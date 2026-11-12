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WKN: A1J9SG | ISIN: US69318G1067 | Ticker: PEN
Tradegate
11.11.26 | 15:47
62,00 Euro
+5,01 % +2,96
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
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PBF ENERGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PBF ENERGY INC 5-Tage-Chart
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61,5461,9211.11.
Firmen im Artikel
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ALLWYN
ALLWYN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLWYN AG10,115+1,54 %
ARCELORMITTAL SA59,24+3,64 %
ARENA REIT--
BRIDGEPOINT GROUP PLC4,6400,00 %
BTS GROUP AB23,700-0,84 %
C&C GROUP PLC1,170-0,85 %
COATS GROUP PLC0,935-5,56 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC58,44-2,37 %
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST6,510-0,81 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC43,200+1,89 %
GENOVA PROPERTY GROUP AB2,910+1,75 %
HANSARD GLOBAL PLC0,700+1,45 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED2,7000,00 %
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST5,350+2,88 %
INVESTOR AB B39,240-0,67 %
JBG SMITH PROPERTIES10,7000,00 %
KADANT INC262,00-2,24 %
KB HOME44,630-1,06 %
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP7,7500,00 %
MGIC INVESTMENT CORPORATION25,200-0,79 %
PBF ENERGY INC62,00+5,01 %
RMR GROUP INC14,000+0,72 %
S&T BANCORP INC51,11-0,72 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB9,665+0,73 %
SERVICE PROPERTIES TRUST4,875+1,56 %
SEVEN HILLS REALTY TRUST6,700-0,59 %
SMITHFIELD FOODS INC17,500+1,16 %
SOFTCAT PLC19,000+0,53 %
W&T OFFSHORE INC2,740+5,38 %
ZIONS BANCORPORATION NA59,500,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.