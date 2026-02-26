Seltenerdmetall- und Niob-Anomalien in Sedimenten und umliegendem Gestein entdeckt

Vancouver, British Columbia - 26. Februar 2026 / IRW-Press / Erste Prospektionsergebnisse sowie geologische Beobachtungen weisen darauf hin, dass das größere Gebiet, das die Projekte Bardy, Blanchette und Sabot von North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (OTCQB: NIOMF) (FWB: KS82.F) in Quebec umfasst, in seinem geologischen Stil mit den umfassenden Seltenerdmetall-(REE)-Lagerstätten in Grönland vergleichbar sein könnte. Daher hat das Unternehmen mit einer technischen Überprüfung begonnen, um das Potenzial von Sabot für die Einbeziehung in die kurzfristige Explorationsplanung neben den vorrangigen Projekten Bardy und Blanchette zu bewerten.

Höhepunkte

- Sabot wurde aufgrund der jüngsten Prospektionsergebnisse und des geologischen Kontexts in die Pipeline zur kurzfristigen technischen Überprüfung aufgenommen. Sabot grenzt an die vorrangigen Konzessionsgebiete Bardy und Blanchette des Unternehmens, was die betriebliche und logistische Effizienz unterstützt.

- Eine Prospektions-Oberflächenprobe (G170073) ergab einen Gehalt von 0,155 % an gesamten Seltenerdoxiden (TREO) und 313,12 ppm an magnetischen Seltenerdoxiden (MREO), einschließlich 76,72 ppm Praseodym (Pr) und 228,61 ppm Neodym (Nd).

- Die geologische Beschaffenheit von Sabot umfasst eine alkalische Intrusion in Kontakt mit Metasedimenten. Die in der Intrusion beobachteten Strukturen weisen auf eine Wechselwirkung zwischen dem alkalischen Magma und dem metasedimentären Wirtsgestein hin - Bedingungen, die für die Bildung einer Lagerstätte mit Seltenerdmetallen (REE) und/oder anderen kritischen Elementen ideal gewesen sein könnten.

- Konzeptionelle Explorationsziele umfassen potenzielle siliziumdioxidreiche Dach-/Kontaktzonen und/oder obere Teile eines alkalischen Systems, die mit einer REE-Mineralisierung und anderen Elementen wie Niob einhergehen könnten. Zusätzliche Oberflächenarbeiten sind erforderlich, um die Ziele zu verfeinern und zu priorisieren.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Sabot von North American Niobium befindet sich etwa 45 km nordwestlich der Gemeinde La Tuque in Quebec. Obwohl der Schwerpunkt der Explorationsstrategie des Unternehmens in der Provinz konsequent auf den Projekten Bardy, Blanchette und Seigneurie lag, befindet sich Sabot in der Nähe von Bardy und Blanchette. Es profitiert von der bestehenden regionalen Zugänglichkeit und den etablierten Bemühungen des Unternehmens um die Einbindung von Stakeholdern in diesem Gebiet. Der Standort von Sabot unterstützt einen koordinierten Ansatz für die gezielte Erschließung und potenzielle Bohrplanung, vorbehaltlich der Überprüfung und Genehmigungen.

Prospektions-Oberflächenprobe von Sabot liefert erhöhte Seltenerdmetallwerte

Eine im vierten Quartal 2025 entnommene Prospektionsprobe lieferte erhöhte Seltenerdmetallwerte. Die Ergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst.

Tabelle 1: Prospektionsprobe von Sabot (ausgewähltes Ergebnis). MREO bezieht sich in dieser Pressemitteilung auf den kombinierten Gehalt an Nd + Pr + Dy + Tb (angegeben in ppm), während sich TREO auf die gesamten Seltenerdoxide bezieht.

Probennr. Projekt Gesteinsart TREO (%) MREO (ppm)* Pr (ppm) Nd (ppm) G170073 Sabot Granit 0,155 313,12 76,72 228,61

Oberflächenproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Projekt.

Geologische Begründung und konzeptionelle Zielermittlung

Das Unternehmen hat in der Nähe des Erkundungsgebiets Sabot eine syenitische Intrusion identifiziert, die mit siliziumdioxidreichen Metasedimenten in Kontakt steht (der Metasedimentkomplex Wabamask geht mit Quarziten einher). Die Intrusion wird als Teil eines regionalen alkalischen syenitischen Komplexes (etwa 1.019 bis 1.025 Ma) interpretiert und ist jünger als die Niob-Seltenerdmetall-Pegmatitvorkommen, die bei Bardy und Blanchette beobachtet wurden (etwa 1.060 bis 1.070 Ma), was darauf hinweist, dass es innerhalb des für NIOB relevanten Interessengebiets im proterozoischen Grenville-Gürtel mindestens zwei zeitlich unterschiedliche Nb-REE-Mineralisierungsereignisse gibt. Die Uran-Blei- (U-Pb)-Altersdatierung wurde im Jahr 2018 vom verstorbenen Jean David durchgeführt (Bericht MB201817).

Geologen der Regierung beobachteten vor Ort das Vorkommen von sedimentären Xenolithen innerhalb der syenitischen Intrusionen, was auf eine Wechselwirkung zwischen dem alkalischen Magma und dem siliziumdioxidreichen Wirtsgestein hinweist. Dieses geologische Umfeld ist nachweislich mit bedeutenden Lagerstätten verbunden, wie beispielsweise dem Projekt Motzfeldt in Grönland.

Alkalische, mit Intrusionen einhergehende REE-Systeme wie das Projekt Motzfeldt können in manchen Fällen große Tonnagen aufweisen. Bei Motzfeldt wurde eine umfassende vermutete Ressource bei der Lagerstätte Aries (JORC-konform) gemeldet, die in der öffentlichen Bekanntmachung mit 340 Millionen t mit einem Gehalt von 0,26 % TREO, 0,185 % Nb2O5 und 0,46 % ZrO2 angegeben ist. Das Unternehmen betont, dass Mineralisierungen, Ressourcen oder Lagerstätten in anderen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung bei Sabot schließen lassen und dass solche Vergleiche nur zum geologischen Kontext dienen.

Bei Sabot geht der südliche Kontakt im Zentrum des Konzessionsgebiets der Syenitintrusion (Rheaume Intrusive Suite) mit Anomalien in Seebodensedimenten (etwa 90. Perzentil) in La-Nb-Y einher (zusammengestellt von der Regierung von Quebec, Bericht PRO 2009-03). Diese drei Elemente können auf REE-haltige Syenitintrusionen hinweisen. Schließlich gehen der Syenit und die Metasedimente mit REE-Anomalien einher. Diese Beobachtung ist konzeptioneller Natur und erfordert weitere Arbeiten, einschließlich zusätzlicher geochemischer Untersuchungen sowie geologischer Validierungen.

Zurzeit ist die Arbeitsinterpretation des Unternehmens ebenfalls konzeptioneller Natur: Sabot könnte den oberen Teil eines alkalischen Systems und/oder eine siliziumdioxidreiche Dach-/Kontaktzone darstellen, die beide in bestimmten geologischen Umgebungen ein vielversprechendes Umfeld für eine Mineralisierung mit REE und anderen kritischen Elementen wie Niob sein können. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zusätzliche geochemische und geologische Arbeiten erforderlich sind, um diese konzeptionellen Ziele zu verfeinern und die Ausdehnung, die Art sowie die Beständigkeit einer potenziellen Mineralisierung zu bewerten.

Abbildung 1: Sabot befindet sich in der Nähe der Konzessionsgebiete Blanchette und Bardy, unmittelbar nördlich des Projekts Blanchette, etwa 45 km nordwestlich von La Tuque. Im abgebildeten Gebiet gibt es mehrere Prospektionsziele mit Seltenerdelementen (REE), von denen einige mit erhöhten Niobwerten in Verbindung stehen und räumlich mit mehreren alkalischen Intrusionsserien in Zusammenhang stehen.

"Obwohl Sabot für das Unternehmen zunächst keine unmittelbare Priorität hatte, scheinen die Ergebnisse unseres jüngsten Prospektionsprogramms in Verbindung mit dem geologischen Umfeld weitere Arbeiten zu rechtfertigen", sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. "In den kommenden Wochen wird unser technisches Team Sabot zusammen mit unserem Portfolio in Quebec überprüfen, um die effektivsten nächsten Schritte vor einer Bohrentscheidung zu ermitteln."

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Provinz Grenville (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: mailto:info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB: KS82.F

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "Chance", "Strategie", "Ziel", "Prognose" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Provinz Grenville, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen möchte außerdem dem verstorbenen Jean David für seine wichtigen Beiträge zur Geowissenschaft in Québec, darunter die hierin erwähnten U-Pb-Geochronologiearbeiten, seine Anerkennung und seinen Dank aussprechen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

