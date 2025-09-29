|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACOM CO LTD
|JP3108600002
|10 JPY
|0,0572 EUR
|AG GROWTH INTERNATIONAL INC
|CA0011811068
|0,15 CAD
|0,0919 EUR
|AIRBOSS OF AMERICA CORP
|CA00927V2003
|0,035 CAD
|0,0214 EUR
|AISIN CORPORATION
|JP3102000001
|30 JPY
|0,1716 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,15 CAD
|0,0919 EUR
|ALPHA SYSTEMS INC
|JP3126330004
|60 JPY
|0,3432 EUR
|ASAHI KASEI CORPORATION
|JP3111200006
|20 JPY
|0,1144 EUR
|AUTOBACS SEVEN CO LTD
|JP3172500005
|30 JPY
|0,1716 EUR
|BROTHER INDUSTRIES LTD
|JP3830000000
|50 JPY
|0,286 EUR
|CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTAT ...
|CA1349211054
|0,1291 CAD
|0,0791 EUR
|CHARTER HALL RETAIL REIT
|AU000000CQR9
|0,0635 AUD
|0,0355 EUR
|CHICAGO ATLANTIC BDC INC
|US8281741020
|0,34 USD
|0,2905 EUR
|CROMWELL PROPERTY GROUP
|AU000000CMW8
|0,0075 AUD
|0,0041 EUR
|DAIDO STEEL CO LTD
|JP3491000000
|16 JPY
|0,0915 EUR
|DAIICHI SANKYO CO LTD
|JP3475350009
|39 JPY
|0,223 EUR
|DAIO PAPER CORPORATION
|JP3440400004
|7 JPY
|0,04 EUR
|DEXTERRA GROUP INC
|CA2523711091
|0,1 CAD
|0,0613 EUR
|DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP
|CA25537Y1043
|0,1 CAD
|0,0613 EUR
|DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD
|CA25703L1004
|0,14 CAD
|0,0858 EUR
|DTS CORPORATION
|JP3548500002
|60 JPY
|0,3432 EUR
|ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD
|JP3551200003
|50 JPY
|0,286 EUR
|ENERGY ONE LIMITED
|AU000000EOL3
|0,075 AUD
|0,0419 EUR
|FCC CO LTD
|JP3166900005
|62 JPY
|0,3546 EUR
|FIRST TRACTOR CO LTD
|CNE100000320
|0,075 HKD
|0,0082 EUR
|FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD
|JP3806800003
|38 JPY
|0,2173 EUR
|GIBSON ENERGY INC
|CA3748252069
|0,43 CAD
|0,2635 EUR
|GREAT SOUTHERN BANCORP INC
|US3909051076
|0,43 USD
|0,3675 EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE C ...
|MXP001661018
|15 MXN
|0,6968 EUR
|HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD
|JP3787000003
|75 JPY
|0,429 EUR
|INDEPENDENT BANK CORP
|US4538361084
|0,59 USD
|0,5042 EUR
|JAPAN CASH MACHINE CO LTD
|JP3697800005
|20 JPY
|0,1144 EUR
|JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
|JP3421100003
|20 JPY
|0,1144 EUR
|JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION
|JP3027680002
|2511 JPY
|14,3629 EUR
|JAPAN SECURITIES FINANCE CO LTD
|JP3714400003
|40 JPY
|0,2288 EUR
|JAPAN STEEL WORKS LTD
|JP3721400004
|44 JPY
|0,2516 EUR
|JCR PHARMACEUTICALS CO LTD
|JP3701000006
|10 JPY
|0,0572 EUR
|JFE HOLDINGS INC
|JP3386030005
|40 JPY
|0,2288 EUR
|JUSTSYSTEMS CORPORATION
|JP3388450003
|12 JPY
|0,0686 EUR
|JX ADVANCED METALS CORPORATION
|JP3379550001
|6 JPY
|0,0343 EUR
|KAKAKU.COM INC
|JP3206000006
|25 JPY
|0,143 EUR
|KANEMATSU CORPORATION
|JP3217100001
|57,5 JPY
|0,3289 EUR
|KAROON ENERGY LTD
|AU000000KAR6
|0,024 AUD
|EUR
|KAROON ENERGY LTD
|AU000000KAR6
|0,024 AUD
|EUR
|KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
|JP3260800002
|30 JPY
|0,1716 EUR
|KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY INC
|JP3246400000
|25 JPY
|0,143 EUR
|LEOPALACE21 CORPORATION
|JP3167500002
|5 JPY
|0,0286 EUR
|MANDOM CORPORATION
|JP3879400004
|20 JPY
|0,1144 EUR
|MARUWA CO LTD
|JP3879250003
|51 JPY
|0,2917 EUR
|MEIKO ELECTRONICS CO LTD
|JP3915350007
|45 JPY
|0,2574 EUR
|MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC
|JP3896800004
|50 JPY
|0,286 EUR
|MIXI INC
|JP3882750007
|60 JPY
|0,3432 EUR
|MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO LTD
|JP3922800002
|40 JPY
|0,2288 EUR
|MR COOPER GROUP INC
|US62482R1077
|2 USD
|1,7094 EUR
|MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
|JP3890310000
|77,5 JPY
|0,4433 EUR
|NHK SPRING CO LTD
|JP3742600004
|33 JPY
|0,1887 EUR
|NIDEC CORPORATION
|JP3734800000
|20 JPY
|0,1144 EUR
|NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
|JP3711600001
|27 JPY
|0,1544 EUR
|NIPPON SHARYO LTD
|JP3713600009
|20 JPY
|0,1144 EUR
|NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD
|JP3658800002
|20 JPY
|0,1144 EUR
|NISSHIN SEIFUN GROUP INC
|JP3676800000
|30 JPY
|0,1716 EUR
|NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD
|JP3675600005
|35 JPY
|0,2002 EUR
|NISSUI CORPORATION
|JP3718800000
|14 JPY
|0,08 EUR
|NITERRA CO LTD
|JP3738600000
|91 JPY
|0,5205 EUR
|NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD
|JP3762800005
|35 JPY
|0,2002 EUR
|NORITAKE CO LTD
|JP3763000001
|70 JPY
|0,4004 EUR
|NOVABAY PHARMACEUTICALS INC
|US66987P4090
|0,8 USD
|EUR
|OBIC CO LTD
|JP3173400007
|37 JPY
|0,2116 EUR
|OJI HOLDINGS CORPORATION
|JP3174410005
|18 JPY
|0,1029 EUR
|OKUMA CORPORATION
|JP3172100004
|50 JPY
|0,286 EUR
|ORIENTAL LAND CO LTD
|JP3198900007
|7 JPY
|0,04 EUR
|ORIX CORPORATION
|JP3200450009
|60 JPY
|0,3432 EUR
|OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO LTD
|JP3407200009
|5 JPY
|0,0286 EUR
|PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD
|JP3309000002
|17 JPY
|0,0972 EUR
|ROHM CO LTD
|JP3982800009
|25 JPY
|0,143 EUR
|SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD
|JP3311600005
|35 JPY
|0,2002 EUR
|SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD
|JP3336000009
|19 JPY
|0,1086 EUR
|SANWA HOLDINGS CORPORATION
|JP3344400001
|62 JPY
|0,3546 EUR
|SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD
|JP3337600005
|85 JPY
|0,4862 EUR
|SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO LTD
|JP3922100007
|8,75 JPY
|0,05 EUR
|SCREEN HOLDINGS CO LTD
|JP3494600004
|123 JPY
|0,7035 EUR
|SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP
|MHY737604006
|0,05 USD
|0,0427 EUR
|SEINO HOLDINGS CO LTD
|JP3415400005
|43 JPY
|0,2459 EUR
|SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP
|CA81733D1050
|0,015 CAD
|0,0091 EUR
|SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC
|JP3396350005
|19 JPY
|0,1086 EUR
|SMC CORPORATION
|JP3162600005
|500 JPY
|2,86 EUR
|STELLA CHEMIFA CORPORATION
|JP3399720006
|85 JPY
|0,4862 EUR
|STORAGEVAULT CANADA INC
|CA86212H1055
|0,0029 CAD
|0,0018 EUR
|T&D HOLDINGS INC
|JP3539220008
|62 JPY
|0,3546 EUR
|TAMARACK VALLEY ENERGY LTD
|CA87505Y4094
|0,0127 CAD
|0,0078 EUR
|TC ENERGY CORPORATION
|CA87807B1076
|0,85 CAD
|0,521 EUR
|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B ADR
|US2948216088
|0,1484 USD
|0,1269 EUR
|TIS INC
|JP3104890003
|38 JPY
|0,2173 EUR
|TOKUYAMA CORPORATION
|JP3625000009
|60 JPY
|0,3432 EUR
|TORAY INDUSTRIES INC
|JP3621000003
|10 JPY
|0,0572 EUR
|TOWNEBANK
|US89214P1093
|0,27 USD
|0,2307 EUR
|UACJ CORPORATION
|JP3826900007
|80 JPY
|0,4576 EUR
|UBE CORPORATION
|JP3158800007
|55 JPY
|0,3146 EUR
|VERMILION ENERGY INC
|CA9237251058
|0,13 CAD
|0,0796 EUR
|WHITECAP RESOURCES INC
|CA96467A2002
|0,0608 CAD
|0,0372 EUR
|YAKULT HONSHA CO LTD
|JP3931600005
|33 JPY
|0,1887 EUR
|ZACROS CORPORATION
|JP3821000001
|67 JPY
|0,3832 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)