DJ PTA-News: energenta AG: Änderungen im Vorstand der energenta AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

energenta AG: Änderungen im Vorstand der energenta AG

Münster (pta000/25.09.2026/11:00 UTC+2)

Dr. Felix-Michael Weber scheidet mit Ablauf des 30. September 2026 einvernehmlich aus dem Vorstand der energenta AG aus.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Weber für seine wertvolle Arbeit im Vorstand der Gesellschaft. Er hat die Entwicklung der energenta AG und deren Zusammenschluss mit der MBA Polymers AG begleitet und sich dabei mit großem persönlichem Einsatz für das Unternehmen eingebracht.

"Wir danken Herrn Dr. Weber für sein Engagement und die stets konstruktive Zusammenarbeit", sagt Ferdinand von Eberhardt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der energenta AG. "Wir freuen uns, dass er dem Unternehmen künftig außerhalb des Vorstands verbunden bleibt und wünschen ihm für seinen weiteren Weg persönlich wie beruflich alles Gute."

Dr. Weber wird der Unternehmensgruppe nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand als Berater unter anderem hinsichtlich der Tochtergesellschaft MBA Polymers India Pvt. Ltd. zur Verfügung stehen.

Über die energenta AG Die energenta AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Verwertungs- und Recyclinglösungen. Durch Innovation und technologische Kompetenz schaffen die Gruppenunternehmen langfristige Wertschöpfung entlang den Rohstoffketten einer wachsenden Kreislaufwirtschaft und leisten so einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und CO2-Reduktion.

(Ende)

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Aussender: energenta AG Ermlandweg 14 48159 Münster Deutschland Ansprechpartner: Janine Stein Tel.: +49 251 5085 3940 E-Mail: info@energenta.ag Website: www.energenta.ag ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790326800962 ]

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September 25, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)