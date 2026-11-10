|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|EUR
|AMBRA SA
|PLAMBRA00013
|1,1 PLN
|EUR
|AMERICAN EXPRESS COMPANY
|US0258161092
|0,95 USD
|EUR
|ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
|CA04964G1000
|0,0775 CAD
|EUR
|AVATION PLC
|GB00B196F554
|0,015 GBP
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0021 USD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0034 USD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0037 USD
|EUR
|CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|HK1093012172
|0,18 HKD
|EUR
|DUROC AB
|SE0000331266
|0,4 SEK
|EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,0165 USD
|EUR
|H&M HENNES & MAURITZ AB
|SE0000106270
|3,55 SEK
|EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0032 USD
|EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,003 USD
|EUR
|METRO INC
|CA59162N1096
|0,4075 CAD
|EUR
|MUNTERS GROUP AB
|SE0009806607
|0,8 SEK
|EUR
|NCC AB
|SE0000117970
|4,5 SEK
|EUR
|NCC AB A
|SE0000118952
|4,5 SEK
|EUR
|NUCOR CORP
|US6703461052
|0,56 USD
|EUR
|SANOMA OYJ
|FI0009007694
|-
|EUR
|SINGAPORE EXCHANGE LIMITED
|SG1J26887955
|0,24 SGD
|EUR
|TEXAS INSTRUMENTS INC
|US8825081040
|1,52 USD
|EUR
|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ADR
|US91377B1098
|0,1387 USD
|EUR
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