|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLWYN AG
|GRS419003009
|-
|EUR
|ARCELORMITTAL SA
|LU1598757687
|0,15 USD
|0,1352 EUR
|ARENA REIT
|AU000000ARF6
|0,045 AUD
|EUR
|BANK OF IRELAND GROUP PLC ADR
|US06279J1097
|0,4479 USD
|EUR
|BRIDGEPOINT GROUP PLC
|GB00BND88V85
|0,05 GBP
|EUR
|BTS GROUP AB
|SE0000805426
|2,2 SEK
|EUR
|C&C GROUP PLC
|IE00B010DT83
|-
|0,02 EUR
|COATS GROUP PLC
|GB00B4YZN328
|0,0105 GBP
|EUR
|COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD ADR
|US22112X1063
|0,317 USD
|EUR
|CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC
|US22410J1060
|0,25 USD
|EUR
|DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
|US25525P1075
|0,01 USD
|EUR
|DRAX GROUP PLC ADR
|US2615011002
|0,3514 USD
|EUR
|EMPLOYERS HOLDINGS INC
|US2922181043
|0,34 USD
|0,3065 EUR
|GENOVA PROPERTY GROUP AB
|SE0007184189
|0,23 SEK
|EUR
|HANSARD GLOBAL PLC
|IM00B1H1XF89
|0,0265 GBP
|EUR
|HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
|AU000000HVN7
|0,13 AUD
|EUR
|INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST
|US4562371066
|0,1 USD
|EUR
|INVESTOR AB A
|SE0015811955
|1,6 SEK
|EUR
|INVESTOR AB B
|SE0015811963
|1,6 SEK
|EUR
|JBG SMITH PROPERTIES
|US46590V1008
|0,175 USD
|0,1577 EUR
|KADANT INC
|US48282T1043
|0,36 USD
|EUR
|KB HOME
|US48666K1097
|0,25 USD
|0,2254 EUR
|KNOT OFFSHORE PARTNERS LP
|MHY481251012
|0,1 USD
|EUR
|MGIC INVESTMENT CORPORATION
|US5528481030
|0,17 USD
|0,1532 EUR
|MICROSOFT CORPORATION CDR
|CA59516M1041
|0,0681 CAD
|0,0431 EUR
|PBF ENERGY INC
|US69318G1067
|0,325 USD
|0,293 EUR
|RMR GROUP INC
|US74967R1068
|0,45 USD
|EUR
|S&T BANCORP INC
|US7838591011
|0,38 USD
|0,3426 EUR
|SCANDIC HOTELS GROUP AB
|SE0007640156
|1,3 SEK
|EUR
|SERVICE PROPERTIES TRUST
|US81761L2016
|0,05 USD
|EUR
|SEVEN HILLS REALTY TRUST
|US81784E1010
|0,28 USD
|EUR
|SMITHFIELD FOODS INC
|US8322482071
|0,3125 USD
|0,2817 EUR
|SOFTCAT PLC
|GB00BYZDVK82
|0,216 GBP
|0,2585 EUR
|W&T OFFSHORE INC
|US92922P1066
|0,01 USD
|0,009 EUR
|ZIONS BANCORPORATION NA
|US9897011071
|0,48 USD
|0,4327 EUR
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