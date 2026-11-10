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WKN: 852654 | ISIN: US8825081040 | Ticker-Symbol: TII
Tradegate
09.11.26 | 19:57
261,70 Euro
+5,31 % +13,20
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TEXAS INSTRUMENTS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TEXAS INSTRUMENTS INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AGNC INVESTMENT
AGNC INVESTMENT CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGNC INVESTMENT CORP7,970+1,01 %
AMBRA SA4,1000,00 %
AMERICAN EXPRESS COMPANY290,30+0,73 %
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION7,050-0,70 %
AVATION PLC1,5800,00 %
BANCO BRADESCO SA ADR PREF2,340+2,63 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,981+0,78 %
DUROC AB1,785+2,29 %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR3,780+3,28 %
H&M HENNES & MAURITZ AB16,150-0,03 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,750+1,50 %
METRO INC62,50-0,79 %
MUNTERS GROUP AB12,140+4,12 %
NCC AB17,080+2,28 %
NUCOR CORP224,30+2,05 %
SANOMA OYJ8,750-1,91 %
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED14,300-0,69 %
TEXAS INSTRUMENTS INC261,70+5,31 %
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