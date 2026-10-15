|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBOTT LABORATORIES
|US0028241000
|0,63 USD
|0,5648 EUR
|ABBVIE INC CDR
|CA00288K1084
|0,2391 CAD
|0,1506 EUR
|ACADIA REALTY TRUST
|US0042391096
|0,2 USD
|EUR
|ACADIAN TIMBER CORP
|CA0042721005
|0,29 CAD
|EUR
|ADF GROUP INC
|CA00089N1033
|0,02 CAD
|EUR
|ADVANCED FLOWER CAPITAL INC
|US00109K1051
|0,05 USD
|EUR
|AGF MANAGEMENT LIMITED
|CA0010921058
|0,135 CAD
|EUR
|AGT FOOD AND INGREDIENTS INC
|CA0012643080
|0,05 CAD
|EUR
|AIRBOSS OF AMERICA CORP
|CA00927V2003
|0,035 CAD
|EUR
|ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
|US0152711091
|0,72 USD
|EUR
|ALGOMA CENTRAL CORPORATION
|CA0156441077
|1 CAD
|0,6298 EUR
|ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
|CA0158571053
|0,092 CAD
|EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,06 CAD
|EUR
|ALTRA FASTIGHETER AB
|SE0011426428
|0,75 SEK
|EUR
|ALTUS GROUP LIMITED
|CA02215R1073
|0,15 CAD
|EUR
|AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
|US0259321042
|0,97 USD
|0,8697 EUR
|AMERICOLD REALTY TRUST INC
|US03064D1081
|0,23 USD
|EUR
|APPLE HOSPITALITY REIT INC
|US03784Y2000
|0,08 USD
|EUR
|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION
|US04013V1089
|0,15 USD
|EUR
|AVIVA PLC
|GB00BPQY8M80
|0,14 GBP
|EUR
|AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED
|BMG0692U1099
|0,44 USD
|EUR
|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ADR
|US0561551047
|0,0669 USD
|EUR
|BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD
|CA0565331026
|0,195 CAD
|EUR
|BANCFIRST CORPORATION
|US05945F1030
|0,52 USD
|EUR
|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
|ES0113211835
|-
|EUR
|BCE INC
|CA05534B7604
|0,438 CAD
|EUR
|BLACK DIAMOND GROUP LIMITED
|CA09202D2077
|0,045 CAD
|EUR
|BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST
|US09260U1097
|0,2501 USD
|0,2242 EUR
|BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST
|US0925011050
|0,0827 USD
|0,0741 EUR
|BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC
|US09257W1009
|0,47 USD
|EUR
|BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
|US69121K1043
|0,31 USD
|EUR
|BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
|US0959241060
|0,35 USD
|EUR
|BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA0966311064
|0,15 CAD
|EUR
|BOYD GAMING CORPORATION
|US1033041013
|0,2 USD
|EUR
|BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
|US11120U1051
|0,3075 USD
|EUR
|BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
|US11120U1051
|0,308 USD
|EUR
|BROADSTONE NET LEASE INC
|US11135E2037
|0,2925 USD
|EUR
|BROADSTONE NET LEASE INC
|US11135E2037
|0,293 USD
|EUR
|BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA05585D1033
|0,066 CAD
|EUR
|CALIFORNIA BANCORP
|US84252A1060
|0,12 USD
|EUR
|CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTAT ...
|CA1349211054
|0,1291 CAD
|EUR
|CANLAN ICE SPORTS CORP
|CA1376392090
|0,04 CAD
|EUR
|CANOE EIT INCOME FUND
|CA13780R1091
|0,1 CAD
|EUR
|CARDINAL ENERGY LTD
|CA14150G4007
|0,06 CAD
|EUR
|CARDINAL HEALTH INC
|US14149Y1082
|0,5158 USD
|EUR
|CARDINAL HEALTH INC
|US14149Y1082
|0,516 USD
|EUR
|CARETRUST REIT INC
|US14174T1079
|0,39 USD
|EUR
|CES ENERGY SOLUTIONS CORP
|CA15713J1049
|0,055 CAD
|EUR
|CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES
|CA16141A1030
|0,052 CAD
|EUR
|CHATHAM LODGING TRUST
|US16208T1025
|0,1 USD
|EUR
|CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC
|US1672391026
|0,47 USD
|EUR
|CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD
|KYG2116J1085
|0,15 HKD
|0,0171 EUR
|CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|KYG2110P1000
|0,995 HKD
|EUR
|CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC
|US1699051066
|0,2875 USD
|EUR
|CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA17039A1066
|0,065 CAD
|EUR
|CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
|US1720621010
|0,94 USD
|EUR
|CMS ENERGY CORPORATION PRF.SH.C
|US1258968379
|0,2625 USD
|EUR
|COMCAST HOLDINGS ZONES
|US2003005079
|0,4622 USD
|EUR
|COMMUNITY BANCORP INC VERMONT
|US20343A1016
|0,26 USD
|0,2331 EUR
|CONVATEC GROUP PLC ADR
|US21244X1090
|0,087 USD
|EUR
|COPT DEFENSE PROPERTIES
|US22002T1088
|0,32 USD
|EUR
|COUSINS PROPERTIES INC
|US2227955026
|0,32 USD
|EUR
|CREDIT AGRICOLE SA
|FR0000045072
|-
|EUR
|CRESCENT CAPITAL BDC INC
|US2256551092
|0,34 USD
|EUR
|CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS
|CA2271071094
|0,076 CAD
|EUR
|CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST
|US22757R1095
|0,0643 USD
|EUR
|CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST
|US22757R1095
|0,064 USD
|EUR
|CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA1264621006
|0,082 CAD
|EUR
|CUBESMART
|US2296631094
|0,53 USD
|EUR
|CVB FINANCIAL CORP
|US1266001056
|0,2 USD
|EUR
|DELTA AIR LINES INC
|US2473617023
|0,215 USD
|0,1927 EUR
|DEXTERRA GROUP INC
|CA2523711091
|0,1 CAD
|EUR
|DIVERSIFIED ROYALTY CORP
|CA2553311002
|0,0237 CAD
|0,0149 EUR
|DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD
|CA25703L1004
|0,14 CAD
|EUR
|DOUGLAS EMMETT INC
|US25960P1093
|0,19 USD
|EUR
|DPM METALS INC
|CA26139R1091
|0,057 CAD
|EUR
|DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA26153W1095
|0,0597 CAD
|EUR
|DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS ...
|CA26153P2035
|0,0833 CAD
|EUR
|DT MIDSTREAM INC
|US23345M1071
|0,88 USD
|EUR
|DTE ENERGY COMPANY
|US2333311072
|1,165 USD
|EUR
|E SPLIT CORP
|CA26916F1045
|0,14 CAD
|EUR
|EASTGROUP PROPERTIES INC
|US2772761019
|1,75 USD
|EUR
|ECOLAB INC
|US2788651006
|0,73 USD
|EUR
|ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
|CA2861812014
|0,15 CAD
|EUR
|ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION
|CA28620K1066
|0,03 USD
|EUR
|ENCOMPASS HEALTH CORPORATION
|US29261A1007
|0,21 USD
|EUR
|ENERGY SERVICES OF AMERICA CORPORATION
|US29271Q1031
|0,04 USD
|EUR
|EPR PROPERTIES
|US26884U1097
|0,31 USD
|EUR
|EQUITY BANCSHARES INC
|US29460X1090
|0,22 USD
|EUR
|ESCO TECHNOLOGIES INC
|US2963151046
|0,08 USD
|EUR
|ESSEX PROPERTY TRUST INC
|US2971781057
|2,59 USD
|EUR
|EXCHANGE INCOME CORPORATION
|CA3012831077
|0,24 CAD
|EUR
|EXTENDICARE INC
|CA30224T8639
|0,044 CAD
|EUR
|FARMLAND PARTNERS INC
|US31154R1095
|0,09 USD
|EUR
|FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
|US3137451015
|1,16 USD
|EUR
|FIFTH THIRD BANCORP
|US3167731005
|0,42 USD
|EUR
|FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORA ...
|CA3183231024
|0,078 CAD
|EUR
|FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU ...
|CA31890B1031
|0,076 CAD
|EUR
|FIRST FINANCIAL CORPORATION
|US3202181000
|0,56 USD
|EUR
|FIRST INTERNET BANCORP
|US3205571017
|0,06 USD
|EUR
|FITZROY RIVER CORPORATION LTD
|AU000000FZR3
|0,052 AUD
|0,0325 EUR
|FMC CORPORATION
|US3024913036
|0,08 USD
|EUR
|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
|MXP320321310
|3,2029 MXN
|EUR
|FONTERRA SHAREHOLDERS FUND
|NZFSFE0001S5
|0,3882 NZD
|EUR
|FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
|US35086T1097
|0,1222 USD
|EUR
|FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
|US35086T1097
|0,122 USD
|EUR
|FREEHOLD ROYALTIES LTD
|CA3565001086
|0,09 CAD
|EUR
|FRONTVIEW REIT INC
|US35922N1000
|0,215 USD
|EUR
|FULTON FINANCIAL CORPORATION
|US3602711000
|0,19 USD
|EUR
|GLACIER BANCORP INC
|US37637Q1058
|0,35 USD
|EUR
|GLOBAL NET LEASE INC PRF E
|US3793786076
|0,4609 USD
|EUR
|GO RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TR ...
|CA36272H1073
|0,0532 USD
|EUR
|GOLDPLAT PLC
|GB00B0HCWM45
|0,0087 GBP
|EUR
|GRANITE CONSTRUCTION INC
|US3873281071
|0,13 USD
|EUR
|GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS
|CA3874372053
|0,296 CAD
|EUR
|GREAT EAGLE HOLDINGS LTD
|BMG4069C1486
|0,37 HKD
|EUR
|HAMMERSON PLC
|GB00BRJQ8J25
|0,0967 GBP
|EUR
|HAYS PLC
|GB0004161021
|0,0029 GBP
|0,0034 EUR
|HB FULLER COMPANY
|US3596941068
|0,245 USD
|0,2196 EUR
|HEADWATER EXPLORATION INC
|CA4220961078
|0,12 CAD
|EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,06 USD
|EUR
|HOST HOTELS & RESORTS INC
|US44107P1049
|0,2 USD
|EUR
|INGLES MARKETS INC
|US4570301048
|0,165 USD
|EUR
|INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC
|US45781V1017
|1,9 USD
|EUR
|INTEGRATED RESEARCH LIMITED
|AU000000IRI3
|0,0286 AUD
|EUR
|INVENTRUST PROPERTIES CORP
|US46124J2015
|0,25 USD
|EUR
|INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
|US46131B7047
|0,12 USD
|EUR
|ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UC ...
|DE0002635XXX
|-
|EUR
|ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 UC ...
|DE0002635XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
|DE000A0F5XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
|DE000A0F5XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & ...
|DE000A0H0XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & ...
|DE000A0H0XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF
|DE000A0H0XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ...
|DE000A0H0XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ...
|DE000A0Q4XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ...
|DE000A0Q4XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 ...
|DE0002635XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ...
|DE000A0F5XXX
|-
|EUR
|ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ...
|DE000A0F5XXX
|-
|EUR
|K-BRO LINEN INC
|CA48243M1077
|0,1 CAD
|EUR
|KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ...
|US4866061066
|0,095 USD
|0,0851 EUR
|KBR INC
|US48242W1062
|0,165 USD
|EUR
|KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA49410M1023
|0,06 CAD
|EUR
|KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC
|US48251K1007
|0,1 USD
|EUR
|KORN FERRY
|US5006432000
|0,55 USD
|EUR
|KP TISSUE INC
|CA48265Y1043
|0,21 CAD
|EUR
|LADDER CAPITAL CORP
|US5057431042
|0,23 USD
|EUR
|LENNOX INTERNATIONAL INC
|US5261071071
|1,36 USD
|EUR
|LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
|US5339001068
|0,79 USD
|EUR
|LOVISA HOLDINGS LIMITED
|AU000000LOV7
|0,33 AUD
|EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,265 USD
|EUR
|MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC
|US5628031065
|0,11 USD
|EUR
|MARTINREA INTERNATIONAL INC
|CA5734591046
|0,05 CAD
|EUR
|MEDICAL FACILITIES CORPORATION
|CA58457V5036
|0,09 CAD
|EUR
|MELEXIS NV
|BE0165385973
|-
|EUR
|MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
|US59522J1034
|1,53 USD
|1,3718 EUR
|MILLERKNOLL INC
|US6005441000
|0,1875 USD
|EUR
|MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
|LU0038705702
|0,75 USD
|EUR
|MILLROSE PROPERTIES INC
|US6011371027
|0,79 USD
|EUR
|MINT INCOME FUND
|CA60446Q1081
|0,04 CAD
|EUR
|MONASH IVF GROUP LIMITED
|AU000000MVF3
|0,013 AUD
|EUR
|MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|US6098391054
|2 USD
|EUR
|MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA6179141065
|0,02 CAD
|EUR
|MOTOROLA SOLUTIONS INC
|US6200763075
|1,21 USD
|EUR
|MULLEN GROUP LTD
|CA6252841045
|0,07 CAD
|EUR
|NATIONAL FUEL GAS COMPANY
|US6361801011
|0,555 USD
|EUR
|NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC
|US64124P1012
|0,0542 USD
|EUR
|NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC
|US64124P1012
|0,054 USD
|EUR
|NEW HOPE CORPORATION LIMITED
|AU000000NHC7
|0,3 AUD
|EUR
|NEXUS INDUSTRIAL REIT
|CA65344U1012
|0,0533 CAD
|EUR
|NORTH WEST COMPANY INC
|CA6632782083
|0,42 CAD
|EUR
|NORTHERN STAR RESOURCES LTD
|AU000000NST8
|0,3 AUD
|EUR
|NORTHLAND POWER INC
|CA6665111002
|0,06 CAD
|EUR
|NORTHVIEW RESIDENTIAL REIT
|CA66719E1025
|0,0911 CAD
|EUR
|NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND
|US6707501085
|0,116 USD
|0,104 EUR
|NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC
|US6709281009
|0,0325 USD
|0,0291 EUR
|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
|US6745991058
|0,28 USD
|EUR
|OFG BANCORP
|PR67103X1020
|0,35 USD
|EUR
|OR ROYALTIES INC
|CA68390D1069
|0,092 CAD
|EUR
|ORCA ENERGY GROUP INC A
|VGG6769T1075
|0,1 CAD
|EUR
|ORION PROPERTIES INC
|US68629Y1038
|0,02 USD
|EUR
|PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
|US6951561090
|1,5 USD
|EUR
|PARAMOUNT RESOURCES LTD
|CA6993202069
|0,05 CAD
|0,0314 EUR
|PARK HOTELS & RESORTS INC
|US7005171050
|0,25 USD
|EUR
|PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
|US70509V1008
|0,01 USD
|EUR
|PEGASYSTEMS INC
|US7055731035
|0,03 USD
|EUR
|PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST
|US7142361069
|0,0196 USD
|EUR
|PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST
|US7142361069
|0,02 USD
|EUR
|PETRUS RESOURCES LTD
|CA71678F1080
|0,01 CAD
|0,0062 EUR
|PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
|CA7170461064
|0,12 CAD
|EUR
|PG&E CORPORATION
|US69331C1080
|0,05 USD
|EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,115 USD
|0,1031 EUR
|PHX ENERGY SERVICES CORP
|CA69338U1012
|0,2 CAD
|EUR
|PIZZA PIZZA ROYALTY CORP
|CA72585V1031
|0,068 CAD
|EUR
|PLAZA RETAIL REIT
|CA72820F1036
|0,0233 CAD
|EUR
|POLLARD BANKNOTE LIMITED
|CA73150R1055
|0,05 CAD
|EUR
|PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY
|US7365088472
|0,551 USD
|EUR
|PRAIRIESKY ROYALTY LTD
|CA7397211086
|0,265 CAD
|EUR
|PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION
|CA74061A1084
|0,85 CAD
|EUR
|PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA74167K1093
|0,073 CAD
|EUR
|PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
|GB00BYRJ5J14
|0,011 GBP
|0,013 EUR
|PRIMORIS SERVICES CORPORATION
|US74164F1030
|0,08 USD
|EUR
|RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
|US7547301090
|0,54 USD
|EUR
|REAL ESTATE SPLIT CORP
|CA75602C1077
|0,13 CAD
|EUR
|REALTY INCOME CORPORATION
|US7561091049
|0,272 USD
|EUR
|REPUBLIC SERVICES INC
|US7607591002
|0,67 USD
|EUR
|REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
|US76169C1009
|0,435 USD
|EUR
|RLJ LODGING TRUST
|US74965L1017
|0,15 USD
|EUR
|RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC
|US78377T1079
|1,2 USD
|EUR
|SAFEHOLD INC
|US78646V1070
|0,177 USD
|EUR
|SAILFISH ROYALTY CORP
|VGG7777C1023
|0,0375 USD
|EUR
|SAUL CENTERS INC
|US8043951016
|0,59 USD
|0,529 EUR
|SEAPEAK LLC CUM.PFD A
|MHY8564M1131
|0,5625 USD
|EUR
|SEMPRA
|US8168511090
|0,658 USD
|EUR
|SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP
|CA81733D1050
|0,015 CAD
|EUR
|SES SA
|LU0088087324
|-
|EUR
|SIENNA SENIOR LIVING INC
|CA82621K1021
|0,078 CAD
|EUR
|SIMS LIMITED
|AU000000SGM7
|0,2 AUD
|EUR
|SKF AB B ADR
|US7843754042
|0,4215 USD
|EUR
|SL GREEN REALTY CORP
|US78440X8873
|0,6175 USD
|EUR
|SL GREEN REALTY CORP
|US78440X8873
|0,618 USD
|EUR
|SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS ...
|CA83179X1087
|0,154 CAD
|EUR
|SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC
|US83192D4025
|0,1315 USD
|EUR
|SMITHS GROUP PLC
|GB00B1WY2338
|0,335 GBP
|0,3962 EUR
|SONIC AUTOMOTIVE INC
|US83545G1022
|0,41 USD
|EUR
|SOUTH BOW CORPORATION
|CA83671M1059
|0,708 CAD
|EUR
|SOUTH32 LIMITED
|AU000000S320
|0,0754 AUD
|EUR
|SOUTH32 LIMITED ADR
|US84473L1052
|0,27 USD
|EUR
|SR BANCORP INC
|US85227J1060
|0,06 USD
|EUR
|STAG INDUSTRIAL INC
|US85254J1025
|0,3875 USD
|EUR
|STANTEC INC
|CA85472N1096
|0,245 CAD
|EUR
|STARWOOD PROPERTY TRUST INC
|US85571B1052
|0,48 USD
|EUR
|STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
|US8585681088
|0,0833 USD
|EUR
|STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
|US8585681088
|0,083 USD
|EUR
|STORAGEVAULT CANADA INC
|CA86212H1055
|0,003 CAD
|EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,5 USD
|EUR
|SUN COMMUNITIES INC
|US8666741041
|1,12 USD
|EUR
|SUNRISE REALTY TRUST INC
|US8679811021
|0,3 USD
|EUR
|SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
|US8678921011
|0,09 USD
|EUR
|SUPERIOR PLUS CORP
|CA86828P1036
|0,045 CAD
|EUR
|SURGE ENERGY INC
|CA86880Y8779
|0,043 CAD
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|TELENOR ASA
|NO0010063308
|4,7 NOK
|0,4422 EUR
|TERVEYSTALO OYJ
|FI4000252127
|-
|EUR
|TESCO PLC
|GB00BLGZ9862
|0,0505 GBP
|0,0597 EUR
|TEXT SA
|PLLVTSF00010
|2,13 PLN
|EUR
|TFI INTERNATIONAL INC
|CA87241L1094
|0,666 CAD
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|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
|US8835561023
|0,47 USD
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|TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
|CA88709B1040
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|EUR
|TOTAL ENERGY SERVICES INC
|CA89154B1022
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|TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST ...
|CA89784Y4076
|0,0575 CAD
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|UNIVERSAL ELECTRONICS INC
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|EUR
|UNIVERSITY BANCORP INC
|US9140901052
|0,1 USD
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|US BANCORP
|US9029733048
|0,54 USD
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|VALMONT INDUSTRIES INC
|US9202531011
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|VENTAS INC
|US92276F1003
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|VINCI SA
|FR0000125486
|-
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|VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED
|AU0000400616
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|VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST
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|VULCAN STEEL LIMITED
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|0,045 NZD
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|VULCAN STEEL LIMITED
|AU0000181984
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|WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATI ...
|CA96145A2002
|0,375 CAD
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|WHITECAP RESOURCES INC
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|WILLIS TOWERS WATSON PLC
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|0,96 USD
|EUR
|WORLEY LIMITED ADR
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|0,1789 USD
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|WP CAREY INC
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|WSP GLOBAL INC
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|0,375 CAD
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|XENIA HOTELS & RESORTS INC
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|0,14 USD
|EUR
|YORK WATER COMPANY
|US9871841089
|0,228 USD
|EUR
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