The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2025
.
ISIN Name
AU0000110850 AURUMIN LIMITED
AU0000290165 JAMES BAY MINERALS LTD
CA26154C1023 DREAM RESIDENTIAL REIT
CA31858L3092 FIRST AMERN URANIUM
CA77584B1076 QYOU MEDIA INC.
US29336TAA88 ENLINK MIDST 19/29
US45674M1018 INFORMATICA CL.A DL-,01
US54211N1019 LONDON ST.EX.UNSP.ADRS1/2
