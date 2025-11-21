Anzeige
Freitag, 21.11.2025
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
WKN: A3D10Z | ISIN: AU0000110850 | Ticker-Symbol: E0K
Frankfurt
21.11.25 | 08:04
0,054 Euro
-5,63 % -0,003
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AURUMIN LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AURUMIN LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
4SC
4SC AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
4SC AG0,445-5,72 %
AURUMIN LIMITED0,054-5,63 %
AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED0,006-14,06 %
BLACK BEAR MINERALS LIMITED0,2740,00 %
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV6,1500,00 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA7,720+1,11 %
NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP0,7450,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.