Dienstag, 09.12.2025
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
WKN: 870053 | ISIN: US7782961038 | Ticker-Symbol: RSO
Tradegate
08.12.25 | 19:01
153,00 Euro
-0,08 % -0,12
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
ROSS STORES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSS STORES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
152,10153,1808:16
152,10153,3008:14
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMEREN
AMEREN CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMEREN CORPORATION85,500,00 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY84,96+0,62 %
DYNACOR GROUP INC2,9200,00 %
EUROHOLDINGS LTD7,270+0,41 %
EUROSEAS LTD52,000,00 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC56,66+0,07 %
FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LTD0,0690,00 %
INSPERITY INC29,2000,00 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC44,780+0,95 %
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORPORATION10,5000,00 %
ROSS STORES INC153,00-0,08 %
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,6950,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.