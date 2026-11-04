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WKN: 859357 | ISIN: US3841091040 | Ticker-Symbol: GA8
Tradegate
03.11.26 | 17:09
62,10 Euro
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Branche
Sonstige Technologie
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GRACO INC Chart 1 Jahr
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GRACO INC 5-Tage-Chart
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61,1061,8508:17
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5-Tage-Chart
ALUMASC GROUP
ALUMASC GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALUMASC GROUP PLC2,860+2,88 %
APOGEE ENTERPRISES INC40,8000,00 %
DUROC AB1,7100,00 %
ELISA OYJ33,360+0,06 %
FASTPARTNER AB2,995-0,83 %
GRACO INC62,10+0,40 %
HERITAGE FINANCIAL CORPORATION28,790+0,07 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,350+0,79 %
K&S CORPORATION LIMITED1,730+3,10 %
LEVI STRAUSS & CO20,680+1,08 %
LOWES COMPANIES INC190,550,00 %
NATURHOUSE HEALTH SA2,2700,00 %
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD4,680+0,43 %
NORTHPOINTE BANCSHARES INC13,9000,00 %
NP3 FASTIGHETER AB19,2200,00 %
PARK AEROSPACE CORP23,2000,00 %
PEAB AB8,415-0,53 %
SD GUTHRIE BERHAD--
SVEDBERGS GROUP AB4,9500,00 %
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