The following instruments on XETRA do have their first trading 01.10.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.10.2026Aktien1 US2003005079 Comcast Holdings Corp.2 US20848V1052 Consensus Cloud Solutions Inc.3 DE000A3DSK87 energenta AG4 JP3377800002 Shindengen Electric Mfg. Co. Ltd.5 CA86254A1093 Stracon Group Holding Inc.6 US14154A1025 Cardinal Infrastructure Group Inc.7 CA05358H2081 Aventis Energy Inc.8 CA38277A1030 Gordon Mining Group Inc.9 AU0000491276 Ocean Sciences Ltd.Anleihen/ETF1 XS3528380XXX Deutsche Telekom AG2 XS3528376XXX Deutsche Telekom AG3 XS3460896XXX Asian Development Bank (ADB)4 XS3517469XXX Bertelsmann SE & Co. KGaA5 XS3526679XXX SES S.A.6 XS3524258XXX Stedin Holding N.V.7 DE000A46ZXXX Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH8 XS3524267XXX TenneT Netherlands B.V.9 XS3517469XXX Bertelsmann SE & Co. KGaA10 US501044EXXX The Kroger Co.11 US501044EXXX The Kroger Co.12 XS3528381XXX Deutsche Telekom AG13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 NL0015074XXX Niederlande, Königreich der15 IE0003FHAXXX DZ BANK Eurozone Staatsanleihen 1-3 Jahre UCITS ETF