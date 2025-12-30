American Tungsten & Antimony, NevGold und Perpetua: Nach Gold rückt Antimon 2026 ins Zentrum der Rohstoffmärkte

Anzeige / Werbung

Der Rohstoffsektor hat sich schon 2025 spürbar verändert. Neben Gold gewinnen Metalle an Bedeutung, die für Industrie, Verteidigung und Energieversorgung als kritisch eingestuft werden. Antimon gehört zu diesen Rohstoffen. Geopolitische Spannungen, staatliche Eingriffe in Exportmärkte und die strategische Neuausrichtung westlicher Industrien beeinflussen Angebot und Nachfrage. In diesem Umfeld rücken Unternehmen wie American Tungsten & Antimony, NevGold und Perpetua Resources auch 2026 verstärkt in den Fokus der Kapitalmärkte.

Marktumfeld: Kritische Metalle unter geopolitischem Einfluss

Antimon wird unter anderem in der Rüstungsindustrie, in Batterietechnologien und in Flammschutzmitteln eingesetzt. Die weltweite Förderung ist stark konzentriert, insbesondere auf China. Exportbeschränkungen und politische Maßnahmen haben die Versorgungslage angespannt und das Interesse an alternativen Bezugsquellen erhöht.

Parallel bleibt Gold gefragt. In Phasen erhöhter Unsicherheit dient das Edelmetall weiterhin als Absicherung. Diese Entwicklung stützt auch Unternehmen, die Gold gemeinsam mit anderen Metallen erschließen. Zusätzlich trägt die wieder gestiegene Aufmerksamkeit für Lithium - ausgelöst durch Eingriffe in den chinesischen Markt und Diskussionen über Versorgungssicherheit - zu einer allgemeinen Belebung des Rohstoffsektors bei.

American Tungsten & Antimony: Strategische Neuausrichtung auf kritische Rohstoffe

American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2, ISIN: AU0000445603), früher Trigg Minerals, hat für 2026 seine strategische Ausrichtung geschärft. Mit der Umbenennung rückt das Unternehmen Wolfram und Antimon klar in den Mittelpunkt und positioniert sich gezielt im Umfeld kritischer Rohstoffe. Diese Neuausrichtung fällt in eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit für Antimon-Werte. Im Fokus der Anleger steht dabei weniger das einzelne Projekt als vielmehr die grundsätzliche Positionierung im strategisch relevanten Rohstoffsegment.

Perpetua Resources: Antimon als sicherheitspolitischer Faktor

Perpetua Resources Corp. (WKN: A2QJYJ, ISIN: CA7142661031) nimmt im Antimon-Sektor eine besondere Stellung ein. Das Stibnite-Projekt im US-Bundesstaat Idaho gilt als eines der wichtigsten Antimon- und Goldprojekte des Landes. Neben dem Goldanteil spielt insbesondere die mögliche Rolle des Projekts für die inländische Antimonversorgung eine zentrale Rolle.

2025 stand Perpetua mehrfach im Fokus politischer und wirtschaftlicher Berichterstattung. Das Projekt wird im Kontext der US-Bestrebungen gesehen, Abhängigkeiten von ausländischen Lieferketten zu reduzieren.

NevGold: Ausbau der Explorationsbasis bei Antimon und Gold

NevGold Corp. (WKN: A3CTE1, ISIN: CA6415361071) konzentriert sich auf Explorationsprojekte mit Antimon- und Goldanteil in den USA. 2025 erweiterte das Unternehmen sein Projektgebiet in Nevada deutlich. Durch die Sicherung zusätzlicher Claims vergrößerte NevGold die potenziell mineralisierte Fläche und stärkte damit die Grundlage für weitere Exploration. Untersuchungen und Proben aus den neuen Bereichen deuten auf antimon- und goldhaltige Mineralisierung hin, die geologisch mit bereits bekannten Zielzonen vergleichbar ist. Das Unternehmen arbeitet daran, diese Ergebnisse systematisch auszuwerten und die Projektbasis weiter zu entwickeln.

Unterschiedliche Geschäftsmodelle, gleicher Rückenwind

American Tungsten & Antimony, NevGold und Perpetua verfolgen unterschiedliche Ansätze. Während American Tungsten & Antimony auf eine strategische Neupositionierung im Umfeld kritischer Metalle setzt, fokussiert sich NevGold auf frühe Explorationsarbeit mit Antimon- und Goldbezug. Perpetua hingegen entwickelt ein groß angelegtes Projekt mit potenzieller Bedeutung für die nationale Rohstoffversorgung der USA.

Fazit

Der Rohstoffmarkt 2026 ist möglicherweise geprägt von strategischen Überlegungen. Antimon rückt als kritisches Metall stärker in den Fokus westlicher Industrien und Regierungen. Gold stabilisiert den Sektor, Lithium verstärkt das allgemeine Interesse an Rohstoffwerten. In diesem Umfeld positionieren sich American Tungsten & Antimony, NevGold und Perpetua Resources mit unterschiedlichen Modellen, aber im selben strukturellen Trend: der wachsenden Bedeutung kritischer Rohstoffe für Wirtschaft und Politik.

----

______________________________

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

