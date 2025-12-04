Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92858X2068 Vizsla Copper Corp. 04.12.2025 CA92858X7018 Vizsla Copper Corp. 05.12.2025 Tausch 10:1
SE0015812516 Wyld Networks AB 04.12.2025 SE0027099078 Wyld Networks AB 05.12.2025 Tausch 500:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA92858X2068 Vizsla Copper Corp. 04.12.2025 CA92858X7018 Vizsla Copper Corp. 05.12.2025 Tausch 10:1
SE0015812516 Wyld Networks AB 04.12.2025 SE0027099078 Wyld Networks AB 05.12.2025 Tausch 500:1
© 2025 Xetra Newsboard