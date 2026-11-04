|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALUMASC GROUP PLC
|GB0000280353
|0,076 GBP
|EUR
|APOGEE ENTERPRISES INC
|US0375981091
|0,27 USD
|EUR
|DUROC AB
|SE0000331266
|0,4 SEK
|0,0364 EUR
|ELISA OYJ
|FI0009007884
|-
|EUR
|FASTPARTNER AB
|SE0013512506
|0,57 SEK
|EUR
|GRACO INC
|US3841091040
|0,295 USD
|EUR
|HERITAGE FINANCIAL CORPORATION
|US42722X1063
|0,25 USD
|0,2234 EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0033 USD
|0,0029 EUR
|K&S CORPORATION LIMITED
|AU000000KSC0
|0,0857 AUD
|EUR
|LEVI STRAUSS & CO
|US52736R1023
|0,16 USD
|EUR
|LOWES COMPANIES INC
|US5486611073
|1,25 USD
|EUR
|NATURHOUSE HEALTH SA
|ES0105043006
|-
|0,05 EUR
|NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|CNE100001922
|0,8523 HKD
|0,097 EUR
|NORTHPOINTE BANCSHARES INC
|US66661N8864
|0,03 USD
|EUR
|NP3 FASTIGHETER AB
|SE0006342333
|1,6 SEK
|EUR
|PARK AEROSPACE CORP
|US70014A1043
|0,125 USD
|EUR
|PEAB AB
|SE0000106205
|1,5 SEK
|EUR
|SD GUTHRIE BERHAD
|MYL5285OO001
|0,1118 MYR
|EUR
|SVEDBERGS GROUP AB
|SE0000407991
|1 SEK
|EUR
|VINCI SA ADR
|US9273201015
|0,3123 USD
|EUR
|YASKAWA ELECTRIC CORPORATION ADR
|US9850871057
|0,2247 USD
|EUR
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