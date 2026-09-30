Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 30.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mega-Volltreffer: 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DRRR | ISIN: GB00BP9LHF23 | Ticker-Symbol: PYXB
Tradegate
30.09.26 | 11:00
6,890 Euro
-0,58 % -0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Großbritannien 100
Europa 600
1-Jahres-Chart
SCHRODERS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCHRODERS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,8457,03022:05
6,9206,98521:45
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AVENTIS ENERGY
AVENTIS ENERGY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AVENTIS ENERGY INC0,037+19,61 %
BEAZLEY PLC14,990+0,54 %
GETTY IMAGES HOLDINGS INC0,0730,00 %
GORDON MINING GROUP INC0,0400,00 %
KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY INC11,7000,00 %
OCEAN SCIENCES LTD0,0020,00 %
SCHRODERS PLC6,890-0,58 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.