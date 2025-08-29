Anzeige
Freitag, 29.08.2025
Neuer Uran-Boom: Die Warren Buffett-Chance im heißesten Wachstumsmarkt der kommenden Dekade!
WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker-Symbol: GOS
Tradegate
28.08.25 | 20:49
641,60 Euro
-0,20 % -1,30
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
642,10643,4007:23
637,40641,1007:30
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.