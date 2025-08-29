|Unternehmen
|ACNB CORPORATION
|US0008681092
|0,34 USD
|0,2911 EUR
|ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
|US00790R1041
|0,18 USD
|0,1541 EUR
|AEW UK REIT PLC
|GB00BWD24154
|0,02 GBP
|EUR
|AGREE REALTY CORPORATION
|US0084921008
|0,256 USD
|0,2191 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,15 CAD
|0,0933 EUR
|AMES NATIONAL CORP
|US0310011004
|0,2 USD
|0,1712 EUR
|ANSELL LIMITED
|AU000000ANN9
|0,28 USD
|0,2397 EUR
|ARDMORE SHIPPING CORPORATION
|MHY0207T1001
|0,07 USD
|0,0599 EUR
|ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA04315L1058
|0,05 CAD
|0,0311 EUR
|ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
|CA04964G1000
|0,0775 CAD
|0,0482 EUR
|BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BN4NDR39
|0,0068 GBX
|EUR
|BANKERS INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BN4NDR39
|0,0068 GBX
|EUR
|BIG BANC SPLIT CORP
|CA0888931023
|0,12 CAD
|0,0747 EUR
|BIG PHARMA SPLIT CORP
|CA08934P1080
|0,1031 CAD
|0,0641 EUR
|BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
|CA10808B1085
|0,1125 CAD
|0,07 EUR
|BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA05585D1033
|0,0467 USD
|0,0399 EUR
|CABOT CORPORATION
|US1270551013
|0,45 USD
|0,3852 EUR
|CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTAT ...
|CA1349211054
|0,1291 CAD
|0,0804 EUR
|CANADIAN GENERAL INVESTMENTS LIMITED
|CA1358251074
|0,27 CAD
|0,1681 EUR
|CARDINAL ENERGY LTD
|CA14150G4007
|0,06 CAD
|0,0373 EUR
|CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP
|US1547604090
|0,27 USD
|0,2311 EUR
|CHAROEN POKPHAND FOODS PCL NVDR
|TH0101010R14
|1 THB
|0,0264 EUR
|CHART INDUSTRIES INC DEP.PRF.B
|US16115Q4073
|0,8437 USD
|0,7224 EUR
|COLUMBIA BANKING SYSTEM INC
|US1972361026
|0,36 USD
|0,3082 EUR
|CQS NEW CITY HIGH YIELD FUND LIMITED
|JE00B1LZS514
|0,0151 GBP
|EUR
|CRANE NXT CO
|US2244411052
|0,17 USD
|0,1455 EUR
|CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS
|CA2271071094
|0,075 CAD
|0,0466 EUR
|CSX CORPORATION
|US1264081035
|0,13 USD
|0,1113 EUR
|CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA1264621006
|0,079 CAD
|0,0492 EUR
|CULLEN/FROST BANKERS INC
|US2298991090
|1 USD
|0,8562 EUR
|DALDRUP & SOEHNE AG
|DE0007830572
|-
|0,15 EUR
|DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
|CA24345T1003
|0,045 CAD
|0,028 EUR
|DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC
|US25264R2076
|1,5 USD
|1,2843 EUR
|DIVIDEND 15 SPLIT CORP
|CA25537R1091
|0,1 CAD
|0,0622 EUR
|DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP
|CA25537Y1043
|0,1 CAD
|0,0622 EUR
|DOVER CORPORATION
|US2600031080
|0,52 USD
|0,4452 EUR
|DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA26153W1095
|0,0583 CAD
|0,0363 EUR
|DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS ...
|CA26153P2035
|0,0833 CAD
|0,0518 EUR
|DUPONT DE NEMOURS INC
|US26614N1028
|0,41 USD
|0,351 EUR
|E SPLIT CORP
|CA26916F1045
|0,13 CAD
|0,0809 EUR
|EBAY INC
|US2786421030
|0,29 USD
|0,2483 EUR
|ECOFIN GLOBAL UTILITIES AND INFRASTRUCTU ...
|GB00BD3V4641
|0,0212 GBP
|EUR
|EVERCORE INC
|US29977A1051
|0,84 USD
|0,7192 EUR
|EXCHANGE INCOME CORPORATION
|CA3012831077
|0,22 CAD
|0,1369 EUR
|EXTENDICARE INC
|CA30224T8639
|0,042 CAD
|0,0261 EUR
|FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
|US3030751057
|1,1 USD
|0,9418 EUR
|FINANCIAL 15 SPLIT CORP
|CA3175043064
|0,1257 CAD
|0,0782 EUR
|FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORA ...
|CA3183231024
|0,078 CAD
|0,0485 EUR
|FIRST NATIONAL FINANCIAL CORPORATION
|CA33564P1036
|0,2083 CAD
|0,1297 EUR
|FLOWCO HOLDINGS INC
|US3429091081
|0,08 USD
|EUR
|FREEHOLD ROYALTIES LTD
|CA3565001086
|0,09 CAD
|0,056 EUR
|GLENCORE PLC ADR
|US37827X1000
|0,1 USD
|0,0856 EUR
|GLORIOUS SUN ENTERPRISES LTD
|BMG3939X1002
|0,04 HKD
|0,0043 EUR
|GOLDMAN SACHS GROUP INC
|US38141G1040
|4 USD
|3,4248 EUR
|GOLDPLAT PLC
|GB00B0HCWM45
|0,0008 GBP
|EUR
|GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS
|CA3874372053
|0,2833 CAD
|0,1763 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,1503 USD
|0,1287 EUR
|H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA4039254079
|0,05 CAD
|0,0311 EUR
|HARBOES BRYGGERI A/S
|DK0060014751
|2 DKK
|0,2679 EUR
|HELIA GROUP LIMITED
|AU0000251498
|0,43 AUD
|0,2404 EUR
|HIGH LINER FOODS INC
|CA4296951094
|0,17 CAD
|0,1058 EUR
|HUBBELL INC
|US4435106079
|1,32 USD
|1,1302 EUR
|INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
|US45841N1072
|0,08 USD
|0,0684 EUR
|INTERFACE INC
|US4586653044
|0,02 USD
|0,0171 EUR
|JAKKS PACIFIC INC
|US47012E4035
|0,25 USD
|0,214 EUR
|JAMIESON WELLNESS INC
|CA4707481046
|0,23 CAD
|0,1431 EUR
|K-BRO LINEN INC
|CA48243M1077
|0,1 CAD
|0,0622 EUR
|LIFE & BANC SPLIT CORP
|CA53184C1005
|0,1 CAD
|0,0622 EUR
|MGE ENERGY INC
|US55277P1049
|0,475 USD
|0,4067 EUR
|MIDDLEFIELD BANC CORP
|US5963042040
|0,21 USD
|0,1798 EUR
|MILLERKNOLL INC
|US6005441000
|0,1875 USD
|0,1605 EUR
|MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA6179141065
|0,02 CAD
|0,0124 EUR
|MVB FINANCIAL CORP
|US5538101024
|0,17 USD
|0,1455 EUR
|NEWELL BRANDS INC
|US6512291062
|0,07 USD
|0,0599 EUR
|NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST ...
|CA6674951059
|0,03 CAD
|0,0186 EUR
|OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST ...
|GB00BJM02935
|0,0154 GBP
|EUR
|ODFJELL TECHNOLOGY LTD
|BMG6716L1081
|1,52 NOK
|0,1292 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,12 USD
|0,1027 EUR
|ORORA LIMITED
|AU000000ORA8
|0,05 AUD
|0,0279 EUR
|PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP
|US7110401053
|0,6175 USD
|0,5287 EUR
|PERELLA WEINBERG PARTNERS
|US71367G1022
|0,07 USD
|0,0599 EUR
|PET VALU HOLDINGS LTD
|CA71584R1055
|0,12 CAD
|0,0747 EUR
|PREMIER INC
|US74051N1028
|0,21 USD
|0,1798 EUR
|PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA74167K1093
|0,0716 CAD
|0,0446 EUR
|REAL ESTATE SPLIT CORP
|CA75602C1077
|0,13 CAD
|0,0809 EUR
|REGAL PARTNERS LIMITED
|AU0000226300
|0,06 AUD
|0,0335 EUR
|RESOURCES CONNECTION INC
|US76122Q1058
|0,07 USD
|0,0599 EUR
|SANDS CHINA LTD ADR
|US80007R1059
|0,3195 USD
|0,2736 EUR
|SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP
|CA81733D1050
|0,015 CAD
|0,0093 EUR
|SIENNA SENIOR LIVING INC
|CA82621K1021
|0,078 CAD
|0,0485 EUR
|SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
|KYG8167W1380
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC
|US83012A1097
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|STAG INDUSTRIAL INC
|US85254J1025
|0,1241 USD
|0,1063 EUR
|STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
|US8585681088
|0,1333 USD
|0,1141 EUR
|STEPAN COMPANY
|US8585861003
|0,385 USD
|0,3296 EUR
|STEPSTONE GROUP INC
|US85914M1071
|0,28 USD
|0,2397 EUR
|STS GROUP AG
|DE000A1TNU68
|-
|0,05 EUR
|SUSTAINABLE POWER & INFRASTRUCTURE SPLIT ...
|CA86934R1001
|0,085 CAD
|0,0529 EUR
|SYLOGIST LTD
|CA87132P1027
|0,01 CAD
|0,0062 EUR
|T-MOBILE US INC
|US8725901040
|0,88 USD
|0,7534 EUR
|TAMARACK VALLEY ENERGY LTD
|CA87505Y4094
|0,0127 CAD
|0,0079 EUR
|TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
|CA88709B1040
|0,0575 CAD
|0,0357 EUR
|TRUSTMARK CORPORATION
|US8984021027
|0,24 USD
|0,2054 EUR
|TWC ENTERPRISES LIMITED
|CA87310A1093
|0,09 CAD
|0,056 EUR
|UL SOLUTIONS INC
|US9037311076
|0,13 USD
|0,1113 EUR
|UNION PACIFIC CORPORATION CDR
|CA90782V1067
|0,1422 CAD
|0,0885 EUR
|UNITED FIRE GROUP INC
|US9103401082
|0,16 USD
|0,1369 EUR
|UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC
|US91388P1057
|0,105 USD
|0,0899 EUR
|VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|HK0345001611
|0,102 HKD
|0,0112 EUR
|WATTS WATER TECHNOLOGIES INC
|US9427491025
|0,52 USD
|0,4452 EUR
|WHITECAP RESOURCES INC
|CA96467A2002
|0,0608 CAD
|0,0378 EUR
