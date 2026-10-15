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WKN: A0MQV8 | ISIN: US2473617023 | Ticker-Symbol: OYC
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15.10.26 | 08:01
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Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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DELTA AIR LINES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DELTA AIR LINES INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ABBOTT LABORATORIES
ABBOTT LABORATORIES Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABBOTT LABORATORIES91,62-0,76 %
ACADIA REALTY TRUST16,000+0,63 %
ACADIAN TIMBER CORP10,7000,00 %
ADF GROUP INC9,700+2,11 %
ADVANCED FLOWER CAPITAL INC2,758+3,92 %
AGF MANAGEMENT LIMITED9,350-2,09 %
AGT FOOD AND INGREDIENTS INC12,080-2,74 %
AIRBOSS OF AMERICA CORP4,2800,00 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC37,500+0,75 %
ALGOMA CENTRAL CORPORATION18,5000,00 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP4,587-0,74 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,6750,00 %
ALTRA FASTIGHETER AB6,190+0,08 %
ALTUS GROUP LIMITED30,0000,00 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC131,10+0,38 %
AMERICOLD REALTY TRUST INC12,300-0,81 %
APPLE HOSPITALITY REIT INC14,890+1,43 %
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION3,215+1,90 %
AVIVA PLC8,272+0,12 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED83,500,00 %
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD56,000,00 %
BANCFIRST CORPORATION94,500,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA23,040-0,26 %
BCE INC17,596-0,24 %
BLACK DIAMOND GROUP LIMITED12,000-2,44 %
BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST12,162+0,46 %
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST10,0460,00 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC9,265-2,01 %
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION8,929-1,34 %
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP7,9500,00 %
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST36,950+0,27 %
BOYD GAMING CORPORATION63,50+1,60 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC24,2000,00 %
BROADSTONE NET LEASE INC14,8000,00 %
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,2070,00 %
CALIFORNIA BANCORP17,5000,00 %
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,5000,00 %
CANLAN ICE SPORTS CORP2,4800,00 %
CANOE EIT INCOME FUND11,014+0,02 %
CARDINAL ENERGY LTD8,245-2,43 %
CARDINAL HEALTH INC221,20-0,41 %
CARETRUST REIT INC32,800+0,61 %
CES ENERGY SOLUTIONS CORP12,200-0,81 %
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES--
CHATHAM LODGING TRUST13,800-0,14 %
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC9,120-0,22 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD0,775-5,49 %
CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,855-1,16 %
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC90,00-0,55 %
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,300-0,53 %
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION148,90-0,33 %
COMCAST HOLDINGS ZONES48,0000,00 %
COMMUNITY BANCORP INC VERMONT41,800-0,59 %
COPT DEFENSE PROPERTIES29,400-0,68 %
COUSINS PROPERTIES INC23,8000,00 %
CREDIT AGRICOLE SA15,7150,00 %
CRESCENT CAPITAL BDC INC8,110+1,00 %
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS9,751+1,02 %
CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST12,5200,00 %
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,638+0,21 %
CUBESMART33,630-0,50 %
CVB FINANCIAL CORP18,8000,00 %
DELTA AIR LINES INC68,11-0,87 %
DEXTERRA GROUP INC10,8000,00 %
DIVERSIFIED ROYALTY CORP2,490-2,73 %
DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD6,550-2,24 %
DOUGLAS EMMETT INC8,2000,00 %
DPM METALS INC35,600-1,11 %
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,8120,00 %
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,058-0,51 %
DT MIDSTREAM INC123,38+0,03 %
DTE ENERGY COMPANY114,400,00 %
E SPLIT CORP9,950-0,50 %
EASTGROUP PROPERTIES INC171,00-1,16 %
ECOLAB INC258,60+0,23 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP13,400-0,74 %
ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION14,1000,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION112,000,00 %
ENERGY SERVICES OF AMERICA CORPORATION8,6200,00 %
EPR PROPERTIES49,440+1,15 %
EQUITY BANCSHARES INC39,000-1,02 %
ESCO TECHNOLOGIES INC230,000,00 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC242,40+0,33 %
EXCHANGE INCOME CORPORATION71,15-1,04 %
EXTENDICARE INC16,4000,00 %
FARMLAND PARTNERS INC9,550+0,90 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST92,500,00 %
FIFTH THIRD BANCORP44,570-1,18 %
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION6,600-0,75 %
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST14,264-0,32 %
FIRST FINANCIAL CORPORATION72,87-0,19 %
FIRST INTERNET BANCORP21,2000,00 %
FITZROY RIVER CORPORATION LTD0,1520,00 %
FMC CORPORATION7,278+0,41 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV10,5000,00 %
FONTERRA SHAREHOLDERS FUND2,8800,00 %
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC18,4000,00 %
FREEHOLD ROYALTIES LTD10,880+0,42 %
FRONTVIEW REIT INC16,760+0,06 %
FULTON FINANCIAL CORPORATION18,9000,00 %
GLACIER BANCORP INC36,4000,00 %
GO RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,388+0,77 %
GOLDPLAT PLC0,2280,00 %
GRANITE CONSTRUCTION INC94,50-2,58 %
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS52,37+0,11 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD1,5600,00 %
HAMMERSON PLC3,9400,00 %
HAYS PLC0,655-9,66 %
HB FULLER COMPANY45,000-0,44 %
HEADWATER EXPLORATION INC8,900-1,11 %
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION4,505-0,11 %
HOST HOTELS & RESORTS INC20,3650,00 %
INGLES MARKETS INC76,000,00 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC46,500+0,87 %
INTEGRATED RESEARCH LIMITED--
INVENTRUST PROPERTIES CORP26,200-0,76 %
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC4,984-0,12 %
ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF23,010-1,22 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF39,985+0,50 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF79,14-1,38 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF34,630+0,57 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF57,45-2,10 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF56,44-0,37 %
ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF25,845-1,45 %
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS DE ETF39,635-0,73 %
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC12,1240,00 %
KBR INC31,2600,00 %
K-BRO LINEN INC25,0000,00 %
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,786+0,62 %
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC5,400+1,89 %
KORN FERRY62,000,00 %
KP TISSUE INC7,150-0,69 %
LADDER CAPITAL CORP7,800+0,65 %
LENNOX INTERNATIONAL INC312,800,00 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC230,00-0,86 %
LOVISA HOLDINGS LIMITED14,600-2,01 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION47,815-0,35 %
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC3,4200,00 %
MARTINREA INTERNATIONAL INC6,0500,00 %
MEDICAL FACILITIES CORPORATION8,8500,00 %
MELEXIS NV56,95-2,48 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC103,95+0,29 %
MILLERKNOLL INC18,900-0,53 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA71,50-0,69 %
MILLROSE PROPERTIES INC21,2100,00 %
MINT INCOME FUND4,6600,00 %
MONASH IVF GROUP LIMITED0,4460,00 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC1.110,50-0,31 %
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,380-0,14 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC405,00+0,02 %
MULLEN GROUP LTD16,100-5,85 %
NATIONAL FUEL GAS COMPANY71,500,00 %
NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC7,6450,00 %
NEW HOPE CORPORATION LIMITED3,568-3,93 %
NEXUS INDUSTRIAL REIT4,317-2,67 %
NORTH WEST COMPANY INC34,0000,00 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD14,990-0,99 %
NORTHLAND POWER INC13,660+0,26 %
NORTHVIEW RESIDENTIAL REIT--
NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND12,022-2,64 %
NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC7,2230,00 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION54,85-0,38 %
OFG BANCORP45,2000,00 %
OR ROYALTIES INC29,930+0,10 %
ORION PROPERTIES INC1,862-0,85 %
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA207,10+0,44 %
PARAMOUNT RESOURCES LTD20,980-0,10 %
PARK HOTELS & RESORTS INC13,6000,00 %
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST16,600-1,78 %
PEGASYSTEMS INC30,000-1,12 %
PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST34,6600,00 %
PETRUS RESOURCES LTD1,1000,00 %
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP15,815+0,41 %
PG&E CORPORATION11,700-0,85 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC34,000+0,59 %
PHX ENERGY SERVICES CORP8,100-1,82 %
PIZZA PIZZA ROYALTY CORP6,400-0,78 %
PLAZA RETAIL REIT2,813+0,07 %
POLLARD BANKNOTE LIMITED10,000-2,91 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY39,400-1,50 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD22,2000,00 %
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION44,800+0,45 %
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,0100,00 %
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC1,070-1,83 %
PRIMORIS SERVICES CORPORATION69,140,00 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC139,65-0,92 %
REAL ESTATE SPLIT CORP5,100-0,97 %
REALTY INCOME CORPORATION49,540+0,16 %
REPUBLIC SERVICES INC200,20-0,50 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC33,970+1,01 %
RLJ LODGING TRUST9,350-2,60 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC110,000,00 %
SAFEHOLD INC10,834-2,27 %
SAILFISH ROYALTY CORP4,920+1,65 %
SAUL CENTERS INC26,8000,00 %
SEAPEAK LLC CUM.PFD A25,4000,00 %
SEMPRA73,04-0,65 %
SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP3,0400,00 %
SES SA3,860+4,66 %
SIENNA SENIOR LIVING INC12,3000,00 %
SIMS LIMITED13,240-0,97 %
SL GREEN REALTY CORP43,800+6,16 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST16,582+0,25 %
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC29,200-0,68 %
SMITHS GROUP PLC32,600+0,62 %
SONIC AUTOMOTIVE INC53,00-0,93 %
SOUTH BOW CORPORATION30,690+0,62 %
SOUTH32 LIMITED2,800-3,75 %
SR BANCORP INC18,440-0,27 %
STAG INDUSTRIAL INC31,900-0,93 %
STANTEC INC60,720,00 %
STARWOOD PROPERTY TRUST INC11,195+0,86 %
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION6,247-1,78 %
STORAGEVAULT CANADA INC2,540+0,79 %
SUN COMMUNITIES INC102,00-0,97 %
SUNRISE REALTY TRUST INC6,3800,00 %
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC10,368-0,94 %
SUPERIOR PLUS CORP4,2600,00 %
SURGE ENERGY INC7,680-0,84 %
TELENOR ASA11,260-4,17 %
TERVEYSTALO OYJ7,1200,00 %
TESCO PLC6,350+1,60 %
TEXT SA8,8100,00 %
TFI INTERNATIONAL INC100,60-0,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC602,20-0,26 %
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP3,2800,00 %
TOTAL ENERGY SERVICES INC23,400+2,18 %
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST--
UNIVERSAL ELECTRONICS INC4,400-2,65 %
UNIVERSITY BANCORP INC--
US BANCORP49,880-1,15 %
VALMONT INDUSTRIES INC422,00+0,96 %
VENTAS INC74,46-1,51 %
VINCI SA106,30+0,05 %
VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED1,5400,00 %
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST3,1510,00 %
VULCAN STEEL LIMITED2,980-10,24 %
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION27,800+1,46 %
WHITECAP RESOURCES INC12,166-1,22 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC268,70+0,86 %
WP CAREY INC56,40-1,02 %
WSP GLOBAL INC101,00-0,98 %
XENIA HOTELS & RESORTS INC16,100-1,23 %
YORK WATER COMPANY27,800-0,36 %
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