The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.12.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2025
ISIN Name
DE000A3E5C40 4SC AG INH, O,N,
AU0000046021 TRIGG MINERALS LTD.
CA0467895094 ATCO LTD CL. II -VOTING-
FR0000035305 TRACTIAL S.A. EO 2
NO0010763550 TREASURE ASA NK 1
US4432012072 HOWMET AEROSPACE 3,75 PFD
US5312297485 LIBERTY MEDIA A LIVE
US62548D1000 MULTICHOICE GR.ADR RC-,02
