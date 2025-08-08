|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
|US0255371017
|0,93 USD
|0,7972 EUR
|ARCBEST CORPORATION
|US03937C1053
|0,12 USD
|0,1028 EUR
|ASTRAZENECA PLC ADR
|US0463531089
|0,515 USD
|0,4414 EUR
|BROOKLINE BANCORP INC
|US11373M1071
|0,135 USD
|0,1157 EUR
|COLUMBUS MCKINNON CORPORATION
|US1993331057
|0,07 USD
|0,06 EUR
|EAGLE BANCORP INC
|US2689481065
|0,165 USD
|0,1414 EUR
|FIRST BANK
|US31931U1025
|0,06 USD
|0,0514 EUR
|FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC
|US31983A1034
|0,31 USD
|0,2657 EUR
|GERMAN AMERICAN BANCORP INC
|US3738651047
|0,29 USD
|0,2486 EUR
|JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
|US4456581077
|0,44 USD
|0,3771 EUR
|MID PENN BANCORP INC
|US59540G1076
|0,2 USD
|0,1714 EUR
|NORTHWEST BANCSHARES INC
|US6673401039
|0,2 USD
|0,1714 EUR
|PCB BANCORP
|US69320M1099
|0,2 USD
|0,1714 EUR
|PRIMIS FINANCIAL CORP
|US74167B1098
|0,1 USD
|0,0857 EUR
|SINGAPORE AIRLINES LIMITED
|SG1V61937297
|0,3 SGD
|0,2003 EUR
|SINGAPORE SHIPPING CORPORATION LIMITED
|SG1J24887775
|0,01 SGD
|0,0066 EUR
|VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED
|BMG9316Y1084
|0,19 HKD
|0,0207 EUR
