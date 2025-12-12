DJ PTA-News: 4SC AG: Zeitnahes Wirksamwerden der Kapitalmaßnahmen, die zum Erlöschen aller alten Aktien und Delisting führen, erwartet

Planegg-Martinsried, 12. Dezember 2025 - Die 4SC AG (4SC, FSE Prime Standard: VSC) erwartet, dass die von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2025 beschlossene Kapitalherabsetzung auf null Euro mit gleichzeitiger Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung um rund 2,7 Mio. Euro (zusammen "Kapitalmaßnahmen"), am oder um den 16. Dezember 2025 durch Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft wirksam wird. Die beiden Großaktionäre der 4SC haben ihr Bezugsrecht auf die im Rahmen der Wiedererhöhung des Grundkapitals auszugebenden neuen Aktien entsprechend ihrer im Vorfeld abgegebenen Zeichnungszusagen vollumfänglich ausgeübt sowie Mehrbezugswünsche in Höhe des Mehrbezugsrahmens angemeldet. Die neuen Aktien, die nicht unmittelbar von den beiden Großaktionären aufgrund ihres jeweiligen Bezugsrechts gezeichnet wurden, wurden von der Baader Bank AG als Abwicklungsstelle gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen, sie den Streubesitzaktionären, die ihr Bezugsrecht innerhalb der am 8. Dezember 2025 abgelaufenen Bezugsfrist ausgeübt haben, sowie Aktionären, denen im Rahmen des Mehrbezugs neue Aktien zugeteilt wurden, zum Bezugspreis zu liefern.

Die Eintragung der Herabsetzung des Grundkapitals auf null Euro im Handelsregister führt zum kompensationslosen Erlöschen der derzeit ausgegebenen Aktien der 4SC AG (ISIN DE000A3E5C40 - "Altaktien") und zum Erlöschen der Börsenzulassung der Altaktien (Delisting). Die Frankfurter Wertpapierbörse hat diesbezüglich angekündigt, die Notierung der Altaktien von Amts wegen einzustellen, sobald die Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister erfolgt ist. Die Altaktien werden in den auf die Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister folgenden Tagen durch die depotführenden Institute und die Clearstream Banking AG ausgebucht.

Die Lieferung der im Rahmen der Wiedererhöhung des Grundkapitals bezogenen neuen Aktien (einschließlich Mehrbezug) (ISIN DE000A0L1LC2) durch Einbuchung bei der jeweiligen Depotbank wird voraussichtlich am oder um den 23. Dezember 2025 erfolgen. Die neuen Aktien werden, wie angekündigt, nicht zum Börsenhandel zugelassen werden.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

