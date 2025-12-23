Vancouver, British Columbia - 23. Dezember 2025 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) ("North American Niobium" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Bodengas-Untersuchung auf seinen Projekten Blanchette und Bardy in Québec aufgenommen hat. Die Untersuchung wird von der Firma RadonEx, einem unabhängigen Auftragnehmer und Anbieter von geochemischen Fachdienstleistungen, absolviert und wurde am 16. Dezember 2025 eingeleitet. Das Programm ist derzeit im Gange.

Highlights

Bodengas-Untersuchung am 16. Dezember 2025 auf den Projekten Blanchette und Bardy, 40 km nordwestlich der Ortschaft La Tuque, eingeleitet und im Gange

Untersuchung umfasst 82 Probenahmestellen bei Blanchette und 68 bei Bardy

Erste Untersuchung soll die Eignung der Bodengas-Methode für die Projekte bewerten

Mit der Bodengas-Untersuchung, einer frühzeitigen Explorationsaktivität, soll bewertet werden, ob diese geochemische Methode zur Verfeinerung von Explorationszielen sowie der Erfassung von Anzeichen von granitischen Pegmatitsystemen mit einer Niob- und/oder Seltenerdmetallmineralisierung unterhalb der Deckschicht beitragen kann. Radon ist ein natürlich auftretendes gasförmiges Element, das sich infolge des radioaktiven Zerfalls von Uran und Thorium bildet und innerhalb der Deckschicht gemessen werden kann. In einem Dünnschliff der Regierung aus dem REE-Prospektionsgebiet Blanchette wurde Thorit, ein thoriumhaltiges Mineral, festgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Analyseergebnisse gemeldet.

"Dieses Programm zeugt von einer disziplinierten und methodischen Herangehensweise zum Ausbau unseres Portfolios von Explorationsprojekten in Québec. Die laufende Bodengas-Untersuchung auf Radon ist ein gezielter frühzeitiger Test, um zu bestimmen, ob diese Technik unser Verständnis der unterirdischen Geologie unterhalb der Deckschicht verbessern kann", so Murray Nye, CEO von North American Niobium and Critical Minerals Corp. "Angesichts des Vorkommens thoriumhaltiger Minerale, das bei historischen Arbeiten auf Blanchette ermittelt wurde, hat diese Methode unserer Ansicht nach das Potenzial, bedeutende geochemische Erkenntnisse zu liefern, die auf kostengünstige Weise zur Verfeinerung von Zielgebieten und zur Ausrichtung zukünftiger Explorationsaktivitäten beitragen könnten."

Das Unternehmen wird die Ergebnisse der Untersuchung bewerten, sobald diese vorliegen, und die geeigneten nächsten Schritte im Rahmen seiner breiteren Explorationsstrategie bestimmen.

Abbildung 1: Probenahmestellen im Rahmen der Bodengas-Untersuchung auf Radon auf dem Projekt Blanchette im Dezember 2025.

Abbildung 2: Probenahmestellen im Rahmen der Bodengas-Untersuchung auf Radon auf dem Projekt Bardy im Dezember 2025.

Abbildung 3: Luftaufnahme des REE-Prospektionsgebiets Bardy mit einer Drohne, die mehrere granitische Pegmatitgänge mit ca. 1 bis 3 m Mächtigkeit zeigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: mailto:info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE:NIOB

OTCQB: NIOMF

FSE:IOR

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Chance", "Strategie", "Ziel", "Prognose" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und des Potenzials zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value; und (iv) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca/).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Der qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82309Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82309&tr=1



