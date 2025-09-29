Anzeige
WKN: A0CAG4 | ISIN: AU000000KAR6 | Ticker-Symbol: LBL
Tradegate
29.09.25 | 07:30
0,975 Euro
+0,52 % +0,005
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
KAROON ENERGY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KAROON ENERGY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,9450,97008:04
0,9350,97008:02
ACOM
ACOM CO LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACOM CO LTD2,7600,00 %
AG GROWTH INTERNATIONAL INC21,6000,00 %
AIRBOSS OF AMERICA CORP3,1400,00 %
AISIN CORPORATION14,600-2,67 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,0040,00 %
ALPHA SYSTEMS INC22,0000,00 %
ASAHI KASEI CORPORATION6,962+0,72 %
AUTOBACS SEVEN CO LTD9,2000,00 %
BROTHER INDUSTRIES LTD14,6000,00 %
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST24,6200,00 %
CHARTER HALL RETAIL REIT2,3200,00 %
CHICAGO ATLANTIC BDC INC8,9940,00 %
CROMWELL PROPERTY GROUP0,268+2,29 %
DAIDO STEEL CO LTD7,3500,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD19,105-0,62 %
DAIO PAPER CORPORATION5,1000,00 %
DEXTERRA GROUP INC5,3000,00 %
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP4,545-2,99 %
DOMAN BUILDING MATERIALS GROUP LTD5,6500,00 %
DTS CORPORATION30,2000,00 %
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO LTD16,0000,00 %
ENERGY ONE LIMITED10,1000,00 %
FCC CO LTD19,0000,00 %
FIRST TRACTOR CO LTD0,7500,00 %
FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD22,0000,00 %
GIBSON ENERGY INC16,800+1,20 %
GREAT SOUTHERN BANCORP INC52,000,00 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV28,2000,00 %
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD27,200-0,73 %
INDEPENDENT BANK CORP60,000,00 %
JAPAN CASH MACHINE CO LTD5,7000,00 %
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD7,5500,00 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION730,000,00 %
JAPAN SECURITIES FINANCE CO LTD10,7000,00 %
JAPAN STEEL WORKS LTD50,000-0,99 %
JCR PHARMACEUTICALS CO LTD3,6000,00 %
JFE HOLDINGS INC10,700-0,93 %
JUSTSYSTEMS CORPORATION27,0000,00 %
JX ADVANCED METALS CORPORATION10,624+3,87 %
KAKAKU.COM INC14,3000,00 %
KANEMATSU CORPORATION17,7000,00 %
KAROON ENERGY LTD0,975+0,52 %
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD17,7000,00 %
KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY INC8,5500,00 %
LEOPALACE21 CORPORATION4,0600,00 %
MANDOM CORPORATION12,6000,00 %
MARUWA CO LTD223,500,00 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD56,000,00 %
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC15,8000,00 %
MIXI INC17,9000,00 %
MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO LTD18,4000,00 %
MR COOPER GROUP INC179,30-1,18 %
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC19,200-1,03 %
NHK SPRING CO LTD12,1000,00 %
NIDEC CORPORATION14,520+1,54 %
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION30,800-1,03 %
NIPPON SHARYO LTD16,6000,00 %
NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD13,5000,00 %
NISSHIN SEIFUN GROUP INC10,700+0,94 %
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD16,4000,00 %
NISSUI CORPORATION6,100+0,83 %
NITERRA CO LTD33,8000,00 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD32,800+0,61 %
NORITAKE CO LTD27,0000,00 %
NOVABAY PHARMACEUTICALS INC2,170+1,88 %
OBIC CO LTD29,6000,00 %
OJI HOLDINGS CORPORATION4,7200,00 %
OKUMA CORPORATION--
ORIENTAL LAND CO LTD19,900-3,40 %
ORIX CORPORATION22,6000,00 %
OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES CO LTD13,1000,00 %
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD6,7000,00 %
ROHM CO LTD12,790+0,24 %
SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD11,2000,00 %
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD9,2000,00 %
SANWA HOLDINGS CORPORATION24,600-1,60 %
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD23,8000,00 %
SBI GLOBAL ASSET MANAGEMENT CO LTD3,6200,00 %
SCREEN HOLDINGS CO LTD78,40+1,19 %
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP7,200-2,70 %
SEINO HOLDINGS CO LTD12,8000,00 %
SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP2,3200,00 %
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC7,9500,00 %
SMC CORPORATION258,000,00 %
STELLA CHEMIFA CORPORATION24,2000,00 %
STORAGEVAULT CANADA INC3,0200,00 %
T&D HOLDINGS INC20,600+0,98 %
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD3,7000,00 %
TC ENERGY CORPORATION46,320+1,52 %
TIS INC28,0000,00 %
TOKUYAMA CORPORATION21,2000,00 %
TORAY INDUSTRIES INC5,582+1,23 %
TOWNEBANK30,2000,00 %
UACJ CORPORATION37,8000,00 %
UBE CORPORATION13,600-0,73 %
VERMILION ENERGY INC6,982-4,46 %
WHITECAP RESOURCES INC6,930+1,23 %
YAKULT HONSHA CO LTD14,000-0,71 %
ZACROS CORPORATION24,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.