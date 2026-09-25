Le 25 septembre/September 2026Aventis Energy Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated share for ten (10) pre-consolidated shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 9,424,844 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on September 30, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Aventis Energy Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour dix (10) actions pré-consolidée.Par conséquent, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 9 424 844 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 1 OCT 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 1 OCT 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 1 OCT 2026Symbol/Symbole: AVENEW/NOUVEAU CUSIP: 05358H 20 8NEW/NOUVEAU ISIN: CA 05358H 20 8 1Old/Vieux CUSIP & ISIN: 05358H109/CA05358H1091If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.