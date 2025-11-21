Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US54211N1019 London Stock Exchange Group PLC 21.11.2025 US54211Y1073 London Stock Exchange Group PLC 24.11.2025 Tausch 1:1
CA31858L3092 North American Niobium And Critical Minerals Corp. 21.11.2025 CA65704Y1079 North American Niobium And Critical Minerals Corp. 24.11.2025 Tausch 1:1
CA77584B1076 QYou Media Inc. 21.11.2025 CA77584B6026 QYou Media Inc. 24.11.2025 Tausch 12:1
AU0000290165 Black Bear Minerals Ltd. 21.11.2025 AU0000433351 Black Bear Minerals Ltd. 24.11.2025 Tausch 1:1
