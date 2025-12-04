The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.12.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2025



ISIN Name

NO0013696492 INFRONT ASA 25/29 FLR 2

BMG236541170 SHELF DRILL.NRTH. NK -,01

CA87618P2044 TARKU RESOURCES LTD

CA92858X2068 VIZSLA COPPER CORP.

GB00BD3B8Z11 BELLUSCURA PLC LS -,01

SE0015812516 WYLD NETWORKS AB

SE0018169195 QLOSR GROUP AB AK B

XS2050968333 SM.KAPPA TR. 19/27

ZAE000265971 MULTICHOICE GRP RC-,02





