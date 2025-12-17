|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BLACKROCK TCP CAPITAL CORP
|US09259E1082
|0,25 USD
|0,2128 EUR
|CANNAE HOLDINGS INC
|US13765N1072
|0,15 USD
|0,1276 EUR
|COREBRIDGE FINANCIAL INC
|US21871X1090
|0,24 USD
|0,2042 EUR
|EVERSOURCE ENERGY
|US30040W1080
|0,7525 USD
|0,6405 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,11 USD
|0,0936 EUR
|INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE HOLDINGS ...
|BMG4809J1062
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|IRADIMED CORPORATION
|US46266A1097
|0,5 USD
|0,4256 EUR
|ISABELLA BANK CORPORATION
|US4642141059
|0,28 USD
|0,2383 EUR
|METHANEX CORPORATION
|CA59151K1084
|0,185 USD
|0,1574 EUR
|NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION
|US6475511001
|0,32 USD
|0,2723 EUR
|NORDSON CORPORATION
|US6556631025
|0,82 USD
|0,698 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,4 USD
|0,3404 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP 6.25 SER 2027 P ...
|US6915436074
|0,1302 USD
|0,1108 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,0297 EUR
|PASON SYSTEMS INC
|CA7029251088
|0,13 CAD
|0,0804 EUR
|PERMIAN RESOURCES CORPORATION
|US71424F1057
|0,15 USD
|0,1276 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,2 USD
|0,1702 EUR
|TECSYS INC
|CA8789501043
|0,09 CAD
|0,0556 EUR
|UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION
|US91347P1057
|0,45 USD
|0,383 EUR
|UPBOUND GROUP INC
|US76009N1000
|0,39 USD
|0,3319 EUR
|WAM INCOME MAXIMISER LIMITED
|AU0000390387
|0,004 AUD
|0,0022 EUR
