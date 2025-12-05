The following instruments on XETRA do have their first trading 05.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.12.2025
Aktien
1 US1409351079 CapsoVision Inc.
2 SGXE51956733 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. SDR
3 GB00BVZNY531 Princes Group PLC
4 ROPTRMACNOR5 Rompetrol Rafinare S.A.
5 IT0005680373 RT&L S.p.A.
6 US8801982054 Saba Capital Income & Opportunities Fund II
7 US0231931058 Ambiq Micro Inc.
8 AU0000379323 Flagship Minerals Ltd.
9 CA35958L1013 Fuerte Metals Corp.
10 US44916Y1064 Hyperliquid Strategies Inc.
11 US55380K1097 M-Tron Industries Inc.
12 CA65445T1021 Nio Strategic Metals Inc.
13 US82537J1088 Shoulder Innovations Inc.
14 AU0000404998 Yugo Metals Ltd.
15 US36164V1153 GCI Liberty Inc. BZR
16 CA92858X7018 Vizsla Copper Corp.
17 SE0027099078 Wyld Networks AB
Anleihen/ETF
1 US03027XCR98 American Tower Corp.
2 US58933YCB92 Merck & Co. Inc.
3 US58933YBZ79 Merck & Co. Inc.
4 US58933YCC75 Merck & Co. Inc.
5 USU7318UAZ58 Post Holdings Inc.
6 XS3247588109 DXC Capital Funding DAC
7 XS3181621239 International Bank for Reconstruction and Development
8 XS3249926695 Volkswagen Bank GmbH
9 XS3249926935 Volkswagen Bank GmbH
10 XS3249928394 Volkswagen Bank GmbH
11 US341081HA84 Florida Power & Light Co.
12 US341081HB67 Florida Power & Light Co.
13 XS3248409313 Londonmetric Property PLC
14 XS3248409156 Londonmetric Property PLC
15 US56501RAX44 Manulife Financial Corp.
16 US58933YCA10 Merck & Co. Inc.
17 XS3239332359 WPP Finance 2013
18 XS3248241971 ABN AMRO Bank N.V.
19 US58933YBY05 Merck & Co. Inc.
20 IE0000MK7GG1 Goldman Sachs EUR Government Bond Active UCITS ETF
21 IE000FRX67F3 Goldman Sachs Global Government Bond Active UCITS ETF
