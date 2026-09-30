Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000284366 Ocean Sciences Ltd. 29.09.2026 AU0000491XXX Ocean Sciences Ltd. 01.10.2026 Tausch 1:1
CA05358H1091 Aventis Energy Inc. 29.09.2026 CA05358H2XXX Aventis Energy Inc. 01.10.2026 Tausch 10:1
CA38118L1022 Golden Spike Resources Corp. 29.09.2026 CA38277A1XXX Golden Spike Resources Corp. 01.10.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000284366 Ocean Sciences Ltd. 29.09.2026 AU0000491XXX Ocean Sciences Ltd. 01.10.2026 Tausch 1:1
CA05358H1091 Aventis Energy Inc. 29.09.2026 CA05358H2XXX Aventis Energy Inc. 01.10.2026 Tausch 10:1
CA38118L1022 Golden Spike Resources Corp. 29.09.2026 CA38277A1XXX Golden Spike Resources Corp. 01.10.2026 Tausch 5:1
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