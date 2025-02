The following instruments on XETRA do have their first trading 12.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.02.2025Aktien1 JP3556000002 Toa Corp.2 CNE100006NX7 Mokingran Jewellery Group Co. Ltd.3 SE0020357754 Coegin Pharma AB4 IT0005628778 HAIKI+ S.p.A.5 US48249T1060 KKR Income Opportunities Fund6 CA6179141065 Morguard Real Estate Investment Trust7 CA00925E1016 Airbnb Inc. CDR8 CA22788F1080 Crowdstrike Holdings Inc. CDR9 CA46125T1093 Intuitive Surgical Inc. CDR10 CA7157921072 PesoRama Inc.11 CA54571C1095 Lotus Creek Exploration Inc.Anleihen/ETF1 XS3000977234 Linde PLC2 XS2986639701 A2A S.p.A.3 XS0413935999 Coöperatieve Rabobank U.A.4 AT0000A3HRM8 Erste Group Bank AG5 XS3000977317 Linde PLC6 FR001400XFS2 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.7 XS2901447016 CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]8 XS2987793150 ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.9 XS2998755040 Summer [BC] Holdco B S.a.r.l.10 DE000BU0E261 Deutschland, Bundesrepublik11 DE000HEL0DF5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 IE000GDU4WA8 Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF13 IE000N990RE2 Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF