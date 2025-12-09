|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMEREN CORPORATION
|US0236081024
|0,71 USD
|0,6101 EUR
|CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
|CA1363751027
|0,8875 CAD
|0,5504 EUR
|DYNACOR GROUP INC
|CA26780B1067
|0,0133 CAD
|0,0082 EUR
|EUROHOLDINGS LTD
|MHY234DY1099
|0,14 USD
|0,1203 EUR
|EUROSEAS LTD
|MHY235921357
|0,7 USD
|0,6015 EUR
|FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES I ...
|US31620M1062
|0,4 USD
|0,3437 EUR
|FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|BMG3685C1029
|0,01 HKD
|0,0011 EUR
|INSPERITY INC
|US45778Q1076
|0,6 USD
|0,5156 EUR
|INTERNATIONAL SEAWAYS INC
|MHY410531021
|0,12 USD
|0,1031 EUR
|MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION
|US03761U5020
|0,38 USD
|0,3265 EUR
|ROSS STORES INC
|US7782961038
|0,405 USD
|0,348 EUR
|VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|HK0345001611
|0,04 HKD
|0,0044 EUR
