The following instruments on XETRA do have their first trading 16.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.09.2026
Aktien
1 GB00B0XLRJ79 B.P. Marsh & Partners PLC
2 SG1X13940751 Boustead Singapore Ltd.
3 SE0015661236 Creades AB
4 CA71910B3039 Phoenix Metals Corp.
5 AU0000484735 BPH Global Ltd.
6 CA74768Q1090 Quanta AI Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
2 FR001401AXXX RCI Banque S.A.
3 USU9273AFXXX Volkswagen Group America Finance LLC
4 USU9273AFXXX Volkswagen Group America Finance LLC
5 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
6 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
7 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
8 FR001401AXXX RCI Banque S.A.
9 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
10 IE000TF2IXXX Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF
11 IE000I50VXXX Weekly World Equity Income UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.09.2026
Aktien
1 GB00B0XLRJ79 B.P. Marsh & Partners PLC
2 SG1X13940751 Boustead Singapore Ltd.
3 SE0015661236 Creades AB
4 CA71910B3039 Phoenix Metals Corp.
5 AU0000484735 BPH Global Ltd.
6 CA74768Q1090 Quanta AI Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
2 FR001401AXXX RCI Banque S.A.
3 USU9273AFXXX Volkswagen Group America Finance LLC
4 USU9273AFXXX Volkswagen Group America Finance LLC
5 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
6 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
7 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
8 FR001401AXXX RCI Banque S.A.
9 XS3504677XXX Amazon.com Inc.
10 IE000TF2IXXX Fidelity US Fundamental Large Cap Growth UCITS ETF
11 IE000I50VXXX Weekly World Equity Income UCITS ETF
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