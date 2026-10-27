|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AEON CO LTD ADR
|US0076271024
|0,0003 USD
|EUR
|AEON CO LTD ADR
|US0076271024
|0,0468 USD
|EUR
|B3 SA ADR
|US11778E1064
|0,1318 USD
|EUR
|BNP PARIBAS SA ADR
|US05565A2024
|1,84 USD
|EUR
|COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO ...
|CNE1000002S8
|0,3237 HKD
|EUR
|GE VERNOVA INC CDR
|CA36173K1003
|0,0333 CAD
|0,0212 EUR
|HIMALAYA SHIPPING LTD
|BMG4660A1036
|0,28 NOK
|EUR
|INGENTA PLC
|GB00B3BDTG73
|0,0175 GBP
|EUR
|INVESTMENT AB OERESUND
|SE0008321608
|3,7 SEK
|EUR
|NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP
|US67090S1087
|0,38 USD
|EUR
|ORION OYJ
|FI0009014377
|-
|EUR
|ORION OYJ A
|FI0009014369
|-
|EUR
|TELENOR ASA
|NO0010063308
|4,7 NOK
|EUR
|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
|NL0015000IY2
|-
|EUR
|UPBOUND GROUP INC
|US76009N1000
|0,39 USD
|EUR
|VAIL RESORTS INC
|US91879Q1094
|2,22 USD
|EUR
|WESFARMERS LIMITED ADR
|US9508403063
|0,4293 USD
|EUR
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