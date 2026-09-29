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WKN: A1CTRV | ISIN: AU000000CQR9 | Ticker-Symbol: MQV
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28.09.26 | 18:49
2,242 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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CHARTER HALL RETAIL REIT Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHARTER HALL RETAIL REIT 5-Tage-Chart
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2,0822,17309:26
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5-Tage-Chart
AICHI STEEL
AICHI STEEL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AICHI STEEL CORPORATION17,1000,00 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,3470,00 %
ALPHA SYSTEMS INC17,900-2,72 %
AMADA CO LTD14,0000,00 %
ARIAKE JAPAN CO LTD27,600-2,82 %
AUTOBACS SEVEN CO LTD8,500-2,86 %
BML INC20,2000,00 %
BUSINESS ENGINEERING CORPORATION7,550-1,31 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY20,850-0,95 %
CHARTER HALL RETAIL REIT2,242+2,12 %
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC5,500-4,35 %
DAIHEN CORPORATION71,000,00 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD116,40-0,81 %
DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD6,750-0,74 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP13,700-2,84 %
FREEHOLD ROYALTIES LTD10,455+0,53 %
FUJI CORPORATION41,000+2,50 %
GIBSON ENERGY INC19,300+0,52 %
GUNMA BANK LTD16,8000,00 %
HACHIJUNI NAGANO BANK LTD15,900-1,85 %
HEIWA REAL ESTATE CO LTD12,8000,00 %
HOKKAIDO ELECTRIC POWER COMPANY INC6,100-3,17 %
IWATANI CORPORATION11,3000,00 %
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD30,600-1,92 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION605,000,00 %
JAPAN STEEL WORKS LTD42,020+2,66 %
JCR PHARMACEUTICALS CO LTD2,720-2,86 %
KANEMATSU CORPORATION12,200-3,94 %
KOMORI CORPORATION10,400-2,80 %
KONAMI GROUP CORPORATION118,20-0,67 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD42,980-1,15 %
MARUSAN SECURITIES CO LTD6,750-5,59 %
MIRAIT ONE CORPORATION18,900-2,58 %
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC21,4000,00 %
MONEX GROUP INC3,980-1,49 %
NEXON CO LTD14,920-12,44 %
NIPPON TELEVISION HOLDINGS INC16,500+0,61 %
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD16,300-0,61 %
NITTETSU MINING CO LTD17,3000,00 %
NORTHLAND POWER INC13,615-0,37 %
ORCA ENERGY GROUP INC1,240-1,02 %
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD8,0000,00 %
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP14,660+0,76 %
POLLARD BANKNOTE LIMITED9,9500,00 %
POWER CORPORATION OF CANADA58,40+0,72 %
SANKYU INC8,300-81,64 %
SANRIO CO LTD6,696+1,79 %
SCREEN HOLDINGS CO LTD77,58-0,92 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC18,535+0,82 %
SEIKO GROUP CORPORATION56,50+0,89 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD14,300+1,42 %
SEVEN BANK LTD1,890-1,05 %
SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC11,934-0,15 %
SKY PERFECT JSAT CORPORATION11,500+1,77 %
STANLEY ELECTRIC CO LTD18,800-2,08 %
STANTEC INC61,36-0,20 %
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD17,100-2,29 %
SUZUKEN CO LTD13,800-52,41 %
SYSMEX CORPORATION10,600+1,53 %
T&D HOLDINGS INC28,2000,00 %
TAMURA CORPORATION5,050-0,98 %
TC ENERGY CORPORATION51,40-0,45 %
TOHO GAS CO LTD6,8000,00 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,984-93,54 %
TOKUYAMA CORPORATION23,200+0,87 %
TOKYO SEIMITSU CO LTD101,000,00 %
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD19,500-3,47 %
TSUMURA & CO20,0000,00 %
UACJ CORPORATION11,500-4,17 %
WACOAL HOLDINGS CORP20,6000,00 %
WEST FRASER TIMBER CO LTD62,25-1,11 %
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC18,900-1,56 %
ZEON CORPORATION13,2000,00 %
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