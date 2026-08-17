DJ PTA-News: energenta AG: energenta-Tochter SYSPLAST GmbH bezieht neuen Standort in Roth bei Nürnberg - Kapazitätserweiterung nimmt konkrete Form an

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

energenta AG: energenta-Tochter SYSPLAST GmbH bezieht neuen Standort in Roth bei Nürnberg

Kapazitätserweiterung nimmt konkrete Form an

Münster (pta000/17.08.2026/10:05 UTC+2)

Münster, 17. August 2026 - Die SYSPLAST GmbH, ein Unternehmen der börsennotierten energenta AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A3DSK87), bezieht ab dem vierten Quartal 2026 einen neuen Produktions- und Logistikstandort in Roth bei Nürnberg. Vermieter der rund 3.700 m(2) Bestandsfläche auf einem rund 10.000 m(2) großen Grundstück ist die BENO Holding AG, München, die die Light-Industrial-Immobilie im Zuge der Neuvermietung an die SYSPLAST GmbH erworben hat. Der Mietvertrag wurde über zehn Jahre mit Verlängerungsoptionen abgeschlossen; zusätzlich errichtet die Vermieterin für die SYSPLAST GmbH eine weitere Produktions- und Lagerhalle und erhöht die elektrische Anschlussleistung am Standort.

Mit dem Standortwechsel setzt die SYSPLAST GmbH die bereits im Rahmen der Kapitalerhöhung vom 8. Juli 2026 angekündigte Kapazitätserweiterung um; am neuen Standort soll die Produktionskapazität der SYSPLAST GmbH mehr als verdoppelt und künftig auf bis zu 12.000 Tonnen hochwertiger Kunststoffregranulate pro Jahr - insbesondere ABS, PS, PP und PC-ABS - ausgebaut werden. Der bisherige Standort in Nürnberg hatte die Unternehmensgruppe aufgrund begrenzter Flächen, Anschlussleistung und Logistikanbindung zunehmend in ihrer Entwicklung eingeschränkt.

Roth liegt in der Metropolregion Nürnberg und ist über die vierspurig ausgebaute B2 sowie die Autobahnen A6 und A9 an das überregionale Straßennetz sowie über den Bayernhafen Roth am Main-Donau-Kanal an das europäische Wasserstraßennetz angebunden. Die verbesserte Anbindung und die zusätzliche Fläche schaffen aus Sicht der energenta AG die Voraussetzung, am bisherigen Standort nicht vollständig bedienbare Auftragsvolumen künftig abzudecken und derzeit in der Entwicklung befindliche neue Projekte erstmals umzusetzen.

Udo Dobberke, Geschäftsführer der SYSPLAST GmbH: "Mit der Verdoppelung unserer Produktionskapazität am neuen Standort setzen wir einen Meilenstein für die industrielle Kreislaufwirtschaft. Unsere Post-Consumer-Regranulate beweisen tagtäglich, dass Nachhaltigkeit und Neuwarequalität kein Widerspruch sind. Indem wir unseren Ausstoß verdoppeln, bieten wir der Industrie die dringend benötigten Mengen, um echte CO2-Einsparungen zu realisieren und die Ziele des Pariser Klimaabkommens messbar zu unterstützen."

Über die energenta AG Die energenta AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Verwertungs- und Recyclinglösungen bei Kunststoffen. Durch Innovation und technologische Kompetenz schaffen die Gruppenunternehmen langfristige Wertschöpfung entlang den Rohstoffketten und einer vermehrten Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffrezyklaten in einer wachsenden Kreislaufwirtschaft und leisten so einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und CO2-Reduktion.

Über die SYSPLAST GmbH Die SYSPLAST GmbH bietet ihren Kunden hochwertige Regranulate und maßgeschneiderte Compounds, die in einigen Anwendungen Neuware vollständig substituieren und dabei Ressourcen, Kosten und CO2 sparen: sie ist Träger des Bayerischen Ressourcen-Effizienzpreises.

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Aussender: energenta AG Ermlandweg 14 48159 Münster Deutschland Ansprechpartner: Janine Stein Tel.: +49 251 5085 3940 E-Mail: info@energenta.ag Website: www.energenta.ag ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München

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August 17, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)