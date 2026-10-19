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WKN: 851267 | ISIN: ZAE000015228 | Ticker-Symbol: HAM1
Tradegate
19.10.26 | 07:30
15,350 Euro
+0,99 % +0,150
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AFRIKA
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HARMONY GOLD MINING CO LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HARMONY GOLD MINING CO LTD 5-Tage-Chart
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15,05015,35007:30
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ANADOLU EFES
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS ADR0,1800,00 %
AVI LIMITED4,3400,00 %
COMBINEDX AB2,2400,00 %
DATATEC LIMITED2,7400,00 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC51,000,00 %
GROWTHPOINT PROPERTIES LIMITED0,8200,00 %
HARMONY GOLD MINING CO LTD15,350+0,99 %
JIANPU TECHNOLOGY INC ADR--
LOGANSPORT FINANCIAL CORP--
MINEROS SA--
OWENS CORNING100,60+0,25 %
PREFERRED BANK92,000,00 %
SERVICE PROPERTIES TRUST5,460-0,18 %
SYSTEM1 GROUP PLC3,8800,00 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD57,70-0,94 %
WULFF YHTIOT OYJ4,385+0,80 %
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