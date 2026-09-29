|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AICHI STEEL CORPORATION
|JP3103600007
|75 JPY
|0,4192 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,06 CAD
|0,0372 EUR
|ALPHA SYSTEMS INC
|JP3126330004
|70 JPY
|0,3913 EUR
|AMADA CO LTD
|JP3122800000
|32 JPY
|0,1788 EUR
|ARIAKE JAPAN CO LTD
|JP3125800007
|60 JPY
|0,3354 EUR
|AUTOBACS SEVEN CO LTD
|JP3172500005
|30 JPY
|0,1677 EUR
|BML INC
|JP3799700004
|62,5 JPY
|0,3493 EUR
|BUSINESS ENGINEERING CORPORATION
|JP3618800001
|21 JPY
|0,1173 EUR
|CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY
|JP3566800003
|16 JPY
|0,0894 EUR
|CHARTER HALL RETAIL REIT
|AU000000CQR9
|0,066 AUD
|0,0407 EUR
|CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC
|JP3522200009
|15 JPY
|0,0838 EUR
|DAIHEN CORPORATION
|JP3497800007
|105 JPY
|0,5869 EUR
|DAIKIN INDUSTRIES LTD
|JP3481800005
|180 JPY
|1,0062 EUR
|DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD
|CA25703L1004
|0,14 CAD
|0,0868 EUR
|ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
|CA2861812014
|0,15 CAD
|0,093 EUR
|FREEHOLD ROYALTIES LTD
|CA3565001086
|0,09 CAD
|0,0558 EUR
|FUJI CORPORATION
|JP3809200003
|95 JPY
|0,531 EUR
|GIBSON ENERGY INC
|CA3748252069
|0,45 CAD
|0,2792 EUR
|GUNMA BANK LTD
|JP3276400003
|35 JPY
|0,1956 EUR
|HACHIJUNI NAGANO BANK LTD
|JP3769000005
|30 JPY
|0,1677 EUR
|HEIWA REAL ESTATE CO LTD
|JP3834800009
|44 JPY
|0,2459 EUR
|HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY INC
|JP3850200001
|16,5 JPY
|0,0922 EUR
|ITOCHU CORPORATION ADR
|US4657171066
|0,1403 USD
|EUR
|ITOCHU CORPORATION ADR
|US4657171066
|0,1403 USD
|EUR
|IWATANI CORPORATION
|JP3151600008
|23,5 JPY
|0,1313 EUR
|JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD
|JP3699400002
|48 JPY
|0,2683 EUR
|JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION
|JP3027680002
|2561 JPY
|14,316 EUR
|JAPAN STEEL WORKS LTD
|JP3721400004
|46 JPY
|0,2571 EUR
|JCR PHARMACEUTICALS CO LTD
|JP3701000006
|10 JPY
|0,0559 EUR
|KANEMATSU CORPORATION
|JP3217100001
|35 JPY
|0,1956 EUR
|KOMORI CORPORATION
|JP3305800009
|50 JPY
|0,2795 EUR
|KONAMI GROUP CORPORATION
|JP3300200007
|112 JPY
|0,626 EUR
|KURITA WATER INDUSTRIES LTD
|JP3270000007
|67 JPY
|0,3745 EUR
|MARUSAN SECURITIES CO LTD
|JP3874800000
|36 JPY
|0,2012 EUR
|MIRAIT ONE CORPORATION
|JP3910620008
|45 JPY
|0,2515 EUR
|MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC
|JP3896800004
|55 JPY
|0,3074 EUR
|MONEX GROUP INC
|JP3869970008
|15,4 JPY
|0,086 EUR
|NEXON CO LTD
|JP3758190007
|415 JPY
|2,3198 EUR
|NIPPON TELEVISION HOLDINGS INC
|JP3732200005
|10 JPY
|0,0559 EUR
|NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
|JP3675600005
|35 JPY
|0,1956 EUR
|NITTETSU MINING CO LTD
|JP3680800004
|31 JPY
|0,1732 EUR
|NORTHLAND POWER INC
|CA6665111002
|0,06 CAD
|0,0372 EUR
|ORCA ENERGY GROUP INC
|VGG6769T1158
|0,1 CAD
|0,062 EUR
|ORCA ENERGY GROUP INC A
|VGG6769T1075
|0,1 CAD
|0,062 EUR
|PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD
|JP3309000002
|26 JPY
|0,1453 EUR
|PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
|CA7170461064
|0,12 CAD
|0,0744 EUR
|POLLARD BANKNOTE LIMITED
|CA73150R1055
|0,05 CAD
|0,031 EUR
|POWER CORPORATION OF CANADA
|CA7392391016
|0,6675 CAD
|0,4141 EUR
|SANKYU INC
|JP3326000001
|129 JPY
|0,7211 EUR
|SANRIO CO LTD
|JP3343200006
|8 JPY
|0,0447 EUR
|SCREEN HOLDINGS CO LTD
|JP3494600004
|60 JPY
|0,3354 EUR
|SEGA SAMMY HOLDINGS INC
|JP3419050004
|27 JPY
|0,1509 EUR
|SEIKO GROUP CORPORATION
|JP3414700009
|52,5 JPY
|0,2934 EUR
|SEKISUI CHEMICAL CO LTD
|JP3419400001
|40 JPY
|0,2236 EUR
|SEVEN BANK LTD
|JP3105220002
|5,5 JPY
|0,0307 EUR
|SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC
|JP3350800003
|27,5 JPY
|0,1537 EUR
|SKY PERFECT JSAT CORPORATION
|JP3396350005
|24 JPY
|0,1341 EUR
|STANLEY ELECTRIC CO LTD
|JP3399400005
|55 JPY
|0,3074 EUR
|STANTEC INC
|CA85472N1096
|0,245 CAD
|0,152 EUR
|SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD
|JP3409000001
|26 JPY
|0,1453 EUR
|SUZUKEN CO LTD
|JP3398000004
|60 JPY
|0,3354 EUR
|SYSMEX CORPORATION
|JP3351100007
|20 JPY
|0,1118 EUR
|T&D HOLDINGS INC
|JP3539220008
|82 JPY
|0,4583 EUR
|TAMURA CORPORATION
|JP3471000004
|8 JPY
|0,0447 EUR
|TC ENERGY CORPORATION
|CA87807B1076
|0,8775 CAD
|0,5444 EUR
|TOHO GAS CO LTD
|JP3600200004
|11,25 JPY
|0,0628 EUR
|TOKIO MARINE HOLDINGS INC
|JP3910660004
|122,5 JPY
|0,6847 EUR
|TOKUYAMA CORPORATION
|JP3625000009
|60 JPY
|0,3354 EUR
|TOKYO SEIMITSU CO LTD
|JP3580200008
|152 JPY
|0,8496 EUR
|TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD
|JP3623150004
|40 JPY
|0,2236 EUR
|TSUMURA & CO
|JP3535800001
|79 JPY
|0,4416 EUR
|UACJ CORPORATION
|JP3826900007
|35 JPY
|0,1956 EUR
|WACOAL HOLDINGS CORP
|JP3992400006
|50 JPY
|0,2795 EUR
|WEST FRASER TIMBER CO LTD
|CA9528451052
|0,32 USD
|0,2814 EUR
|YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC
|JP3935300008
|48 JPY
|0,2683 EUR
|YAMAHA CORPORATION REG S
|JP3943800007
|36 JPY
|0,2012 EUR
|ZEON CORPORATION
|JP3725400000
|39 JPY
|0,218 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)