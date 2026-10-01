The following instruments on XETRA do have their first trading 01.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.10.2026
Aktien
1 US2003005079 Comcast Holdings Corp.
2 US20848V1052 Consensus Cloud Solutions Inc.
3 DE000A3DSK87 energenta AG
4 JP3377800002 Shindengen Electric Mfg. Co. Ltd.
5 CA86254A1093 Stracon Group Holding Inc.
6 US14154A1025 Cardinal Infrastructure Group Inc.
7 CA05358H2081 Aventis Energy Inc.
8 CA38277A1030 Gordon Mining Group Inc.
9 AU0000491276 Ocean Sciences Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3528380XXX Deutsche Telekom AG
2 XS3528376XXX Deutsche Telekom AG
3 XS3460896XXX Asian Development Bank (ADB)
4 XS3517469XXX Bertelsmann SE & Co. KGaA
5 XS3526679XXX SES S.A.
6 XS3524258XXX Stedin Holding N.V.
7 DE000A46ZXXX Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH
8 XS3524267XXX TenneT Netherlands B.V.
9 XS3517469XXX Bertelsmann SE & Co. KGaA
10 US501044EXXX The Kroger Co.
11 US501044EXXX The Kroger Co.
12 XS3528381XXX Deutsche Telekom AG
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 NL0015074XXX Niederlande, Königreich der
15 IE0003FHAXXX DZ BANK Eurozone Staatsanleihen 1-3 Jahre UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.10.2026
Aktien
1 US2003005079 Comcast Holdings Corp.
2 US20848V1052 Consensus Cloud Solutions Inc.
3 DE000A3DSK87 energenta AG
4 JP3377800002 Shindengen Electric Mfg. Co. Ltd.
5 CA86254A1093 Stracon Group Holding Inc.
6 US14154A1025 Cardinal Infrastructure Group Inc.
7 CA05358H2081 Aventis Energy Inc.
8 CA38277A1030 Gordon Mining Group Inc.
9 AU0000491276 Ocean Sciences Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3528380XXX Deutsche Telekom AG
2 XS3528376XXX Deutsche Telekom AG
3 XS3460896XXX Asian Development Bank (ADB)
4 XS3517469XXX Bertelsmann SE & Co. KGaA
5 XS3526679XXX SES S.A.
6 XS3524258XXX Stedin Holding N.V.
7 DE000A46ZXXX Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH
8 XS3524267XXX TenneT Netherlands B.V.
9 XS3517469XXX Bertelsmann SE & Co. KGaA
10 US501044EXXX The Kroger Co.
11 US501044EXXX The Kroger Co.
12 XS3528381XXX Deutsche Telekom AG
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 NL0015074XXX Niederlande, Königreich der
15 IE0003FHAXXX DZ BANK Eurozone Staatsanleihen 1-3 Jahre UCITS ETF
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