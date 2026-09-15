Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA23809L2075 Quanta AI Inc. 15.09.2026 CA74768Q1XXX Quanta AI Inc. 16.09.2026 Tausch 1:1
AU0000284366 BPH Global Ltd. 15.09.2026 AU0000484XXX BPH Global Ltd. 16.09.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA23809L2075 Quanta AI Inc. 15.09.2026 CA74768Q1XXX Quanta AI Inc. 16.09.2026 Tausch 1:1
AU0000284366 BPH Global Ltd. 15.09.2026 AU0000484XXX BPH Global Ltd. 16.09.2026 Tausch 10:1
© 2026 Xetra Newsboard