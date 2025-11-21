Das Instrument WI8 IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument WI8 IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
Das Instrument NNGD US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025
The instrument NNGD US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.11.2025
Das Instrument E0K AU0000110850 AURUMIN LIMITED EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument E0K AU0000110850 AURUMIN LIMITED EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
Das Instrument 2GCB MX01CH170002 GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument 2GCB MX01CH170002 GRUPO COM.CHEDRAUI B CL.I EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
Das Instrument KS81 CA31858L3092 FIRST AMERN URANIUM EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument KS81 CA31858L3092 FIRST AMERN URANIUM EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
Das Instrument VSC DE000A3E5C40 4SC AG INH. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument VSC DE000A3E5C40 4SC AG INH. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
Das Instrument BL0 AU0000290165 JAMES BAY MINERALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument BL0 AU0000290165 JAMES BAY MINERALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
Das Instrument JT71 AU000000AVL6 AUSTRALIAN VANADIUM LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.11.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2025
The instrument JT71 AU000000AVL6 AUSTRALIAN VANADIUM LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.11.2025 and ex capital adjustment on 24.11.2025
