC ASIA LIMITED2,6150,00 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION20,840-2,07 %
CASEYS GENERAL STORES INC634,40-0,78 %
CHARLES SCHWAB CORPORATION83,52+0,68 %
CHARTER HALL LONG WALE REIT--
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD0,435+1,87 %
CHIRON REAL ESTATE INC23,8000,00 %
CHURCH & DWIGHT CO INC100,10-0,94 %
CLOROX COMPANY96,92-0,94 %
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY88,86+0,36 %
CONSTELLATION BRANDS INC130,50-0,38 %
CORNING INC107,00-1,02 %
EASTNINE AB4,0600,00 %
ELI LILLY AND COMPANY1.295,40-0,03 %
ENTERGY CORPORATION99,940,00 %
FDM GROUP HOLDINGS PLC1,2200,00 %
FIDELITY D&D BANCORP INC67,16+0,15 %
FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC--
FIRST TRACTOR CO LTD0,8950,00 %
FRIEDMAN INDUSTRIES INC32,8000,00 %
GATELEY HOLDINGS PLC0,7550,00 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC74,44+0,57 %
GENERAL DYNAMICS CORPORATION328,20-0,06 %
GENESIS ENERGY LP12,6500,00 %
KINGFISHER PLC4,514+0,53 %
LIFETIME BRANDS INC7,0000,00 %
LIKEWISE GROUP PLC0,5300,00 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION51,00+0,28 %
MARSH187,45+0,73 %
MSA SAFETY INC157,00-0,63 %
MTY FOOD GROUP INC23,0000,00 %
NEXUS INDUSTRIAL REIT5,0810,00 %
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC25,8000,00 %
ONESPAN INC20,000-1,96 %
PATRIA INVESTMENTS LIMITED8,868+6,87 %
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC192,000,00 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP24,3100,00 %
POPULAR INC141,000,00 %
REPOSITRAK INC6,4000,00 %
REVVITY INC143,00+0,70 %
SABRA HEALTH CARE REIT INC18,500-0,54 %
SCORPIO TANKERS INC73,46-2,68 %
SEMPREON INC15,6000,00 %
SPIRAX GROUP PLC89,50-0,56 %
SSR MINING INC24,680+1,11 %
STARBUCKS CORPORATION96,40-0,67 %
TAYLOR WIMPEY PLC0,941-0,19 %
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP2,640-2,22 %
TRUIST FINANCIAL CORPORATION44,845-0,63 %
TXNM ENERGY INC53,000,00 %
UNITED CORPORATIONS LIMITED9,0500,00 %
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC116,00+2,65 %
WATERCO LIMITED4,2800,00 %
XANO INDUSTRI AB3,7450,00 %
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