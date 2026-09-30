The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2026



ISIN Name

AU0000284366 BPH GLOBAL LTD.

CA05358H1091 AVENTIS ENERGY INC.

CA38118L1022 GOLDEN SPIKE RESOUR.CORP.

GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC LS -,20

GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05

JP3246400000 KYUSHU EL. PWR

US025816CXXX AMER.EXPRESS 21/26

US3742751056 GETTY IMAGES HLDGS DL-01

US45257L1XXX IMMUTEP LTD ADRS II/10

XS2615562XXX GRUENENTHAL REGS 23/30





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