DJ PTA-DD: energenta AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
energenta AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Münster (pta000/14.09.2026/17:22 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Gisbert Schulte-Bücker 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name energenta AG b) LEI 5299006QWZVPC7UW4T69 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A3DSK87 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 08.08.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: energenta AG Ermlandweg 14 48159 Münster Deutschland Ansprechpartner: Janine Stein Tel.: +49 251 5085 3949 E-Mail: info@energenta.ag Website: www.energenta.ag ISIN(s): DE000A3DSK87 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München
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September 14, 2026 11:22 ET (15:22 GMT)