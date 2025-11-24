The following instruments on XETRA do have their first trading 24.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.11.2025
Aktien
1 BE0974501331 Materialise N.V.
2 CA09173W1014 Bitcoin Well Inc.
3 CA22945L4029 C3 Metals Inc.
4 AU0000258170 Everest Metals Corp. Ltd.
5 AU0000253171 Gold Hydrogen Ltd.
6 AU0000413726 PC Gold Ltd.
7 JP3944640006 U-Next Holdings Co. Ltd.
8 AU0000433351 Black Bear Minerals Ltd.
9 US54211Y1073 London Stock Exchange Group PLC ADR
10 CA65704Y1079 North American Niobium And Critical Minerals Corp.
11 CA77584B6026 QYou Media Inc.
Anleihen
1 US071813DE66 Baxter International Inc.
2 US071813DD83 Baxter International Inc.
3 US071813DC01 Baxter International Inc.
4 US717081FG32 Pfizer Inc.
5 US717081FE83 Pfizer Inc.
6 FR0014014DV5 BPCE S.A.
7 DE000DW6ALP0 DZ BANK AG
8 DE000DW6ALN5 DZ BANK AG
9 DE000DW6ALM7 DZ BANK AG
10 IT0005678773 Mediobanca
11 US717081FC28 Pfizer Inc.
12 USY0606WCE85 Bangkok Bank PCL
13 USY0606WCD03 Bangkok Bank PCL
14 DE000DJ9AZ18 DZ BANK AG
15 XS3195078251 Eroski Sociedad Cooperativa
16 XS3239902805 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 XS3233927733 Mitsubishi HC Capital UK PLC
18 US71567RBH84 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
19 US71567RBG02 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
20 XS3238272903 Westpac Banking Corp.
21 XS3238225224 Metlen Energy & Metals S.A.
22 DE000A3H2564 Baden-Württemberg, Land
23 US717081FD01 Pfizer Inc.
24 US717081FJ70 Pfizer Inc.
