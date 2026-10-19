|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A ...
|US0325232017
|0,0036 USD
|EUR
|ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A ...
|US0325232017
|0,004 USD
|EUR
|AVI LIMITED
|ZAE000049433
|7,18 ZAR
|EUR
|CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD ADR
|US1489063081
|0,166 USD
|EUR
|COMBINEDX AB
|SE0012065589
|5 SEK
|EUR
|DATATEC LIMITED
|ZAE000017745
|29 ZAR
|EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131488682
|0,3563 USD
|EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131488435
|0,3281 USD
|EUR
|FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
|US32054K1034
|0,5 USD
|EUR
|GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED
|ZAE000179420
|0,673 ZAR
|EUR
|HARMONY GOLD MINING CO LTD
|ZAE000015228
|0,461 USD
|EUR
|JIANPU TECHNOLOGY INC ADR
|US47738D3098
|0,499 USD
|EUR
|LOGANSPORT FINANCIAL CORP
|US5412091028
|0,45 USD
|EUR
|MINEROS SA
|COC07PA00027
|0,025 USD
|EUR
|MINEROS SA
|COC07PA00027
|0,0355 CAD
|EUR
|ORCA ENERGY GROUP INC A
|VGG6769T1075
|1,5 CAD
|EUR
|ORIGIN ENERGY LIMITED ADR
|US68618R2004
|0,212 USD
|EUR
|OWENS CORNING
|US6907421019
|0,79 USD
|0,7029 EUR
|PREFERRED BANK
|US7403674044
|0,8 USD
|EUR
|SERVICE PROPERTIES TRUST
|US81761L2016
|0,05 USD
|0,0444 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0516 USD
|0,0459 EUR
|SWIRE PACIFIC LTD ADR
|US8707943028
|0,1912 USD
|EUR
|SYSTEM1 GROUP PLC
|GB00B1GVQH21
|0,06 GBP
|EUR
|WEST FRASER TIMBER CO LTD
|CA9528451052
|0,453 CAD
|EUR
|WULFF YHTIOT OYJ
|FI0009008452
|-
|EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)