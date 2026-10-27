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WKN: 591260 | ISIN: NO0010063308 | Ticker-Symbol: TEQ
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26.10.26 | 20:34
12,180 Euro
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Branche
Telekom
Aktienmarkt
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Europa 600
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TELENOR ASA Chart 1 Jahr
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TELENOR ASA 5-Tage-Chart
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12,18012,26008:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
B3
B3 SA ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
B3 SA ADR7,7500,00 %
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD2,029+1,05 %
HIMALAYA SHIPPING LTD15,0400,00 %
INGENTA PLC--
INVESTMENT AB OERESUND12,6200,00 %
NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP9,2500,00 %
ORION OYJ96,15+0,16 %
TELENOR ASA12,180-0,41 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV17,045+3,59 %
UPBOUND GROUP INC15,230+0,16 %
VAIL RESORTS INC132,000,00 %
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