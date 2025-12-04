The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2025
ISIN Name
NO0013696492 INFRONT ASA 25/29 FLR 2
BMG236541170 SHELF DRILL.NRTH. NK -,01
CA87618P2044 TARKU RESOURCES LTD
CA92858X2068 VIZSLA COPPER CORP.
GB00BD3B8Z11 BELLUSCURA PLC LS -,01
SE0015812516 WYLD NETWORKS AB
SE0018169195 QLOSR GROUP AB AK B
XS2050968333 SM.KAPPA TR. 19/27
ZAE000265971 MULTICHOICE GRP RC-,02
