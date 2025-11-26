Acrelec wird zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Glory

Glory Global Solutions (International) Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der GLORY Ltd. [TYO:6457], gibt den Erwerb der verbleibenden Aktien von Acrelec Group SAS bekannt.

Acrelec ist ein globales Technologieunternehmen, dessen Fokus auf der Neugestaltung des Kundenerlebnisses für Restaurant- und Einzelhandelsmarken liegt. Durch Nutzung jahrzehntelanger Erfahrung von Software-, Hardware- und Service-Kompetenz entwickelt und integriert das Unternehmen neue Plattformen, die die Kundenbindung erhöhen, die Effizienz optimieren und den Betrieb verbessern. Mit über 120.000 Installationen in mehr als 70 Ländern zählt Acrelec viele der weltweit bekanntesten Restaurantketten zu seinen Kunden.

Wir geben bekannt, dass Jalel Souissi die Acrelec Group nach Abschluss der jüngsten Aktienübernahme verlassen hat. Jalel Souissi hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und dem Erfolg von Acrelec gespielt, da er über die Jahre hinweg als Mitbegründer und Co-CEO tätig war. Die Vision, Leidenschaft und das Engagement von Jalel Souissi waren maßgeblich, um Acrelec zu einem Anführer in Technologielösungen für Gastronomie- und Einzelhandelsmarken zu machen.

Im Namen der gesamten Teams von Glory und Acrelec möchten wir Jalel Souissi für sein herausragendes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz bei der Ausgestaltung des Erfolgs des Unternehmens aufrichtig danken. Wir wünschen Jalel Souissi für seine zukünftigen Unternehmungen viel Erfolg.

Toshimitsu Yoshinari, President of Glory's International Business, kommentierte die Investition mit den Worten: "Seit unserer ersten Investition in das Unternehmen Acrelec im Jahr 2020 haben die beiden Organisationen eng zusammengearbeitet, um für Restaurants auf der ganzen Welt den kombinierten Wert unserer Lösungen zu erzielen. Glory erkennt die anhaltenden Wachstumschancen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, sodass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den nächsten Schritt zu vollziehen und Acrelec vollständig in die Glory Konzerngruppe zu integrieren."

Über GLORY

Als weltweit führender Anbieter von Bargeldtechnologielösungen geben wir der Finanz-, Einzelhandels-, QSR-, Cash Center- und Glücksspielbranche die Sicherheit, dass ihr Bargeldbestand geschützt ist und stets zum Aufbau eines stärkeren Unternehmens beiträgt.

Unsere Bargeld-Automatisierungstechnologien und verfahrenstechnischen Dienstleistungen unterstützen Unternehmen in mehr als 100 Ländern, das Handling, die Bewegung und das Management ihrer Bargeldbestände zu optimieren. Wir sind zwar weltweit tätig, legen jedoch hohen Wert auf persönliche Beziehungen zu unseren Kunden, um sie bei ihren individuellen Herausforderungen und Zielen zu unterstützen: Steigerung der Mitarbeitereffizienz, Reduzierung der Betriebskosten und Optimierung des Kundenerlebnisses.

Mit über 11.000 Fachkräften und eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten auf der ganzen Welt blickt GLORY auf eine lange, kundenorientierte und technologiegestützte Geschichte von nahezu 100 Jahren zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.glory-global.com.

