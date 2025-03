Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR)

ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR

ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0691 EUR

AGNICO EAGLE MINES LIMITED CA0084741085 0,4 USD EUR

ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0,405 USD 0,3731 EUR

ALERUS FINANCIAL CORPORATION US01446U1034 0,2 USD 0,1842 EUR

ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 0,51 USD 0,4699 EUR

AMETEK INC US0311001004 0,31 USD 0,2856 EUR

ANGLO AMERICAN PLC ADR US03485P3001 0,11 USD 0,1013 EUR

ARES CAPITAL CORPORATION US04010L1035 0,48 USD 0,4422 EUR

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC US0530151036 1,54 USD 1,4189 EUR

AVANCE GAS HOLDING LTD BMG067231032 7,9722 NOK EUR

BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,1 USD 0,0921 EUR

BARRETT BUSINESS SERVICES INC US0684631080 0,08 USD 0,0737 EUR

BAYTEX ENERGY CORP CA07317Q1054 0,0225 CAD 0,0143 EUR

BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST US09260U1097 0,2872 USD 0,2646 EUR

BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST US0925011050 0,0827 USD 0,0762 EUR

BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST US09260E1055 0,1763 USD 0,1624 EUR

BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY ... US09260Q1085 0,0861 USD 0,0793 EUR

BRIDGE INVESTMENT GROUP HOLDINGS INC US10806B1008 0,11 USD 0,1013 EUR

BROOKFIELD CORPORATION CA11271J1075 0,09 USD 0,0829 EUR

C&F FINANCIAL CORPORATION US12466Q1040 0,46 USD 0,4238 EUR

CADENCE BANK US12740C1036 0,275 USD 0,2533 EUR

CAMPING WORLD HOLDINGS INC US13462K1097 0,125 USD 0,1151 EUR

CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION US1405011073 0,64 USD 0,5897 EUR

CAR GROUP LIMITED AU000000CAR3 0,1925 AUD 0,1115 EUR

CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,18 CAD 0,1149 EUR

CENOVUS ENERGY INC CVE.PR.A CA15135U3073 0,161 CAD 0,1028 EUR

CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION US1653031088 0,64 USD 0,5897 EUR

CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC US1703861062 0,28 USD 0,2579 EUR

CHUBB LIMITED CH0044328745 0,91 USD 0,8384 EUR

CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC US1746151042 0,495 USD 0,4561 EUR

CIVITAS RESOURCES INC US17888H1032 0,5 USD 0,4607 EUR

COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,51 USD 0,4699 EUR

COMERICA INC US2003401070 0,71 USD 0,6542 EUR

COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC US2036071064 0,46 USD 0,4238 EUR

COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,47 USD 0,433 EUR

CONMED CORPORATION US2074101013 0,2 USD 0,1842 EUR

CROWN CASTLE INC US22822V1017 1,565 USD 1,442 EUR

CROWN CRAFTS INC US2283091005 0,08 USD 0,0737 EUR

CURIOSITYSTREAM INC US23130Q1076 0,04 USD 0,0368 EUR

DEVON ENERGY CORPORATION US25179M1036 0,24 USD 0,2211 EUR

DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 1,22 USD 1,1241 EUR

DOMINOS PIZZA INC US25754A2015 1,74 USD 1,6032 EUR

DRDGOLD LIMITED ADR US26152H3012 0,1627 USD 0,1499 EUR

EASTMAN CHEMICAL COMPANY US2774321002 0,83 USD 0,7647 EUR

EATON VANCE TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCO ... US27828G1076 0,1646 USD 0,1516 EUR

EBAY INC US2786421030 0,29 USD 0,2672 EUR

EMPIRE STATE REALTY OP LP US2921021000 0,035 USD 0,0322 EUR

EMPIRE STATE REALTY TRUST INC US2921041065 0,035 USD 0,0322 EUR

ENERSYS US29275Y1029 0,24 USD 0,2211 EUR

ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP US2937121059 0,29 USD 0,2672 EUR

ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,31 USD 0,2856 EUR

EVOLUTION PETROLEUM CORPORATION US30049A1079 0,12 USD 0,1105 EUR

FARMERS & MERCHANTS BANK OF LONG BEACH US3082431046 28 USD 25,7998 EUR

FARMERS NATIONAL BANC CORP US3096271073 0,17 USD 0,1566 EUR

FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ... US3131483063 1,5 USD 1,3821 EUR

FINANCIAL INSTITUTIONS INC US3175854047 0,31 USD 0,2856 EUR

FIRST CAPITAL INC US31942S1042 0,29 USD 0,2672 EUR

FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC US32020R1095 0,18 USD 0,1658 EUR

FIRST HORIZON CORPORATION US3205171057 0,15 USD 0,1382 EUR

FIRST SAVINGS FINANCIAL GROUP INC US33621E1091 0,16 USD 0,1474 EUR

FIRST US BANCSHARES INC US33744V1035 0,07 USD 0,0644 EUR

FLUSHING FINANCIAL CORPORATION US3438731057 0,22 USD 0,2027 EUR

FRONTLINE PLC CY0200352116 0,2 USD 0,1842 EUR

FTAI AVIATION LTD KYG3730V1059 0,3 USD 0,2764 EUR

GARMIN LTD CH0114405324 0,75 USD 0,691 EUR

GEORGE WESTON LIMITED CA9611485090 0,82 CAD 0,5237 EUR

GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,79 USD 0,7279 EUR

GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,25 USD 0,2303 EUR

GOLD FIELDS LIMITED ADR US38059T1060 0,3752 USD 0,3457 EUR

GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY US3886891015 0,11 USD 0,1013 EUR

GRAY MEDIA INC US3893751061 0,08 USD 0,0737 EUR

GRAY TELEVISION INC CL A US3893752051 0,08 USD 0,0737 EUR

GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND US40170T1060 0,1187 USD 0,1094 EUR

HANOVER INSURANCE GROUP INC US4108671052 0,9 USD 0,8292 EUR

HARLEY-DAVIDSON INC US4128221086 0,18 USD EUR

HAWTHORN BANCSHARES INC US4204761039 0,19 USD 0,175 EUR

HERSHEY COMPANY US4278661081 1,37 USD EUR

HILLENBRAND INC US4315711089 0,225 USD 0,2073 EUR

HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 1,13 USD EUR

HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION US44045A1025 0,11 USD EUR

HOWMET AEROSPACE INC 3.75 PFD US4432012072 0,9375 USD 0,8638 EUR

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC US4464131063 1,35 USD EUR

HUNTSMAN CORPORATION US4470111075 0,25 USD 0,2303 EUR

INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC US45780R1014 0,37 USD 0,3409 EUR

INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,03 USD 0,0276 EUR

INTERACTIVE BROKERS GROUP INC US45841N1072 0,25 USD EUR

INTERNATIONAL SEAWAYS INC MHY410531021 0,12 USD 0,1105 EUR

INTERPARFUMS INC US4583341098 0,8 USD 0,7371 EUR

KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUN ... US4866061066 0,08 USD 0,0737 EUR

KBR INC US48242W1062 0,165 USD 0,152 EUR

KEYCORP US4932671088 0,205 USD EUR

LA-Z-BOY INC US5053361078 0,22 USD EUR

LAMAR ADVERTISING COMPANY US5128161099 1,55 USD 1,4282 EUR

LEGGETT & PLATT INC US5246601075 0,05 USD 0,046 EUR

LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,4 USD 0,3685 EUR

LOBLAW COMPANIES LIMITED CA5394811015 0,513 CAD 0,3276 EUR

MACYS INC US55616P1049 0,1824 USD 0,168 EUR

MAIN STREET CAPITAL CORPORATION US56035L1044 0,25 USD EUR

MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,06 USD 0,0552 EUR

MATADOR RESOURCES COMPANY US5764852050 0,3125 USD EUR

MCAN MORTGAGE CORPORATION CA5791761086 0,41 CAD 0,2618 EUR

MERCHANTS BANCORP INC US58844R1086 0,1 USD 0,0921 EUR

META PLATFORMS INC US30303M1027 0,525 USD 0,4837 EUR

META PLATFORMS INC CDR CA59101A1012 0,0288 CAD 0,0184 EUR

MGP INGREDIENTS INC US55303J1060 0,12 USD 0,1105 EUR

MICROSTRATEGY INC PFD SER A US5949728878 1,2444 USD 1,1466 EUR

MIDDLEFIELD BANC CORP US5963042040 0,21 USD EUR

MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY US60871R2094 0,47 USD EUR

MONROE CAPITAL CORPORATION US6103351010 0,25 USD 0,2303 EUR

MOODYS CORPORATION US6153691059 0,94 USD EUR

MORGUARD CORPORATION CA6175771014 0,2 CAD 0,1277 EUR

MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 1,09 USD 1,0043 EUR

MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,25 USD 0,2303 EUR

MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,135 USD 0,1243 EUR

NASDAQ INC US6311031081 0,24 USD 0,2211 EUR

NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST US6378701063 0,57 USD 0,5252 EUR

NATWEST GROUP PLC ADR US6390572070 0,3899 USD 0,3593 EUR

NELNET INC US64031N1081 0,28 USD EUR

NETSTREIT CORP US64119V3033 0,21 USD 0,1934 EUR

NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE INC US65342V1017 0,5 USD 0,4607 EUR

NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC US65341D1028 0,51 USD 0,4699 EUR

NORTHERN TRUST CORPORATION US6658591044 0,75 USD 0,691 EUR

NOV INC US62955J1034 0,075 USD 0,0691 EUR

NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FU ... US6706631032 0,0685 USD 0,0631 EUR

OLIN CORPORATION US6806652052 0,2 USD EUR

OSAIC FINANCIAL SERVICES INC PFD A US50575Q2012 0,1667 USD 0,1536 EUR

OVINTIV INC US69047Q1022 0,3 USD 0,2764 EUR

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA US6951561090 1,25 USD 1,1517 EUR

PANDORA A/S ADR US6983413021 0,1851 USD 0,1706 EUR

PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD BMG6891L1054 0,1 USD EUR

PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD US70806A1060 0,1025 USD 0,0944 EUR

PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION US7080621045 0,08 USD 0,0737 EUR

PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC US7105771072 0,2 USD EUR

PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP US7110401053 0,618 USD EUR

PIPER SANDLER COMPANIES US7240781002 3,65 USD EUR

PRIMERICA INC US74164M1080 1,04 USD EUR

PROSPERITY BANCSHARES INC US7436061052 0,58 USD 0,5344 EUR

QUAD/GRAPHICS INC US7473011093 0,075 USD EUR

QUEBECOR INC CA7481932084 0,35 CAD 0,2235 EUR

RANGE RESOURCES CORPORATION US75281A1097 0,09 USD 0,0829 EUR

RANGER ENERGY SERVICES INC US75282U1043 0,06 USD 0,0552 EUR

RENAISSANCERE HOLDINGS LTD BMG7496G1033 0,4 USD 0,3685 EUR

RIVERNORTH CAPITAL AND INCOME FUND INC US76882B1089 0,1357 USD 0,125 EUR

RIVERNORTH OPPORTUNISTIC MUNICIPAL INCOM ... US76883F1084 0,0945 USD 0,087 EUR

SCHOLASTIC CORPORATION US8070661058 0,2 USD EUR

SITIO ROYALTIES CORP US82983N1081 0,41 USD 0,3777 EUR

SOURCE CAPITAL US8361443034 0,2083 USD 0,1919 EUR

T.ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 1,27 USD 1,1702 EUR

TECK RESOURCES LIMITED CL A CA8787423034 0,125 CAD 0,0798 EUR

TECK RESOURCES LIMITED CL B CA8787422044 0,125 CAD 0,0798 EUR

TOPAZ ENERGY CORP CA89055A2039 0,33 CAD 0,2107 EUR

TRICAN WELL SERVICE LTD CA8959451037 0,05 CAD 0,0319 EUR

TRIP.COM GROUP LTD KYG9066F1019 0,3 USD 0,2764 EUR

VEREN INC CA92340V1076 0,115 CAD 0,0734 EUR

VESTJYSK BANK A/S DK0010304500 0,3552 DKK 0,0476 EUR

WAJAX CORPORATION CA9307831052 0,35 CAD 0,2235 EUR

WEST FRASER TIMBER CO LTD CA9528451052 0,32 USD 0,2948 EUR