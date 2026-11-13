|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACCENTURE PLC
|IE00B4BNMY34
|1,71 USD
|EUR
|ALBEMARLE CORPORATION PREF A
|US0126532003
|0,9062 USD
|0,8197 EUR
|ATTENDO AB
|SE0007666110
|0,9 SEK
|EUR
|BARRATT REDROW PLC
|GB0000811801
|0,01 GBP
|EUR
|BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC
|US0702031040
|0,2 USD
|0,1809 EUR
|BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST
|US09260E1055
|0,11 USD
|0,0994 EUR
|BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUN ...
|US09254V1052
|0,0545 USD
|0,0492 EUR
|BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TERM TR ...
|US09260K1016
|0,1625 USD
|0,1469 EUR
|BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POW ...
|US09248D1046
|0,154 USD
|0,1392 EUR
|BRC ASIA LIMITED
|SG1BG3000008
|0,08 SGD
|EUR
|CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION
|US1405011073
|0,1934 USD
|0,1749 EUR
|CASEYS GENERAL STORES INC
|US1475281036
|0,65 USD
|EUR
|CHARLES SCHWAB CORPORATION
|US8085131055
|0,32 USD
|0,2894 EUR
|CHARTER HALL LONG WALE REIT
|AU000000CLW0
|0,0638 AUD
|EUR
|CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
|BMG210901242
|0,13 HKD
|EUR
|CHIRON REAL ESTATE INC
|US37954A3032
|0,16 USD
|EUR
|CHURCH & DWIGHT CO INC
|US1713401024
|0,3075 USD
|0,2781 EUR
|CLOROX COMPANY
|US1890541097
|1,25 USD
|EUR
|COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
|US1941621039
|0,53 USD
|EUR
|CONSTELLATION BRANDS INC
|US21036P1084
|1,03 USD
|EUR
|CORNING INC
|US2193501051
|0,28 USD
|0,2532 EUR
|EASTNINE AB
|SE0022050183
|0,32 SEK
|EUR
|ELI LILLY AND COMPANY
|US5324571083
|1,73 USD
|1,5647 EUR
|ENTERGY CORPORATION
|US29364G1031
|0,68 USD
|0,615 EUR
|FDM GROUP HOLDINGS PLC
|GB00BLWDVP51
|0,03 GBP
|EUR
|FIDELITY D&D BANCORP INC
|US31609R1005
|0,46 USD
|0,416 EUR
|FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC
|GB0007816068
|0,122 GBP
|EUR
|FIRST TRACTOR CO LTD
|CNE100000320
|0,08 HKD
|EUR
|FRIEDMAN INDUSTRIES INC
|US3584351056
|0,04 USD
|EUR
|GATELEY HOLDINGS PLC
|GB00BXB07J71
|0,02 GBP
|EUR
|GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
|US36266G1076
|0,04 USD
|EUR
|GENERAL DYNAMICS CORPORATION
|US3695501086
|1,59 USD
|EUR
|GENESIS ENERGY LP
|US3719271047
|0,2 USD
|EUR
|KINGFISHER PLC
|GB0033195214
|0,038 GBP
|EUR
|LIFETIME BRANDS INC
|US53222Q1031
|0,0425 USD
|EUR
|LIKEWISE GROUP PLC
|GB00BHNWH003
|0,0016 GBP
|EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,265 USD
|EUR
|MARSH
|US5717481023
|0,99 USD
|EUR
|MSA SAFETY INC
|US5534981064
|0,54 USD
|0,4884 EUR
|MTY FOOD GROUP INC
|CA55378N1078
|0,5 CAD
|EUR
|NEXUS INDUSTRIAL REIT
|CA65344U1012
|0,0533 CAD
|EUR
|NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC
|US6641211007
|0,25 USD
|EUR
|ONESPAN INC
|US68287N1000
|0,13 USD
|0,1175 EUR
|PATRIA INVESTMENTS LIMITED
|KYG694511059
|0,1625 USD
|0,1469 EUR
|PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
|US70959W1036
|1,46 USD
|1,3205 EUR
|PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
|US7265031051
|0,4175 USD
|EUR
|POPULAR INC
|PR7331747001
|0,9 USD
|0,814 EUR
|REPOSITRAK INC
|US7002153044
|0,02 USD
|EUR
|REVVITY INC
|US7140461093
|0,07 USD
|EUR
|SABRA HEALTH CARE REIT INC
|US78573L1061
|0,3 USD
|0,2713 EUR
|SCORPIO TANKERS INC
|MHY7542C1306
|0,75 USD
|0,6783 EUR
|SEMPREON INC
|US55303J1060
|0,12 USD
|0,1085 EUR
|SPIRAX GROUP PLC
|GB00BWFGQN14
|0,504 GBP
|EUR
|SSR MINING INC
|CA7847301032
|0,03 USD
|0,0271 EUR
|STARBUCKS CORPORATION
|US8552441094
|0,63 USD
|0,5698 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0571 USD
|0,0516 EUR
|TAYLOR WIMPEY PLC
|GB0008782301
|0,012 GBP
|EUR
|TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
|CA88709B1040
|0,0575 CAD
|EUR
|TRUIST FINANCIAL CORPORATION
|US89832Q1094
|0,52 USD
|0,4703 EUR
|TXNM ENERGY INC
|US69349H1077
|0,4225 USD
|EUR
|UNILEVER PLC ADR
|US9047678035
|0,5219 USD
|0,472 EUR
|UNITED CORPORATIONS LIMITED
|CA9101442031
|0,03 CAD
|EUR
|VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC
|US92828Q1094
|2,45 USD
|EUR
|WATERCO LIMITED
|AU000000WAT7
|0,1857 AUD
|EUR
|XANO INDUSTRI AB
|SE0018014151
|0,5 SEK
|EUR
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